Хави: «Если будем играть как с „Бенфикой“, обыграем „Баварию“ в Мюнхене»

Легенда клуба и новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о предстоящем заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии»:

Что вселяет в меня наибольший оптимизм, так это то, что команда играет таким образом, как она сыграла с «Бенфикой». Играя так, мы можем конкурировать с кем угодно. Увидев то, что я видел [против «Бенфики»], мы можем поехать в Мюнхен и победить. Положительная новость заключается в том, что мы все еще зависим от самих себя.