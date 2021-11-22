«Спартак» не продаст Жиго в зимнее трансферное окно

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вчера, 12:58

«Спартак» не намерен продавать защитника команды в зимнее трансферное окно.

В московском клубе настаивают, чтобы французский игрок до конца отработал свой контракт, истекающий летом 2022 года, сообщает источник.

В текущем сезоне РПЛ Жиго провел 13 матчей и получил 4 желтых карточки.

Ранее появлялась информация о том, на каких условиях Жиго готов остаться в «Спартаке».