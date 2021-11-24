Мбаппе проводит 50-й матч в Лиге чемпионов

ПСЖ встречается с «Манчестер Сити» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
Для нападающего Килиана Мбаппе, который вышел в стартовом составе парижан, этот матч стал 50-м в ЛЧ. Данной отметки француз достиг в возрасте 22 лет и 339 дней.
Среди полевых игроков только Сеск Фабрегас был моложе (22 года, 331 день), когда провел свой 50-й матч в Лиге чемпионов.
Если учитывать и вратарей, то рекорд принадлежит Икеру Касильясу (22 года, 155 дней).
Также недавно Мбаппе забил самый быстрый гол в своей карьере.