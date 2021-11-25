Вернидуб о поражении «Шерифа»: «Проиграли большому клубу»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после домашнего поединка своей команды против «Реала» (0:3) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов:
Проиграли большому клубу, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в первом матче с «Реалом». Но тогда мы победили, а сейчас проиграли.
Выход в весеннюю стадию Лиги Европы — большой плюс для нашей команды. Благодарю болельщиков за поддержку.
Но на этом "Шериф" не остановился, продолжая удивлять и своей игрой, и своими результатами, обыграв в первых двух турах группового турнира, и "Шахтёр", и "Реал"... И несмотря на то, что он покидает ЛЧ, но это грандиозный успех для "Шерифа" продолжить играть в еврокубках в ЛЕ, тем более, что "за бортом" еврокубков остался "Шахтёр" Донецк, команда которая имеет огромный опыт выступления в еврокубках как в ЛЧ, так и в ЛЕ, обладатель Кубка УЭФА-2009г.
Хочется пожелать "Шерифу" Юрия Вернидуба успеха в ЛЕ, и пусть и в ЛЕ выступление "Шерифа" удивит футбольных болельщиков, и своей хорошей игрой, своими результатами...
Но на этом "Шериф" не остановился, продолжая удивлять и своей игрой, и своими результатами, обыграв в первых двух турах группового турнира, и "Шахтёр", и "Реал"... И несмотря на то, что он покидает ЛЧ, но это грандиозный успех для "Шерифа" продолжить играть в еврокубках в ЛЕ, тем более, что "за бортом" еврокубков остался "Шахтёр" Донецк, команда которая имеет огромный опыт выступления в еврокубках как в ЛЧ, так и в ЛЕ, обладатель Кубка УЭФА-2009г.
Хочется пожелать "Шерифу" Юрия Вернидуба успеха в ЛЕ, и пусть и в ЛЕ выступление "Шерифа" удивит футбольных болельщиков, и своей хорошей игрой, своими результатами...