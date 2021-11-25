Месси за всю игру против «Сити» только один раз ударил по воротам

«Манчестер Сити» победил ПСЖ в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).
Нападающий гостей Лионель Месси за всю встречу нанес один удар, который был заблокирован парижанами. Также аргентинец один раз совершил обводку, сделал 39 точных пасов из 44 — 89% точность передач.
После этого поединка «Манчестер Сити» набрал 12 очков и лидирует в группе А. Парижане с 8 очками находятся на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
39 точных пасов это вообще-то 39 потенциальных предпредголевых передач. ЗМ гению!
До Кокоши уж не далеко осталось
39 точных пасов это вообще-то 39 потенциальных предпредголевых передач. ЗМ гению!
До Кокоши уж не далеко осталось
Месси сейчас обычный футболист-топ футболист но уже обычный-и его статистика в ПСЖ не даст соврать!
Месси сейчас обычный футболист-топ футболист но уже обычный-и его статистика в ПСЖ не даст соврать!
И ему хотят отдать ЗМ?
Это просто полный обсурд.
И ему хотят отдать ЗМ?
Это просто полный обсурд.