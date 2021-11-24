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Мбаппе проводит 50-й матч в Лиге чемпионов

вчера, 23:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ встречается с «Манчестер Сити» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Для нападающего Килиана Мбаппе, который вышел в стартовом составе парижан, этот матч стал 50-м в ЛЧ. Данной отметки француз достиг в возрасте 22 лет и 339 дней.

Среди полевых игроков только Сеск Фабрегас был моложе (22 года, 331 день), когда провел свой 50-й матч в Лиге чемпионов.

Если учитывать и вратарей, то рекорд принадлежит Икеру Касильясу (22 года, 155 дней).

Также недавно Мбаппе забил самый быстрый гол в своей карьере.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:39
Лично провёл неплохой матч.
112910415
112910415
сегодня в 08:06
неприятный матч для ПСЖ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:29
Для достижения такого результата надо много работать
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:02
Есть шанс стать рекордсменом
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:56
Юбилей не совсем удачный, и забил, но проиграли...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:55
Пока что невзрачно проводит матч как и вся команда. Мяч у ПСЖ вообще не держится. Мбаппе редко его получает. В основном отбиваются у своих ворот. С такой игрой рано или поздно пропустят.
Cat01
Cat01
вчера в 23:43
Супер результат
протон
протон
вчера в 23:42
Боже мой, если Поч станет тренером Мю, с таким трусливым футболом и его Уотфорды будут выигрывать
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