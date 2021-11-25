Баринов не сыграет против «Марселя» из-за перебора жёлтых карточек

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вчера, 22:24

«Локомотив» дома встречается с «Лацио» (0:2, второй тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Полузащитник «железнодорожников» на 62-й минуте сбил в своей штрафной форварда гостей Чиро Иммобиле и получил за это желтую карточку.

Для Баринова это предупреждение стало третьим подряд на групповой стадии, он не сыграет с «Марселем» в последнем туре из-за дисквалификации.

Матч с «Лацио» стал знаковым для 17-летнего голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.