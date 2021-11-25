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Вернидуб о поражении «Шерифа»: «Проиграли большому клубу»

вчера, 11:49
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после домашнего поединка своей команды против «Реала» (0:3) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов:

Проиграли большому клубу, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в первом матче с «Реалом». Но тогда мы победили, а сейчас проиграли.

Выход в весеннюю стадию Лиги Европы — большой плюс для нашей команды. Благодарю болельщиков за поддержку.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:42
Реалу не стыдно проиграть
Сантус
Сантус
вчера в 12:41
Эффект Шерифа основан в большей степени на первоначальной недооценке.Это не умоляет заслуги тренера и игроков.Смелость-города берет.)Остальным бы андердорам такого же рвения..
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:37
Проиграли по делу.
протон
протон
вчера в 12:33
Выход Шерифа в плэй-офф ЛЕ, самая большая сенсация ЛЧ! Удачи клубу в матчах ЛЕ!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:28, ред.
"Шериф" Юрия Вернидуба - это сенсация ЛЧ-2021/2022, кто бы мог предположить, что команде из Тирасполя удастся пройти все четыре раунда квалификации отбора и играть в групповом турнире ЛЧ, при этом в заключительном четвёртом раунде квалификации оставить "за бортом" ЛЧ - "Динамо" Загреб, обыграв по итогам двух матчей команду из Загреба 3:0, 1:1.

Но на этом "Шериф" не остановился, продолжая удивлять и своей игрой, и своими результатами, обыграв в первых двух турах группового турнира, и "Шахтёр", и "Реал"... И несмотря на то, что он покидает ЛЧ, но это грандиозный успех для "Шерифа" продолжить играть в еврокубках в ЛЕ, тем более, что "за бортом" еврокубков остался "Шахтёр" Донецк, команда которая имеет огромный опыт выступления в еврокубках как в ЛЧ, так и в ЛЕ, обладатель Кубка УЭФА-2009г.

Хочется пожелать "Шерифу" Юрия Вернидуба успеха в ЛЕ, и пусть и в ЛЕ выступление "Шерифа" удивит футбольных болельщиков, и своей хорошей игрой, своими результатами...
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:04
Главное вышли в Евровесну - с чем вас и поздравляем)) Если по жребию вам попадется российский флагман, то не рвите ему паруса на портянки...а не то отключим газ))
ДСА
ДСА
вчера в 11:57
Победа в Мадриде все же была покруче.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:57
Играли хорошо, такому проиграть не стрёмно
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