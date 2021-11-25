«Тебе не стыдно ходить пешком по полю?» Ван дер Варт раскритиковал Месси .

Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал нападающего ПСЖ Лионеля Месси после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
Месси? Его игра огорчает меня. Это вопрос силы воли. Либо ты хочешь играть, либо нет. Месси очень востребован на поле, если он не забивает или не ассистирует, значит, что он сыграл очень плохой матч. Неймар и Мбаппе выглядят лучше, чем Месси.
Когда вы видите, например, Криштиану Роналду, я понимаю, что это два совершенно разных типа игроков. Роналду борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси время от времени просто ходит по полю. Тогда у меня появляются мысли, не стыдно ли ему? Такая ситуация началась ещё при Рональде Кумане в «Барселоне». На самом деле это был отказ работать со стороны Месси. Это неправильно для такого игрока, как Лео.
Складывается впечатление и от этой игры также, что Месси, играя за ПСЖ, в мыслях где-то в "Барселоне", нет у Месси того куража, желания, стремление к игре, к победе, к тому, что мы привыкли, когда он играл за "Барсу" он в каком-то меланхолическом состоянии, и если и выходит из этого депрессивного состояния, то только кратковременно, на небольшие промежутки времени...
Пока Месси не оправдывает своей игрой надежд, которые возлагает на него руководство ПСЖ, и в отличие от того же Роналду, который "перезагрузился" уйдя из ЮВЕ В МЮ, и играет на кураже, на результат, стремиться только к победе, Л.Месси разочаровывает своей игрой в своей новой команде.......Временное это явление или нет, посмотрим, возможно Месси надо больше времени для адаптации, в отличии от того же Роналду, который одев футболку МЮ, сразу же адаптировался...
Складывается впечатление и от этой игры также, что Месси, играя за ПСЖ, в мыслях где-то в "Барселоне", нет у Месси того куража, желания, стремление к игре, к победе, к тому, что мы привыкли, когда он играл за "Барсу" он в каком-то меланхолическом состоянии, и если и выходит из этого депрессивного состояния, то только кратковременно, на небольшие промежутки времени...
Пока Месси не оправдывает своей игрой надежд, которые возлагает на него руководство ПСЖ, и в отличие от того же Роналду, который "перезагрузился" уйдя из ЮВЕ В МЮ, и играет на кураже, на результат, стремиться только к победе, Л.Месси разочаровывает своей игрой в своей новой команде.......Временное это явление или нет, посмотрим, возможно Месси надо больше времени для адаптации, в отличии от того же Роналду, который одев футболку МЮ, сразу же адаптировался...
Есть в этом и реали которые идут из того момента когда Месси ещё доигрывал за Барселону. Уже тогда прослеживается его спад в игре и самоотдачи . Тоже самое это было видно и в играх за сборную Аргентины. Заглянув в статистику матчей проведённых за последнее время , что КПД Месси и в сборной и в играх уже проведённых за ПСЖ, можно смело приравнять к нулю . И это факты которые мы с вами наблюдаем , что и доказывают слова Ван дер Варта . Складывается впечатление что звезда Месси уже потихонечку но уверенно начинает гаснуть . Это и уход из родного дома , кем являлась для него Барселона, ну и конечно же физиология которая имеет свой предел , и я думаю что это всё естественный процесс который свойствен для любого человека и не только для Месси. Кто-то как Роналдо может ещё поддерживать себя в игровом тонусе, а у кого как Месси он просто заканчивается. И это уже не обратимо . Конечно же никому из поклонников таланта Месси не хочется в это верить и видеть всё то что происходит с их кумиром , но реалии таковы. Просто нужно принимать этот процесс как данность. Футбольная жизнь увы коротка .
Всем Добра !!!
Есть в этом и реали которые идут из того момента когда Месси ещё доигрывал за Барселону. Уже тогда прослеживается его спад в игре и самоотдачи . Тоже самое это было видно и в играх за сборную Аргентины. Заглянув в статистику матчей проведённых за последнее время , что КПД Месси и в сборной и в играх уже проведённых за ПСЖ, можно смело приравнять к нулю . И это факты которые мы с вами наблюдаем , что и доказывают слова Ван дер Варта . Складывается впечатление что звезда Месси уже потихонечку но уверенно начинает гаснуть . Это и уход из родного дома , кем являлась для него Барселона, ну и конечно же физиология которая имеет свой предел , и я думаю что это всё естественный процесс который свойствен для любого человека и не только для Месси. Кто-то как Роналдо может ещё поддерживать себя в игровом тонусе, а у кого как Месси он просто заканчивается. И это уже не обратимо . Конечно же никому из поклонников таланта Месси не хочется в это верить и видеть всё то что происходит с их кумиром , но реалии таковы. Просто нужно принимать этот процесс как данность. Футбольная жизнь увы коротка .
Всем Добра !!!