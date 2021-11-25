Анчелотти – о победе в матче ЛЧ: «Мы на правильном пути»

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вчера, 08:58

Наставник «Реала» после победы над «Шерифом» (3:0) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился эмоциями:

Мы на правильном пути. Мне нравится, как мы играем. Команда в прекрасной форме: все физически подготовлены. Нам нужно закончить групповой этап на первой строчке. Травма Алабы? Мы убрали его с игры, потому что он вывихнул сустав, но не думаю, что там серьезная травма. Уверены, что он будет готов к ближайшим матчам.

После победы над «Шерифом» «Реал» набрал 12 баллов и находится на первом месте в группе D. В последнем туре команда в Мадриде примет «Интер» (7 декабря).

В этом поединке полузащитник «сливочных» сумел прервать свою долгую безголевую серию.