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Петржела: «Дзюба — лучший нападающий РПЛ за всю историю»

вчера, 16:48

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающей питерцев Артём Дзюба является лучшим форвардом за всю историю РПЛ. Специалист поделился своим мнением по поводу прошедшего матча «Зенита» против «Мальме».

Незабитый пенальти Дзюбы? Я не могу ничего сказать по этому поводу. Ну, не забил он, что дальше? Роналду тоже не забивал. Дзюба — лучший нападающий РПЛ за всю историю, равных по его уровню нет сейчас. Это надо признать. Азмун даже не так хорош сейчас, как Артем. Вы видели сколько Артем забил мячей в чемпионате? Вы будете в шоке.

Считаю, «Зениту» в летнее трансферное окно нужно купить молодых игроков для конкуренции Артему и другим игрокам. Легионеров покупать не надо.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 12:56
Да он прирождённый комик!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:26
Вроде бы до 1 апреля ещё далеко? 😂😂😂
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:56
Ужс а не новость.
OzonMax
OzonMax
вчера в 22:21
Что он несет? Я Бомж, но я всей душой ненавижу этого самовлюбленного павлина. Хорошо быть форфардом, забивая никакущим командам в РПЛ. Лидер сборной ?? Может и был когда-то, но его замашки и поведение, никак не сочетаются со спортивной этикой. Он чему детишек научит 5-ую точку в тел выкладывать???? Тьфу и растереть а не нападающий. До сих пор помню Егора Титова и много других, но он особенно запомнился, если бы не шаляй валяй стал бы лучшим. Шава ложил так что чертям тошно было. А где нужен Буратинио кроме России???? Хоть одна вменяемая команда хотела его купить ??? Он даже Китайцем не в пал, а у нас сцука лидер, куда нам без него. Заслуженный драчила России, медаль ему надо дать.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 22:08
И это самый печальный факт о Российском футболе
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
вчера в 22:02
Дзюба — лучший онанист РПЛ за всю историю, равных ему в этом нет сейчас во всем мире. Это надо признать.
LOKis09
LOKis09
вчера в 21:56
Печаль нашему чемпионату...
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:55
Давно забытый чел из моего детства. Зачем его интервью на соккере с частой периодичностью, не понимаю.
olesk
olesk
вчера в 21:48
по ходу шляпа его укусил...
tims
tims
вчера в 21:21
Пластилин обкурился или решил стать сатириком?.. Почему Дзюба лучший в РПЛ? Бери выше - в Европе... А может, причина-то похвалы в общих интересах. Тогда впору обоим петь, обращаясь к футбольной общественности: "Если б ты (общественность) знала, как тоскуют руки без штурвала..."
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:02
Спасибо, Питержела! Я посмеялся от души! Дзююба хорош сН.Н, Тамбовом ... А так - обычный игрочишко ...
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 20:54
Таких осложнений вирус еще не давал
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Верг (раскрыть)
вчера в 20:48
Не, погреба никто не превзойдет. Как он на мяче подскальзывался, как он об свою же ногу спотыкался, как ему мяч вечно в пятку попадал. Не, такую клоунаду не переплюнуть никому.
rey_luka
rey_luka
вчера в 20:37
Не буду писать коммент.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 20:29
дзюба совсем не нападающий, он только забивает если на него навешают или в ногу пнут. А больше половины голов с нарушениями, т.к. судья местный, не свистит совсем. Нападающий - это кто умеет цепляться, был дриблинг, скорость, именно атаковать и вести мяч. А дзюба вечно с выпуклыми глазами стоит пнём и машет руками как мельница. )) Ему повезло ещё что есть такие распасовщики вокруг него.
Верг
Верг
вчера в 20:27
Дзюба где то на одном уровне с погребняком и ширко
pomor45
pomor45
вчера в 20:25
Тем смешнее выглядело исполнение пенальти этим лучшим.
OlYuSM
OlYuSM
вчера в 19:53
Честно-достал бывший тренер аналитик:((
joni1976
joni1976
вчера в 19:38
Блин ну это вообще не соответствует действительности. Дзюба может играиь только против защитников уровня фк химки( без обид)
Timur132
Timur132 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 19:29
Одного Вагнера достаточно, он в принципе и есть лучший.
Timur132
Timur132
вчера в 19:27
Сколько помню Петржелу он всегда был знатным балаболом, похоже и на пенсии себе не изменяет.
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:25
Это чудо Ржела,в каждой бочке затычка!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 18:59, ред.
Маразм подкрался откуда не ждали...
Коротко по фамилиям, которые побывали в РПЛ: Халк, Вагнер Лав, Это'о (пусть и на закате карьеры уже к нам пришёл), Олич и ещё с дюжину легионеров... а если из наших, то Шава, да и тот же "спящий гигант" Рома, когда просыпался...
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:37
Он в Зените пёхом бродит
Он с Азмуном дружбу водит
С Халком дружбу не водил
Жбан подставил, гол влепил
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:34
Халк,Вагнер Лав ,Жо будут получше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:23
Властимил опять чегото обдолбался!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:11
Да, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ, и думаю его имя еще долго будет на этой вершине, но назвать его лучшим по игре язык не повернется. Даже его партнер по Зениту Сердар Азмун показывает куда более стльную игру.
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:10
Может всётаки Вагнер Лав?!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:09
Мнение бывшего главного тренера «Зенита» Властимил Петржела
не совпадает с мнением других болельщиков в России..
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:08
Плохая история РПЛ, если в этой истории лучший нападающий - А.Дзюба!
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