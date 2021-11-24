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«Аякс» впервые за 26 лет выиграл 5 стартовых матчей в группе Лиги чемпионов

вчера, 23:29
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Аякс» одержал победу над «Бешикташем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Нидерландский клуб одержал пять побед в пяти играх и досрочно гарантировал себе первое место в группе. «Аякс» выиграл все пять стартовых матчей в группе ЛЧ впервые с сезона-1995/96. Тогда команда тренера Луи ван Гала дошла до финала турнира.

Стоит отметить, что ни разу в своей истории «Аякс» не выигрывал все шесть матчей на групповом этапе.

Этот матч также стал знаковым для форварда «Аякса» Себастьена Аллера.

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Перевод с Твиттер MisterChip
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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:39
Легендарный клуб, так и должно быть.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:56
Молодцы Аякс. В 1/8,1/4 нужен соперник послабее. В 1/2 или в финале можно нам подавать МС, ПСЖ, Баварию и Ливер.))
112910415
112910415
сегодня в 08:10
очень силён ныне Аякс, это здорово
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:28
Аякс выполнил норму.
ОПС
ОПС
сегодня в 02:59
Хороший результат.
амурец
амурец
сегодня в 02:22
ух Аякс ход набрал
4RT
4RT
сегодня в 00:57
Осталось кубок завоевать
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:02
Еще один рекорд,Аякс показывает класс.
juvenale
juvenale
вчера в 23:55
тогда Ювентус взял ЛЧ,хороший знак)
Землянин
Землянин
вчера в 23:52, ред.
Что это, белены объелись❓🧐🤔🐸
David Young
David Young
вчера в 23:42
Великолепный старт великого нидерландского клуба.

И шансы вполне хорошие на то чтобы впервые в истории выиграть все матчи группового этапа Лиги Чемпионов.
протон
протон
вчера в 23:38
Аякс крут. Аллер просто в яблочко приобретение.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:30
«Аякс» топ!
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