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Анчелотти – о победе в матче ЛЧ: «Мы на правильном пути»

вчера, 08:58
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Наставник «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Шерифом» (3:0) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился эмоциями:

Мы на правильном пути. Мне нравится, как мы играем. Команда в прекрасной форме: все физически подготовлены. Нам нужно закончить групповой этап на первой строчке.

Травма Алабы? Мы убрали его с игры, потому что он вывихнул сустав, но не думаю, что там серьезная травма. Уверены, что он будет готов к ближайшим матчам.

После победы над «Шерифом» «Реал» набрал 12 баллов и находится на первом месте в группе D. В последнем туре команда в Мадриде примет «Интер» (7 декабря).

В этом поединке полузащитник «сливочных» сумел прервать свою долгую безголевую серию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:41
Анчелотти поставил Реалу потрясающую игру в атаке, это самое главное. Любо дорого смотреть на такой футбол в исполнении великого клуба
Нравится мне ЛЧ в этом году. Очень сильные команды прошли в плей-офф. Ну может за исключением 1-2 команд
Gahi
Gahi
вчера в 10:33
Раз Анчелотти так говорит значит волнение было перед матчем против "Шерифа". Ну а вообще Реал набрал ход и вряд-ли ещё раз допустит того чтобы дома проигрывать командам уровня "Шерифа", но будет с уважением относиться к ним в следующих матчах. Удачи
berda2003
berda2003
вчера в 10:11
как говорил В.С.Черномырдин: "Курс у нас один - правильный!"
beefs
beefs
вчера в 10:02
ну что поделать, Шериф еще не дорос, но зубки показал и Шахтер опустил...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:00
Везение Шерифа закончилось!
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:45
Проходной матч, как можно делать далеко идущие выводы?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:34
Матч с Шерифом не показатель.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:29
Шериф сегодня не соперник.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:28
Всё ещё впереди тогда и оценим на каком вы пути.
Cat01
Cat01
вчера в 09:27
Так играть дальше
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:24
"Шериф" хорошо начал, но плохо заканчивает...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:24
При всём уважении Шериф не тот соперник по которому стоит судить.
ДСА
ДСА
вчера в 09:13
Реванш взяли убедительный. Шериф на своем месте.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
STVA 1, КЭТиК больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 65. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
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