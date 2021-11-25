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Баринов не сыграет против «Марселя» из-за перебора жёлтых карточек

вчера, 22:24

«Локомотив» дома встречается с «Лацио» (0:2, второй тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов на 62-й минуте сбил в своей штрафной форварда гостей Чиро Иммобиле и получил за это желтую карточку.

Для Баринова это предупреждение стало третьим подряд на групповой стадии, он не сыграет с «Марселем» в последнем туре из-за дисквалификации.

Матч с «Лацио» стал знаковым для 17-летнего голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:49
нет разницы
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:28
Был у нас Дима Тарасов, а теперь вот Баринов. Незаменимых нет. Геморроидальный ты наш Митька!))) Одна радость))).
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:52
Все равно шансов почти нет.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:43
Это уже и неважно 🧐
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:05
Будь шанс переиграть матч с Хорватами, убрал бы Баринова и Смолова и прставил бы Умярова и Соболева
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 22:53
Уже всё равно.
4RT
4RT
вчера в 22:43
Одной истеричкой меньше будет
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:38
Посмотрим что без Баринова получится.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:35
А смысл игры против Марселя?Всё равно последнее место. Пусть дубль выпускают, молодых порадовать.
makkie
makkie
вчера в 22:29
Баринов грубый игрок, и характер не подарок.
Локо с ним мучается в последнее врем - столько карточек получает ненужных.
beefs
beefs
вчера в 22:28
а с Марселем можно уже и не играть..
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:27
Да , я думаю уже всё равно.
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