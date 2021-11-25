ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

Аллер – первый игрок в истории, который забил 9 голов в 5 первых матчах ЛЧ

сегодня, 00:11
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер отметился дублем в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» (2:1).

В активе Аллера теперь 9 голов в 5 матчах ЛЧ. Он стал первым игроком в истории, забившим 9 мячей в первых пяти играх своего дебютного сезона в Лиге чемпионов.

Все новости
Стерлинг делит с Лэмпардом третье место по голам в ЛЧ среди англичан
Сегодня, 09:27 Комментарии6
Месси за всю игру против «Сити» только один раз ударил по воротам
Сегодня, 08:16 Комментарии32
Кроос забил в Лиге чемпионов впервые за 19 матчей
Сегодня, 00:23 Комментарии17
Алаба – первый за 17 лет защитник «Реала», который забил со штрафного в ЛЧ
Вчера, 23:56 Комментарии11
Мбаппе проводит 50-й матч в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41 Комментарии8
«Аякс» впервые за 26 лет выиграл 5 стартовых матчей в группе Лиги чемпионов
Вчера, 23:29 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Александр Котельников
Александр Котельников
сегодня в 18:27, ред.
Агенту Миранчука нужно предложить услуги клиента Аяксу. Аякс смог слепить из Аллера классного напа у Алексея тоже есть потенциал для роста ( техника, пас, удар,дриблинг) однозначно Аякс для него. Первое время конечно будет непросто, но я верю, Лёша справится
112910415
112910415
сегодня в 08:01
геройский парень
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:56
Вот это показатели, вот это я понимаю!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:12
Хорошее начало, удачи ему и в дальнейшем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:01
Отличный результат,срочно на продажу!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:02, ред.
Молодец.Мне кажется тяжело будет кому-то побить этот рекорд. Умеет же Аякс делать "огранку" игрокам, о которых бывает особо и не слышали.
Toro
Toro
сегодня в 04:36
Отличное достижение!
pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:34
Шутки про рукаку уже были?!))))
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 01:20
Многие последние громкие трансферы из «Аякса» не раскрылись в топовых клубах, либо их замариновали. Надеюсь, хоть у этого все норм будет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:49
Сколько слов вы знаете...офигеть...
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 00:47, ред.
Заберут. Увезут. Расстащат. Замаринуют. Заманят. Дадут больших денег и посадят на лавку. А потом, был парень и нет его.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:44
Отличный результат
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:44
Достойное достижение. Будем надеяться, что продолжение следует.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:27
Завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Бешикташ» на своем поле принимал «Аякс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл Рашид Геззаль, реализовав 11-метровый удар на 22-й минуте. Во втором тайме форвард «Аякса» Себастьен Аллер в течение 15 минут отметился дублем и позволил амстердамскому клубу одержать в Лиге чемпионов пятую победу подряд.

После пяти игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своем активе 15 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» и «Спортинг».

Аллер – первый игрок в истории, который забил 9 голов в 5 первых матчах ЛЧ. Им интересуется «Реал Мадрид». Очень хорош, и вполне возможно что он покинет «Аякс» в будущем (может быть даже в следующем году).
протон
протон
сегодня в 00:19
9 мячей в дебютный сезон в ЛЧ) а ведь это только начало, Аякс в этой ЛЧ пошумит)
Как же лоханулись в Аяксе в прошлом сезоне, когда провтыкали заявить его в Лиге Европы! Сегодня вышел во втором тайме и сразу же забил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:17
Рад за него...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100