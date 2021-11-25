Кроос забил в Лиге чемпионов впервые за 19 матчей

1637789034

сегодня, 00:23

Полузащитник «Реала» забил гол в матче против «Шерифа» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

Этот гол стал первым для немецкого хавбека в ЛЧ с 22 октября 2019 года. Тогда он отметился голом в матче с «Галатасараем» (1:0).

С тех пор Кроос сыграл в 18 матчах в Лиге чемпионов, в которых не забил ни одного мяча и сделал 3 голевые передачи.

Матч с «Шерифом» также стал знаковым для защитника «сливочных» Давида Алабы.