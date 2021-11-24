Петржела: «Дзюба — лучший нападающий РПЛ за всю историю»

Бывший главный тренер «Зенита» считает, что нападающей питерцев является лучшим форвардом за всю историю РПЛ . Специалист поделился своим мнением по поводу прошедшего матча «Зенита» против «Мальме».

Незабитый пенальти Дзюбы? Я не могу ничего сказать по этому поводу. Ну, не забил он, что дальше? Роналду тоже не забивал. Дзюба — лучший нападающий РПЛ за всю историю, равных по его уровню нет сейчас. Это надо признать. Азмун даже не так хорош сейчас, как Артем. Вы видели сколько Артем забил мячей в чемпионате? Вы будете в шоке.

Считаю, «Зениту» в летнее трансферное окно нужно купить молодых игроков для конкуренции Артему и другим игрокам. Легионеров покупать не надо.