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«Трудно осознавать это». Месси — о годовщине смерти Марадоны

вчера, 09:13

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси высказался в связи с годовщиной смерти Диего Марадоны. Легендарный аргентинский футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Невероятно, что уже прошел целый год. Также кажется нереальным, что он не застал момент, когда Аргентина после стольких лет снова завоевала титул. Странное чувство, трудно осознавать это. Всегда кажется, что в снова увижу его по телевизору, в интервью или он поделится своим мнением о чем-то.

Прошло много времени, но кажется, что это произошло вчера. У меня навсегда останутся самые лучшие воспоминания о днях, которые мне удалось пережить с ним.

Марадона за свою карьеру выигрывал Серию А и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 гола, в том числе за сборную Аргентины — 90 матчей и 34 забитых мяча.

Недавно стали известны подробности захоронения легендарного аргентинца.

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 13:54
Марадона пожалуй лучший из лучших. Диего навсегда останется в памяти как звезда мирового уровня. Поколение таких дарований как Месси учились смотря на волшебника мяча и впитывали как губка его виртуозное владение мячом. Но человек так устроен, что сам кузнец своего счастья. Разгульная жизнь сделала своё дело.
протон
протон
вчера в 12:41
То что мы можем в любой момент посмотреть хотя бы повторы моментов с его участием, это конечно роскошь!! Покойся с миром..
Месси сейчас живая легенда Аргентины. Марадона - легенда ушедшая
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:11
Гном, не трогай святое - ты его не достоин.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:12
Мы все скорбим!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:08
Трудно осознавать смерть любого человека...

И очень печально, что один из лучших игроков Мирового футбола "ушёл" из этого мира так рано, 60 лет это тот возраст, когда человек должен ещё жить и радоваться жизни, как только возможно радоваться в таком возрасте...

Диего Марадона оставил "яркий след на этой земле", оставил о себе память навеки в сердцах и умах многих и многих людей... Своей феноменальной игрой он радовал и восхищал, он вызывал у людей искренние эмоции, играя на футбольном поле, демонстрируя свои уникальные качества игрока Мирового уровня, кудесника, волшебника на футбольном поле в эпоху Диего Марадоны.

ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, И ПОБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СВОИМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ, ведь жизнь так скоротечна....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:14
Все мы когда-нибудь там будем.
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