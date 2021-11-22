«Спартак» не продаст Жиго в зимнее трансферное окно

«Спартак» не намерен продавать защитника команды Самуэля Жиго в зимнее трансферное окно.
В московском клубе настаивают, чтобы французский игрок до конца отработал свой контракт, истекающий летом 2022 года, сообщает источник.
В текущем сезоне РПЛ Жиго провел 13 матчей и получил 4 желтых карточки.
Ранее появлялась информация о том, на каких условиях Жиго готов остаться в «Спартаке».
И не вестись на всякого рода предложения...
"Пойдём Самуэль к нам...в европы..."
И не вестись на всякого рода предложения...
"Пойдём Самуэль к нам...в европы..."