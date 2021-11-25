Вернидуб о поражении «Шерифа»: «Проиграли большому клубу»

Главный тренер «Шерифа» поделился эмоциями после домашнего поединка своей команды против «Реала» (0:3) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов:

Проиграли большому клубу, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в первом матче с «Реалом». Но тогда мы победили, а сейчас проиграли.

Выход в весеннюю стадию Лиги Европы — большой плюс для нашей команды. Благодарю болельщиков за поддержку.