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Аллер – 4-й игрок, который забил в 5 первых матчах в Лиге чемпионов

вчера, 22:30
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Аякс» встречается с «Бешикташем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

Нападающий амстердамской команды Себастьен Аллер забил 2 гола в этой встрече. 27-летний игрок забил во всех пяти матчах в текущем розыгрыше ЛЧ. Он впервые в своей карьере играет в этом турнире.

Аллер стал четвертым игроком, забившим в пяти своих первых матчах в ЛЧ. До него подобное удалось Алессандро Дель Пьеро (1995), Диего Косте (2014) и Эрлингу Холанду (2019).

Недавно Аллер признавался лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:08
Есть шанс продвинуться и дальше.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:59
Так то немного таких.
протон
протон
вчера в 23:08
Блин помню времена когда с 8-7 голами становились лучшими бомбардирами .А сейчас за 4 игры уже 9
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 22:45
Может еще в шестом забьёт. Надеюсь.
drug01
drug01
вчера в 22:41
Так играть дальше
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