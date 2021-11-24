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В матче с «Шахтёром» Джеко довёл число своих голов в еврокубках до 50

вчера, 22:55
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле обыграл донецкий «Шахтёр» со счетом 2:0.

Дубль в матче оформил нападающий «нерадзурри» Эдин Джеко, забивший на 61-й и 67-й минутах.

35-летний боснийский форвард теперь имеет в своем активе 50 голов в еврокубках (без учета квалификаций). 25 мячей он забил в 60 играх Лиги чемпионов и 25 – в 48 матчах Лиги Европы.

Также недавно Джеко повторил достижение Роналдо в «Интере».

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:49
Гроссмейстерская отметка 👍
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:31
Мои поздравления.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:18
Не самый грандиозный результат.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:51
Джеко ещё раз доказал насколько он важен для команды "Интера". Удачи
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:55
Отличный показатель для ЛЧ....
drug01
drug01
вчера в 23:44
Он просто красавец!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:33
Джеко красавчег конечно!
протон
протон
вчера в 23:06
Важные голы забивает за Интер в лиге чемпионов
Прекрасный форвард. А глоры плевались, когда его объявили в Интере
протон
протон
вчера в 23:05
отлично заменил лукаку, единственный минус что не молодой. 35 лет все-таки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:03
Джеко сегодня был просто лучший бесспорно !!! Удачи !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:56
Джеко с личным рекордом.
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