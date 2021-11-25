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«Тебе не стыдно ходить пешком по полю?» Ван дер Варт раскритиковал Месси

вчера, 10:31
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал нападающего ПСЖ Лионеля Месси после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Месси? Его игра огорчает меня. Это вопрос силы воли. Либо ты хочешь играть, либо нет. Месси очень востребован на поле, если он не забивает или не ассистирует, значит, что он сыграл очень плохой матч. Неймар и Мбаппе выглядят лучше, чем Месси.

Когда вы видите, например, Криштиану Роналду, я понимаю, что это два совершенно разных типа игроков. Роналду борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси время от времени просто ходит по полю. Тогда у меня появляются мысли, не стыдно ли ему? Такая ситуация началась ещё при Рональде Кумане в «Барселоне». На самом деле это был отказ работать со стороны Месси. Это неправильно для такого игрока, как Лео.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Евгений Сербин (раскрыть)
сегодня в 08:04
да, он красиво упал
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 05:39
он показал сегодня что-то?
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 21:45
у Месси была возможность играть в Сити, вновь играть под руководством Пепа. играть в тот футбол в который он умеет и любит играть... просто представьте как бы выглядел Манчестер, если бы на ложной 9 играл сейчас Месси... мы бы просто разносили всех в одну калитку... но человек невероятно жадный... и выбрал деньги вместо игры в футбол.
Bobon
Bobon ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
Он и про Барселону так говорил. И что? Единственное, что волнует Месси - это ЧМ, который он еще не выйграл. Все остальное ему пофиг. Он же не будет говорить, что пришел чисто денег срубить с ПСЖ. Более того, в ПСЖ все только за этим и приходят. Поэтому Месси и не будет выкладываться. Возможно, он экономит силы перед ЧМ
Per4ick
Per4ick ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 20:08
как нет мотивации? зачем тогда он говорил что хочет выиграть ЛЧ с ПСЖ? или это для пиар заголовков?
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:19
И не нужно каждый раз сравнивать этих двух ,это слишком не логично как по мне .
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:19
Зачем так сразу нападать на Лео ,как бы это не хотелось осознавать и в него в карьере пришел кризисный момент..
Pampers1
Pampers1 ответ Мясо69 (раскрыть)
вчера в 18:29
    Pampers1
    Pampers1 ответ Мясо69 (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Причём тут Зенит? Что ты несёшь? Зенит на пару лет моложе Спартака. Так уж и скажи что зависть берет, что у Зенита спонсор круче чем у свиней
    Roman73
    Roman73
    вчера в 17:11, ред.
    Игорь Ларионов , кличка " Профессор " в 43 года ещё играл за " Красные Крылья " Детройта. Он всего несколько раз за матч выходил на площадку давал 2-3 ассиста за игру , делал результат . Никто не требовал от него идти в форчекигнг или выигрывать силовые единоборства , Ларионов выполнял задачи поважнее, вносил ум в игру и помогал забивать молодым.
    Зачем престарелому аксакалу Месси носиться в прессинге в почти проходном матче , его задача сделать игру умной ван дер Варт не прав., Месси позвали в Париж вытянуть четверть-финал и полуфинал . но тут шейхи в очередной раз наступают на грабли , Лео уже не под силу втащить такой громоздкий сундук , как ПСЖ в финал . Кина не будет , но это уже другая история.
    Мясо69
    Мясо69 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 16:19
    А с чего бы это у Месси (как и у других игроков Псж) будут "желание", "кураж" и всё такое?? Псж это не футбольный клуб, это бизнес проект, надутый пузырь, искусственное нечто, называйте как хотите, но в бизнес проекте игроки НИКОгДА не будут выкладывать ПО ПОЛНОЙ, в лучше случае, будут просто выполнять свою работу. Это же касается и Зенита, кстати. Также как и Китай с Катаром это исскуственно выращенные мыльные пузыри, которые "взорвутся" в любой момент, и в памяти от них не останется и следа. Для примера сравните МЮ нынешний с МЮ Алекса Фергюсона!

