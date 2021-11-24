«Аякс» впервые за 26 лет выиграл 5 стартовых матчей в группе Лиги чемпионов

«Аякс» одержал победу над «Бешикташем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Нидерландский клуб одержал пять побед в пяти играх и досрочно гарантировал себе первое место в группе. «Аякс» выиграл все пять стартовых матчей в группе ЛЧ впервые с сезона-1995/96. Тогда команда тренера Луи ван Гала дошла до финала турнира.
Стоит отметить, что ни разу в своей истории «Аякс» не выигрывал все шесть матчей на групповом этапе.
Этот матч также стал знаковым для форварда «Аякса» Себастьена Аллера.
И шансы вполне хорошие на то чтобы впервые в истории выиграть все матчи группового этапа Лиги Чемпионов.
И шансы вполне хорошие на то чтобы впервые в истории выиграть все матчи группового этапа Лиги Чемпионов.