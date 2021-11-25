Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер отметился дублем в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» (2:1).
В активе Аллера теперь 9 голов в 5 матчах ЛЧ. Он стал первым игроком в истории, забившим 9 мячей в первых пяти играх своего дебютного сезона в Лиге чемпионов.
Счет в матче открыл Рашид Геззаль, реализовав 11-метровый удар на 22-й минуте. Во втором тайме форвард «Аякса» Себастьен Аллер в течение 15 минут отметился дублем и позволил амстердамскому клубу одержать в Лиге чемпионов пятую победу подряд.
После пяти игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своем активе 15 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» и «Спортинг».
Аллер – первый игрок в истории, который забил 9 голов в 5 первых матчах ЛЧ. Им интересуется «Реал Мадрид». Очень хорош, и вполне возможно что он покинет «Аякс» в будущем (может быть даже в следующем году).
Счет в матче открыл Рашид Геззаль, реализовав 11-метровый удар на 22-й минуте. Во втором тайме форвард «Аякса» Себастьен Аллер в течение 15 минут отметился дублем и позволил амстердамскому клубу одержать в Лиге чемпионов пятую победу подряд.
После пяти игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своем активе 15 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» и «Спортинг».
Аллер – первый игрок в истории, который забил 9 голов в 5 первых матчах ЛЧ. Им интересуется «Реал Мадрид». Очень хорош, и вполне возможно что он покинет «Аякс» в будущем (может быть даже в следующем году).
Как же лоханулись в Аяксе в прошлом сезоне, когда провтыкали заявить его в Лиге Европы! Сегодня вышел во втором тайме и сразу же забил
Как же лоханулись в Аяксе в прошлом сезоне, когда провтыкали заявить его в Лиге Европы! Сегодня вышел во втором тайме и сразу же забил