Головин и Смолов не сыграют в первом стыковом матче сборной России

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вчера, 19:20

Футболисты сборной России и получили желтые карточки в поединке отборочного тура ЧМ -2022 с Хорватией и пропустят первый стыковой поединок в марте будущего года.

Для игроков карточки стали вторыми подряд, поэтому они не выступят в следующем матче.

Сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол забил , срезавший на 81-й минуте мяч в свои ворота.