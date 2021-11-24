Вагнер Лав уходит из «Кайрата»

1637740162

вчера, 10:49

Форвард «Кайрата» не будет продлевать контракт с клубом.

Матч Лиги конференций с «Базелем» станет последней домашней игрой для бразильца в составе казахстанского клуба.

Нападающий выступает за «Кайрат» с лета 2020 года.