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Хави: «Если будем играть как с „Бенфикой“, обыграем „Баварию“ в Мюнхене»

вчера, 16:03
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона08.12.2021 в 23:00 Не начался

Легенда клуба и новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о предстоящем заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии»:

Что вселяет в меня наибольший оптимизм, так это то, что команда играет таким образом, как она сыграла с «Бенфикой». Играя так, мы можем конкурировать с кем угодно. Увидев то, что я видел [против «Бенфики»], мы можем поехать в Мюнхен и победить. Положительная новость заключается в том, что мы все еще зависим от самих себя.

Матч против «Бенфики» завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Барселона» сейчас располагается на 2-й строчке турнирной таблицы, опережая клуб из Португалии на 2 очка.

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Барселона  Хави
Перевод с espn.com
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 18:05
и это всего лишь ничья и даже скажем так отскок от обычного середняка ЛЕ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 18:04
и если Чави себя считает интеллектуалом,то должен понимать,что не стоит у мюнхенцев будить зверя. Так бы может сыграли спустя рукава,а теперь мотивация точно будет,ведь захочется подрезать язычок катарцу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 18:00
пусть моська лает на слона,тем эпичнее.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:56
тут должно быть уточнение,что если Барса будет играть как с Орлами в Мюнхене,где хозяева выставят второй-третий состав,то тогда победа гарантированна.
если же немцы выставят основу,то может случиться де-жавю.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 13:18
Всё будет зависеть от настроя на игру мюнхенцев.
112910415
112910415
сегодня в 11:56
у Баварии в Мюнхене не выиграть точно !
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:22
Скажем так, если Барса забьет первая, могут и победить, ибо немцам не очень то надо.
Nazi
Nazi
вчера в 20:29
Не думал, что Хави такой глупый. Баварию он победит... Капец Барсе..
League1
League1
вчера в 18:54
Жаль, что Бенфика не прихлопнула барсу. И у хавьи осталась возможность говорить блаблабла. Нужно было лишить его возможности трепаться из-за угла.
Roman73
Roman73
вчера в 18:21
У Баварии нет никаких причин проигрывать дома , выиграв в гостях 3-0 .
И Бенфика вполне может выиграть у Киева.
Барсе капут .
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:02
Ну конечно! Впереди самое главное испытание для Барселоны в групповом раунде) А Бенфике надо просто будет обыграть киевлян, что не так и сложно сделать.
протон
протон
вчера в 17:59
Смотрел матч-Барселоне светит лига Европы-и то максимум,
что-то похожее чави говорил перед тем, как в бытность игроком встретить машину хайнкесса. потом 7-0
Чето не нравятся мне пока прессухи и интервью Хави. Шапкозакидательство какое-то. Подбодрить своих игроков и по другому можно было.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 17:35
Мой прогноз, Барселона проиграет Баварии и не пройдет в 1/8 ЛЧ, так как в параллельном матче Бенфика вынесет явного аутсайдера группы вперед ногами с большой долей вероятности
И даже если каким то чудом Барселона зацепится за ничью в матче с немецким чемпионом, то при равенстве очком у Бенфики есть преимущество по личным встречам
3ton
3ton
вчера в 17:10
Хави комментарии раздаёт в стиле Пепа .
Все хорошо в команде и каждый соперник очень сильный и он ими восхищён .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:08
Хави решил помечтать..
Конечно Барселона выиграет, если Бавария выставит третий состав.
pendulum47
pendulum47
вчера в 17:07
интервью разные, а телескоп 1
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 17:05
Ну да.
Bobon
Bobon ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 17:04
Сильно сомневаюсь. Просто если выйдем из группы, можем попасть на какую-нибудь топ-команду. Как бы очередного позора не случилось. Выход выгоден только с финансовой точки зрения. А в Барсе сейчас каждая копейка на счету
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 17:00
Я знаю что без толку (ничья), Вы думаете я не знаю? Просто высказался (личное мнение). Нужна только победа в Мюнхене - это я тоже знаю - ума хватает. Вопрос в другом - нужна ли эта победа (которая маловероятна)?
Bobon
Bobon ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 16:54
А толку от ничьей? Бенфика точно настроится на Динамо как нужно и с вероятностью 99% выйграет. Нужна только победа в Мюнхене. Тем более Бавария врядли выпустит основу против Барсы. А второй состав будет более мотивирован. Да и игроки у них получше.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:50
Пускай спустится на землю
Bobon
Bobon ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:48
Да не будет никакого дела. Просто поддерживает игроков. С Бенфикой что-то получалось. Вот и поверил в себя. Но получалось только потому, что Бенфика изначально ехала с задачей не пропустить. А если получится, то и забить. Не получилось, ну и фиг с ним. Просто в Бенфике понимают, что с Динамо они как-нибудь справятся. А вот Барселоне в Мюнхене победа точно не светит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:48
Да ни за что.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:43, ред.
Я скажу то, что сейчас кажется нереальным, но все же скажу: «Бавария» очень уверена в этом сезоне (почти в каждой игре), но этот «очень» можно и поспорить. После поражении от Менхенгладбахской Боруссии со счетом 5:0, «Бавария» не стала умной. Она после этого выиграла «Униона» со счетом 2:5 на выезде, в матче Бундеслиги, чтобы поклонники клуба были счастливы. Потом снова, дома с таким же счетом (5:2) выиграла «Бенфику» в матче Лиги чемпионов, «Фрайбурга» 2:1 (видно что немного задыхались), и наконец проиграли «Аугсбургу» 2:1 на выезде. Выиграли «Динамо Киев» 1:2 в Лиге чемпионов. Что видно из этого - силы распределяются неравномерно․ И это то, что возможно поможет Хави и такую «Барселону» победить. Знаю, знаю, что сейчас кажется нереальным, но перед этой игрой «Бавария» будет играть с «Дортмундской Боруссией» на выезде, а эта игра для них тяжелая. График «Барсы» не так уж и сложный - будет играть с «Бетисом» на «Камп Ноу» перед этой игрой. После розыгрышей в этой неделе в Лиге чемпионов, они будут играть еще с другими командами - «Барса» с «Вильярреалом» на выезде, которая с «МЮ» потеряла много сил, «Бавария» дома будет играть с «Арминией». Если «Бавария» снова начнет свою «разгромную серию» перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов, то у «Барсы» будет шанс хотя бы сыграть вничью с «Баварией». Победа...ну - скорее нет, чем да, хотя и это возможно. Это будет зависеть от «Баварии», посмотрим как она будет распределяяь силы перед этим матчем.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:38, ред.
Если это шутка, то смешная...

