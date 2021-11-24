В матче с «Шахтёром» Джеко довёл число своих голов в еврокубках до 50

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вчера, 22:55

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле обыграл донецкий «Шахтёр» со счетом 2:0.

Дубль в матче оформил нападающий «нерадзурри» , забивший на 61-й и 67-й минутах.

35-летний боснийский форвард теперь имеет в своем активе 50 голов в еврокубках (без учета квалификаций). 25 мячей он забил в 60 играх Лиги чемпионов и 25 – в 48 матчах Лиги Европы.

Также недавно Джеко повторил достижение Роналдо в «Интере».