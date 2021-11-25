«Трудно осознавать это». Месси — о годовщине смерти Марадоны

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси высказался в связи с годовщиной смерти Диего Марадоны. Легендарный аргентинский футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
Невероятно, что уже прошел целый год. Также кажется нереальным, что он не застал момент, когда Аргентина после стольких лет снова завоевала титул. Странное чувство, трудно осознавать это. Всегда кажется, что в снова увижу его по телевизору, в интервью или он поделится своим мнением о чем-то.
Прошло много времени, но кажется, что это произошло вчера. У меня навсегда останутся самые лучшие воспоминания о днях, которые мне удалось пережить с ним.
Марадона за свою карьеру выигрывал Серию А и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 гола, в том числе за сборную Аргентины — 90 матчей и 34 забитых мяча.
Недавно стали известны подробности захоронения легендарного аргентинца.
И очень печально, что один из лучших игроков Мирового футбола "ушёл" из этого мира так рано, 60 лет это тот возраст, когда человек должен ещё жить и радоваться жизни, как только возможно радоваться в таком возрасте...
Диего Марадона оставил "яркий след на этой земле", оставил о себе память навеки в сердцах и умах многих и многих людей... Своей феноменальной игрой он радовал и восхищал, он вызывал у людей искренние эмоции, играя на футбольном поле, демонстрируя свои уникальные качества игрока Мирового уровня, кудесника, волшебника на футбольном поле в эпоху Диего Марадоны.
ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, И ПОБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СВОИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ, ведь жизнь так скоротечна....
И очень печально, что один из лучших игроков Мирового футбола "ушёл" из этого мира так рано, 60 лет это тот возраст, когда человек должен ещё жить и радоваться жизни, как только возможно радоваться в таком возрасте...
Диего Марадона оставил "яркий след на этой земле", оставил о себе память навеки в сердцах и умах многих и многих людей... Своей феноменальной игрой он радовал и восхищал, он вызывал у людей искренние эмоции, играя на футбольном поле, демонстрируя свои уникальные качества игрока Мирового уровня, кудесника, волшебника на футбольном поле в эпоху Диего Марадоны.
ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, И ПОБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СВОИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ, ведь жизнь так скоротечна....