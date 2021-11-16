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С «Дерби Каунти» могут снять 9 очков за нарушение финансовых правил

вчера, 14:41

«Дерби Каунти» может столкнуться с очередными санкциями.

С клуба могут снять 9 очков за нарушения финансовых правил при предыдущем владельце клуба. До этого с «Дерби» уже снимали 12 очков за введение в клубе внешней администрации.

Клуб по-прежнему остается без владельца, а временная администрация согласилась на очередной штраф. Помимо 9 очков, которые будут сняты сразу, наказание включает в себя штраф еще на 3 очка за повторные нарушения.

Команда Уэйна Руни занимает 24-е место в Чемпионшипе с -3 очками.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:42
Это просто добьет клуб.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:10
Можно закончить чемпионат с отрицательным результатом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:52
Причём тут очки, непонятно...
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