ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

Месси за всю игру против «Сити» только один раз ударил по воротам

вчера, 08:16
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Манчестер Сити» победил ПСЖ в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

Нападающий гостей Лионель Месси за всю встречу нанес один удар, который был заблокирован парижанами. Также аргентинец один раз совершил обводку, сделал 39 точных пасов из 44 — 89% точность передач.

После этого поединка «Манчестер Сити» набрал 12 очков и лидирует в группе А. Парижане с 8 очками находятся на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Все новости
«Локомотив» продлил серию без побед в еврокубках до 16 матчей
Вчера, 23:24 Комментарии12
Стерлинг делит с Лэмпардом третье место по голам в ЛЧ среди англичан
Вчера, 09:27 Комментарии6
Кроос забил в Лиге чемпионов впервые за 19 матчей
Вчера, 00:23 Комментарии17
Аллер – первый игрок в истории, который забил 9 голов в 5 первых матчах ЛЧ
Вчера, 00:11 Комментарии16
Алаба – первый за 17 лет защитник «Реала», который забил со штрафного в ЛЧ
24 ноября Комментарии11
Мбаппе проводит 50-й матч в Лиге чемпионов
24 ноября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
League1
League1
вчера в 17:31
Вообще ничего нового. Всегда был самым слабым слабаком против сильных.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:28
Если посчитать сколько ему платят и разделить на количество произведенных им ударов по воротам, то это был "золотой" удар
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
вчера в 15:33
Печальная стата.
протон
протон
вчера в 12:44
Вот и сдулся ваш лучший игрок мира! Как и говорили всю его карьеру-выдерни его из Барселоны и убери Иньесту и Хави! Роналду Лучший!
39 точных пасов это вообще-то 39 потенциальных предпредголевых передач. ЗМ гению!
До Кокоши уж не далеко осталось
David Young
David Young ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 12:23
Надеюсь что Вы опечатались. Он, не оно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:22
И оно еще хочет ЗМ?
112910415
112910415
вчера в 12:11
старенький стал
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:42
Потихонечку, но уверенно сливается , впитываясь в футбольную историю.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:36
Месси молодец!
амурец
амурец
вчера в 10:30
да уж наидостойнейший кандидат на ЗМ и награду ФИФА
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 10:15
И этому типу хотят отдать награду лучшего игрока??? Позор
ubgt5mx6z27c
ubgt5mx6z27c
вчера в 10:14
В следующий раз сыграет лучше.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 10:12
пусть пойдёт у Роналду возьмёт пару уроков,как нужно забивать в ЛЧ.
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:50
И так много 😀
eleven LC
eleven LC
вчера в 09:48
А что он должен был хеттрик чтоли сделать
Месси сейчас обычный футболист-топ футболист но уже обычный-и его статистика в ПСЖ не даст соврать!
Elliada
Elliada
вчера в 09:36
Можно ему засчитать голевой пас
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:29
Мистер невидимка, Рон смеётся над Лео
drug01
drug01
вчера в 09:25
Партнёры подвели...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:25
что то не клеится у Месси в ПСЖ.
ОПС
ОПС
вчера в 09:23
Отдыхал на матче.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:18
Некогда ему было стату набивать, у него сейчас все мысли о восьмом золотом мяче)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:15
Вот и причина поражения.
beefs
beefs
вчера в 08:52
стая звезд в одной команде, это плохо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:45
Месси уже не тот!
feris1
feris1
вчера в 08:41
Гном стареет.
И ему хотят отдать ЗМ?
Это просто полный обсурд.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:36
Статистика на уровне Сафонова в матче с Хорватией.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:31
ПСЖ меньше владел мячом и атаки часто шли через фланги
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 08:23
Просто был матч звёздного псж с индивиуально сильными футболистами против настоящей команды которая знала что делала и разыгрывала мяч до верного, так чтобы завести в ворота, да еще и главной звезды не было - КДБ
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 08:22
Посмотрел игру и разочаровался в Месси в очередной раз..... Не играть он в ПСЖ приехал, а номер отбывать.... Даду ЗМ непонятно за что и на покой.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:21
Зато претендует на золотой мяч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100