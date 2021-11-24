Петржела: «Дзюба — лучший нападающий РПЛ за всю историю»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающей питерцев Артём Дзюба является лучшим форвардом за всю историю РПЛ. Специалист поделился своим мнением по поводу прошедшего матча «Зенита» против «Мальме».
Незабитый пенальти Дзюбы? Я не могу ничего сказать по этому поводу. Ну, не забил он, что дальше? Роналду тоже не забивал. Дзюба — лучший нападающий РПЛ за всю историю, равных по его уровню нет сейчас. Это надо признать. Азмун даже не так хорош сейчас, как Артем. Вы видели сколько Артем забил мячей в чемпионате? Вы будете в шоке.
Считаю, «Зениту» в летнее трансферное окно нужно купить молодых игроков для конкуренции Артему и другим игрокам. Легионеров покупать не надо.