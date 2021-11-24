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Вагнер Лав уходит из «Кайрата»

вчера, 10:49
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)2 : 3Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав не будет продлевать контракт с клубом.

Матч Лиги конференций с «Базелем» станет последней домашней игрой для бразильца в составе казахстанского клуба.

Нападающий выступает за «Кайрат» с лета 2020 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:24
не сошлись характерами всё-таки
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:26
То же самое можно сказать и про тебя, тем более ты же болельщик ЦСКа). Вагнер для вас же легенда. И чё ты мне показываешь таблицу, который приложил руку, как ты думаешь Бердыев? После Шпилевского(точно не помню фамилию тренера), Кайрат тренеровал ещё один тренер, а КББ в Кайрате с конца августа этого года за рулём команды). Три месяца! Ты реально думаешь, что тренер за три месяца сделает погоду!?)). Кайрат отставал на 5 очков до Бердыева, сейчас на 10. И, что!?).
Да мне нравится тренер Бекиевич. За его подход к делу, профессионализм, что он доказал в Ростове, становясь 2-м чемпионом и серебряным призером в Ростове. Что тут плохого!?). Кто из тренеров может похвалиться такими результатами? Ростов вообще был на грани вылета. Я уже не говори про еврокубки. И, что!? Мне не должно, это нравится? Если тебе нужен Вагнер собирайте его к себе).
А пока факт такой. Вагнер уходит и он свободным агентом будет. Вот как раз и проведёте свою легенду на заслуженный отдых. Кто не даёт! Флаг в руки!
Ironigor
Ironigor ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
В том то и дело, что за пол года команда опустилась на третье место с Бердыевым .
То что ты сейчас написал про Бердыева, это история давно минувших дней и твои личные хотелки и фантазии. Ты видимо ярый фанат Бердыева .
А я тебе факты привёл. А вот тебе ещё прошлый год, посмотри где Тобол и где Кайрат. А сейчас совершенно противоположно , и это с приходом Бердыева , великого стратега трамвайно - троллейбусного парка.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:45, ред.
Бердыев в Кайрате и полгода не тренирует. Он готовит команду на перспективу, так как делал это в Рубине и, что помогло ему потом в Ростове. На перспективу!
Представляю во что играл Кайрат до Бердыева и после тк появился интерес к клубу. Пересмотрел много информации так что я более, менее в курсе происходящего).
Команда готовится на перспективу и по любому к участию в еврокубках. Знаю, что Кайрат при предыдущем тренере много атаковал, но это не значит быть стабильным, надёжным на годы. А Вагнер, это игрок сезона. Подписывать контракт на сезон смысла нет. Ставить игру нужно сейчас и с полноценной подготовкой тренером команды. Если футболист начинает показывать, указывать, что ему нравится, что не нравится, он уже в не команды, тем более у такого тренера, как Бердыев.
Результаты покажут. А пока Кайрат в шаге от финала Кубка страны. Про еврокубки рано что-либо говорить.
И до КББ в еврокубках не фонтан был Кайрат.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:32, ред.
Яркий игрок был для РПЛ . В один ряд можно поставить с Велитоном , Алексом , Верблумом , Халком...., которые блеснули на наших российских просторах
isamsn
isamsn
вчера в 12:23
За заслуги можно и в ЦСКА на полгодика для завершения карьеры и торжественных проводов весной.
Ironigor
Ironigor ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 12:17, ред.
Дружище, когда ты вообще последний раз смотрел игры Кайрата. До прихода Бердыева в Кайрат , Вагнеру могли бы позавидовать многие молодые игроки, как он отрабатывает и в обороне тоже. Так что загляни в Ютуб и посмотри матчи Кайрата до Бердыева. В троллейбус 🚎 🚎 🚎 , трех этажный он не хочет играть и с приходом Бердыева команда скатилась и совсем уже не лидер . Все последние игры особенно в еврокубках проигрывает именно с приходом Бердыева. Турнирная таблица, на десять очков уже отстаёт от Табола .
beefs
beefs
вчера в 12:16
Ну что же пора в Бразилию...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:01
Не хочет, а не может в силу биологических часов. У Бердыева пашут все. Стоять и ходить возле штрафной, как Дзю такого у КББ не будет.
Заверните себе!). Тем более на халяву, как любит Гинер).
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:44
В футбол Бердыева он просто не хочет играть !
ОПС
ОПС
вчера в 11:37
Устал бедолага.
протон
протон
вчера в 11:34
Берите в ЦСКА, у Вагнера есть еще порох в пороховницах - пошумит перед завершением карьеры в РПЛ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:32
Уходит и уж точно не в ЦСКА.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:29
Пора на отдых.
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:23
Зато ярко, есть что вспомнить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:13
Ща в гинер-клабе стойку сделают, легенду возвратят. Они любят это дело...
Gahi
Gahi
вчера в 11:11
Один из тех кто оставил хороший свой след в РПЛ и главное играл замечательно за ЦСКА. Удачи
4RT
4RT
вчера в 10:57
Что,кумыс не понравился?
shlomo
shlomo
вчера в 10:51
Не долго музыка играла...не долго Вагнер танцевал....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:51
Он так решил.
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