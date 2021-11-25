ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

Кроос забил в Лиге чемпионов впервые за 19 матчей

сегодня, 00:23
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос забил гол в матче против «Шерифа» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

Этот гол стал первым для немецкого хавбека в ЛЧ с 22 октября 2019 года. Тогда он отметился голом в матче с «Галатасараем» (1:0).

С тех пор Кроос сыграл в 18 матчах в Лиге чемпионов, в которых не забил ни одного мяча и сделал 3 голевые передачи.

Матч с «Шерифом» также стал знаковым для защитника «сливочных» Давида Алабы.

Все новости
Стерлинг делит с Лэмпардом третье место по голам в ЛЧ среди англичан
Сегодня, 09:27 Комментарии6
Месси за всю игру против «Сити» только один раз ударил по воротам
Сегодня, 08:16 Комментарии32
Аллер – первый игрок в истории, который забил 9 голов в 5 первых матчах ЛЧ
Сегодня, 00:11 Комментарии16
Алаба – первый за 17 лет защитник «Реала», который забил со штрафного в ЛЧ
Вчера, 23:56 Комментарии11
Мбаппе проводит 50-й матч в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41 Комментарии8
«Аякс» впервые за 26 лет выиграл 5 стартовых матчей в группе Лиги чемпионов
Вчера, 23:29 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:52
Наконец-то)))
Gahi
Gahi ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 08:32
Взаимно, хороших результатов Вам и отличных финалов во всех конкурсах. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:20
Когда нибудь это должно было случиться.
Q-J-G
Q-J-G ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:14
И Вам удачи в КП!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:13
Зато как забил красиво
ДСА
ДСА
сегодня в 08:13
Для полузащитника это вполне не страшно.
112910415
112910415
сегодня в 07:54
но ценят его не за это )
Gahi
Gahi
сегодня в 07:12
Главное что голевые передачи продолжает делать для партнёров. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:19
Всё когда-то происходит впервые.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 02:03
Посмотрим, когда ещё забьёт...
ОПС
ОПС
сегодня в 01:59
Все таки забил.
beefs
beefs
сегодня в 01:21
Ну что же, лед тронулся...
Mangur
Mangur
сегодня в 01:04
Великое достижение
drug01
drug01
сегодня в 00:47
Счёт по игре
протон
протон
сегодня в 00:30
Кросище, чудовищный Кроосище.

Спасибо Баварии за Тони и Давида 😉.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:30
О да! Кроос забил!
Сантус
Сантус
сегодня в 00:28
Зато как!!!Шикардос.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100