Вагнер Лав уходит из «Кайрата»

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав не будет продлевать контракт с клубом.
Матч Лиги конференций с «Базелем» станет последней домашней игрой для бразильца в составе казахстанского клуба.
Нападающий выступает за «Кайрат» с лета 2020 года.
Форвард «Кайрата» Вагнер Лав не будет продлевать контракт с клубом.
Матч Лиги конференций с «Базелем» станет последней домашней игрой для бразильца в составе казахстанского клуба.
Нападающий выступает за «Кайрат» с лета 2020 года.
Представляю во что играл Кайрат до Бердыева и после тк появился интерес к клубу. Пересмотрел много информации так что я более, менее в курсе происходящего).
Команда готовится на перспективу и по любому к участию в еврокубках. Знаю, что Кайрат при предыдущем тренере много атаковал, но это не значит быть стабильным, надёжным на годы. А Вагнер, это игрок сезона. Подписывать контракт на сезон смысла нет. Ставить игру нужно сейчас и с полноценной подготовкой тренером команды. Если футболист начинает показывать, указывать, что ему нравится, что не нравится, он уже в не команды, тем более у такого тренера, как Бердыев.
Результаты покажут. А пока Кайрат в шаге от финала Кубка страны. Про еврокубки рано что-либо говорить.
И до КББ в еврокубках не фонтан был Кайрат.
Представляю во что играл Кайрат до Бердыева и после тк появился интерес к клубу. Пересмотрел много информации так что я более, менее в курсе происходящего).
Команда готовится на перспективу и по любому к участию в еврокубках. Знаю, что Кайрат при предыдущем тренере много атаковал, но это не значит быть стабильным, надёжным на годы. А Вагнер, это игрок сезона. Подписывать контракт на сезон смысла нет. Ставить игру нужно сейчас и с полноценной подготовкой тренером команды. Если футболист начинает показывать, указывать, что ему нравится, что не нравится, он уже в не команды, тем более у такого тренера, как Бердыев.
Результаты покажут. А пока Кайрат в шаге от финала Кубка страны. Про еврокубки рано что-либо говорить.
И до КББ в еврокубках не фонтан был Кайрат.