«Аякс» впервые за 26 лет выиграл 5 стартовых матчей в группе Лиги чемпионов

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вчера, 23:29

«Аякс» одержал победу над «Бешикташем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Нидерландский клуб одержал пять побед в пяти играх и досрочно гарантировал себе первое место в группе. «Аякс» выиграл все пять стартовых матчей в группе ЛЧ впервые с сезона-1995/96. Тогда команда тренера Луи ван Гала дошла до финала турнира.

Стоит отметить, что ни разу в своей истории «Аякс» не выигрывал все шесть матчей на групповом этапе.

Этот матч также стал знаковым для форварда «Аякса» Себастьена Аллера.