    Так что Псж это не футбольный клуб. Футбольный клуб это Лейпциг например. Бавария ДА, это Футбольный клуб! И мне очень жаль, что лучший игрок всех времён перешёл из настоящего супер клуба (как бы плохо там сейчас не было) в непонятно что.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:43
    В бытность игроком Ван дер Ваарт не слишком насиловал себя ускорениями а играл за счет головы!
    амурец
    амурец ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 15:03
    Уже пора причём с прошлого года
    амурец
    амурец ответ Евгений Сербин (раскрыть)
    вчера в 15:02
    Как сегодня?
    амурец
    амурец ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 15:01
    Мы сегодня это заметили
    Sparta and K один и все
    Sparta and K один и все ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 14:43
    Месси: опустись пожалуйста, не достаю до твоего голоса
    Bobon
    Bobon
    вчера в 14:29
    Опять сравнивают Месси с Роналду. Игроки абсолютно разные. И по игре и по психологии и по физике. У Месси нет природных данных, чтоб носится весь матч по полю. Да и в ПСЖ его брали не для этого. Это больше пиар для шейхов. По психологии Роналду всегда хочет побеждать. И будет рвать 63 в каждом матче. Но и у него уже не все получается. Возраст. Месси же нужна мотивация. Причем не внешняя, а внутренняя. Если он захочет, может выложиться и пробегать весь матч. Но, видимо, в ПСЖ, да и в Барсе последних несколько лет он этой мотивации не находит. В сборной на последнем КА он бегал довольно неплохо.
    112910415
    112910415
    вчера в 13:43
    о Барсе мечтает
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    вчера в 13:43
    Игра Мессии действительно померкла
    Мое личное мнение, дело не в текущей форме и не в возрасте
    А в том, что у Лионеля просто нет мотивации
    На клубном уровне он выиграл все, что возможно. Да и личных наград и достижений больше, чем у любого другого футболиста на планете
    Поэтому чувак просто отрабатывает свою огромную ЗП без огня в глазах
    Думаю, единсвенный шанс увидеть прежнего Месси возможен в Катаре
    Все таки ЧМ это единственная вершина , которая ему еще не покорилась
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 13:42
    Бегают пусть бегунки по полю а Месси это не нужно. Он сам чувствует когда надо включиться. Он пешком делает больше чем остальные игроки которые носятся весь матч потому что он гений.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 13:41
    он уже давно так играет только в сборной ещё шевелится а так ему уже не интересно
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    вчера в 13:31
    Ван дер ваарт за всю жизнь так и не въехал, что Месси что-бы быть лучшим не надо 63 рвать, он просто время от времени показывает чудеса.
    Ironigor
    Ironigor ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 13:25
    Я думаю уже , год два уже совсем поздно. Тогда только как ты сам выразился, для рекламы и реноме !!!)
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 13:15
    В мечтах шейхов атакующая линия ПСЖ, где Неймар и Мбаппе носят по полю инкрустированное драгоценными камнями ложе, на котором будет возлежать Лионель, обнимающий "Золотой мяч".
    pendulum47
    pendulum47
    вчера в 13:14
    Он уже пенсионер. Что вы все забываете сколько гному аргентинскому лет то?!
    Всё нет былой славы, даже ПСЖ говорит не ожидал надежд и его игра уже не впечатляет.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:12
    За его зарплату ходить не стыдно.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:01
    Хоть кто то высказывает карлику в лицо и публично, гном должен понимать, что он давно игрок среднего уровня.
    David Young
    David Young ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 12:57
    Через год-два можно на футбольную пенсию в МЛС.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:53
    «Тебе не стыдно ходить пешком по полю?» Ван дер Варт раскритиковал Месси .
    Есть в этом и реали которые идут из того момента когда Месси ещё доигрывал за Барселону. Уже тогда прослеживается его спад в игре и самоотдачи . Тоже самое это было видно и в играх за сборную Аргентины. Заглянув в статистику матчей проведённых за последнее время , что КПД Месси и в сборной и в играх уже проведённых за ПСЖ, можно смело приравнять к нулю . И это факты которые мы с вами наблюдаем , что и доказывают слова Ван дер Варта . Складывается впечатление что звезда Месси уже потихонечку но уверенно начинает гаснуть . Это и уход из родного дома , кем являлась для него Барселона, ну и конечно же физиология которая имеет свой предел , и я думаю что это всё естественный процесс который свойствен для любого человека и не только для Месси. Кто-то как Роналдо может ещё поддерживать себя в игровом тонусе, а у кого как Месси он просто заканчивается. И это уже не обратимо . Конечно же никому из поклонников таланта Месси не хочется в это верить и видеть всё то что происходит с их кумиром , но реалии таковы. Просто нужно принимать этот процесс как данность. Футбольная жизнь увы коротка .
    Всем Добра !!!
    mr. Krot
    mr. Krot
    вчера в 12:37
    БляСтяще высказался!
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