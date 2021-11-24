Мбаппе проводит 50-й матч в Лиге чемпионов

1637786470

вчера, 23:41

ПСЖ встречается с «Манчестер Сити» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Для нападающего Килиана Мбаппе, который вышел в стартовом составе парижан, этот матч стал 50-м в ЛЧ . Данной отметки француз достиг в возрасте 22 лет и 339 дней.

Среди полевых игроков только был моложе (22 года, 331 день), когда провел свой 50-й матч в Лиге чемпионов.

Если учитывать и вратарей, то рекорд принадлежит (22 года, 155 дней).

Также недавно Мбаппе забил самый быстрый гол в своей карьере.