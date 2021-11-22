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«Спартак» не продаст Жиго в зимнее трансферное окно

вчера, 12:58

«Спартак» не намерен продавать защитника команды Самуэля Жиго в зимнее трансферное окно.

В московском клубе настаивают, чтобы французский игрок до конца отработал свой контракт, истекающий летом 2022 года, сообщает источник.

В текущем сезоне РПЛ Жиго провел 13 матчей и получил 4 желтых карточки.

Ранее появлялась информация о том, на каких условиях Жиго готов остаться в «Спартаке».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:49
без него совсем скверно, если продать ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:51
Значит уйдёт бесплатно летом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:51
Самим нужен
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:51
И это радует .
Zubr1
Zubr1
вчера в 14:12
Продали бы этого француза побыстрее, он Спвртаку ничего хорошего ни сделал также как Жиго, рассказов, иМаслов. Совсем не нужные игроки.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:58
Значит летом уйдет свободным агентом.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:51
Теперь Жиго будет играть спустя рукава.
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:37
Лучано Спаллетти уговаривает Самуэля Жиго перейти в Наполи )))
Cat01
Cat01
вчера в 13:33
Он нужен Спартаку
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:30
Садомазо про-федунски:Отработай контракт и живи спокойно-уйдёшь бесплатно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:18
А летом уйдет бесплатно. Продлить контракт не уудалось?
протон
протон
вчера в 13:10
Я так понимаю Самуэль настроен уйти летом, а это значит если бы предложения, надо было продавать, чтобы заработать хоть что то. Все равно в этом сезоне не на что рассчитывать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:08
Жиго надо остаться...хороший игрок...
И не вестись на всякого рода предложения...


"Пойдём Самуэль к нам...в европы..."
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