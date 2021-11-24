Аллер – 4-й игрок, который забил в 5 первых матчах в Лиге чемпионов

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вчера, 22:30

«Аякс» встречается с «Бешикташем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

Нападающий амстердамской команды забил 2 гола в этой встрече. 27-летний игрок забил во всех пяти матчах в текущем розыгрыше ЛЧ . Он впервые в своей карьере играет в этом турнире.

Аллер стал четвертым игроком, забившим в пяти своих первых матчах в ЛЧ . До него подобное удалось Алессандро Дель Пьеро (1995), Диего Косте (2014) и Эрлингу Холанду (2019).

Недавно Аллер признавался лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.