«Тебе не стыдно ходить пешком по полю?» Ван дер Варт раскритиковал Месси .

Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» раскритиковал нападающего ПСЖ после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Месси? Его игра огорчает меня. Это вопрос силы воли. Либо ты хочешь играть, либо нет. Месси очень востребован на поле, если он не забивает или не ассистирует, значит, что он сыграл очень плохой матч. Неймар и Мбаппе выглядят лучше, чем Месси.

Когда вы видите, например, Криштиану Роналду, я понимаю, что это два совершенно разных типа игроков. Роналду борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси время от времени просто ходит по полю. Тогда у меня появляются мысли, не стыдно ли ему? Такая ситуация началась ещё при Рональде Кумане в «Барселоне». На самом деле это был отказ работать со стороны Месси. Это неправильно для такого игрока, как Лео.