Баринов не сыграет против «Марселя» из-за перебора жёлтых карточек

«Локомотив» дома встречается с «Лацио» (0:2, второй тайм) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов на 62-й минуте сбил в своей штрафной форварда гостей Чиро Иммобиле и получил за это желтую карточку.
Для Баринова это предупреждение стало третьим подряд на групповой стадии, он не сыграет с «Марселем» в последнем туре из-за дисквалификации.
Матч с «Лацио» стал знаковым для 17-летнего голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.
Локо с ним мучается в последнее врем - столько карточек получает ненужных.
Локо с ним мучается в последнее врем - столько карточек получает ненужных.