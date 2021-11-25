«Трудно осознавать это». Месси — о годовщине смерти Марадоны

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вчера, 09:13

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины высказался в связи с годовщиной смерти . Легендарный аргентинский футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Невероятно, что уже прошел целый год. Также кажется нереальным, что он не застал момент, когда Аргентина после стольких лет снова завоевала титул. Странное чувство, трудно осознавать это. Всегда кажется, что в снова увижу его по телевизору, в интервью или он поделится своим мнением о чем-то. Прошло много времени, но кажется, что это произошло вчера. У меня навсегда останутся самые лучшие воспоминания о днях, которые мне удалось пережить с ним.

Марадона за свою карьеру выигрывал Серию А и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА . Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 гола, в том числе за сборную Аргентины — 90 матчей и 34 забитых мяча.

Недавно стали известны подробности захоронения легендарного аргентинца.