Но, если это всерьёз, то не надо таких комментариев от главного тренера, который "без году- неделя", как главный тренер...
С такими комментариями легко "потерять" авторитет, и у игроков команды, и у болельщиков команды, да и у своих фанатов также, несмотря на то, что ты Легенда "Барселоны"....
Надо отвечать за свои слова, тем более когда ты публичный человек, главный тренер команды....

Удачи Хави и "Барселоне", НО, меньше слов, а больше дело...
Сантус
Сантус
вчера в 16:21
ну как не сказать-и тут Остапа понесло....)
Bobon
Bobon
вчера в 16:20, ред.
А у Хави с чувством юмора все хорошо. Как побеждать то собрались. Чтоб победить, забивать нужно. А кто это делать будет? Депай? Врядли. Он только аутсайдерам и середнякам может забить, и то с пенки. Фати и Дембеле, если снова не сломаются, даже подойти к воротам не дадут. И кто пасовать на напов будет? Педри только поперек и назад умеет. Де Йонг, как всегда, в матче против топа пропадет. Остается только Бускетс, которого поессингом задавят. Выигрывать они собрались. У Баварии резервный состав лучше, чем основа Барсы. Плюс у них есть характер, которого у Барсы нет и не предвидится. Они у себя дома, пусть и при пустых трибунах, проигрывать не собираются.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:19
Бенфику не смогли, но с Баварией то справятся...
амурец
амурец
вчера в 16:16
Хави и игрок хороший и балабол ещё тот
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:06
Я всё правильно прочитал или в заголовке опечатка!
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