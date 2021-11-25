Месси за всю игру против «Сити» только один раз ударил по воротам

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вчера, 08:16

«Манчестер Сити» победил ПСЖ в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

Нападающий гостей за всю встречу нанес один удар, который был заблокирован парижанами. Также аргентинец один раз совершил обводку, сделал 39 точных пасов из 44 — 89% точность передач.

После этого поединка «Манчестер Сити» набрал 12 очков и лидирует в группе А. Парижане с 8 очками находятся на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.