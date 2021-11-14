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Головин и Смолов не сыграют в первом стыковом матче сборной России

вчера, 19:20
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футболисты сборной России Александр Головин и Федор Смолов получили желтые карточки в поединке отборочного тура ЧМ-2022 с Хорватией и пропустят первый стыковой поединок в марте будущего года.

Для игроков карточки стали вторыми подряд, поэтому они не выступят в следующем матче.

Сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол забил Федор Кудряшов, срезавший на 81-й минуте мяч в свои ворота.

Россия заняла второе место в группе Н с 22 очками и сыграет в стыковых матчах, Хорватия набрала 23 очка и получила прямую путевку на ЧМ-2022.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74 ответ comebacktostay (раскрыть)
сегодня в 18:17
Зачем переигровку назначать? На хорошем поле Хорваты 5:0 бы выиграли.
comebacktostay
comebacktostay
сегодня в 10:06
Надо подавать протест и требовать переигровку
Союзник противников
Союзник противников ответ Ikarus74 (раскрыть)
сегодня в 09:32
А где она будет играть? В затыках,или притыках?
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 01:07
За Головина ничего не скажу, но смолов вообще днище, весь матч наезжал на партнёров. Повезло России что не играет в стыках!
Garrincha58
Garrincha58 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:12
там точно не будет Кипра и Мальты вот с ними мы бы сыграли и вышли на ЧМ
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:10
не велика потеря особенно Смолов за мяч вообще не может зацепиться только в одно касание на соперника Головин как уехал в Монако так затух особенно в игре сборной тоже самое и Миранчук тот вообще два года вычеркнул из своей карьеры оба в бешенном темпе идут по стопам Кокорина
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 20:28
Игры ноль в атаке ноль .
112910415
112910415
вчера в 20:16
от обоих толку сегодня не было
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:15
Значит чм мимо нас!
Чист
Чист ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:05
думаю послушался советчиков а их много было именно по совставу и по игре на ничью -нужно было рисковать - раве можно полтора часа обороняться и у Кудряшова наверно голова закружилась не знал куда бить
Чист
Чист
вчера в 20:01
Очень рад что Смолов не будет играть -таскались с Дэюба сейчас от Смолова не могут изавиться - больше слушайте Аршавина спеца по тренерской работе
санек002
санек002 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:57
нечего там делать!по своим воротам пусть дома бьют
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:53
Пожалуй лучшая новость за сегодня
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:47
На стыки призрачная надежда.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 19:46
а толку?
isamsn
isamsn
вчера в 19:44
Смолов вообще больше не должен выступать за сборную вместе с Ионовым и Кудряшёвым.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:43
И тот и другой не потери, да и потом там такие соперники, что это вообще не важно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:39
Если судить по последним матчам,то это не потери.И что приобрёл Головин в Манаке,как мечталось многим? Ни-че-го! Расти надо со своими клубами и футболом в целом,а мы-в ДУПЕ полной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
А Щастье было так близко! Но Кудряшов делал другую ставку ;)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:31
Ждем жеребьевку, а то может и они не смогли бы помочь. С такой игрой как сегодня шансы на выход на ЧМ просто минимальны. Сегодня Карпин явно ошибся и с тактикой , и с основным составом, и с заменами. Два удара по воротам за матч - это просто недопустимо. Все же наших футболистов не покидала мысль, что нам можно и вничью сгонять
Жаль , но ничего уже не исправить.
Всем здоровья.
Futurista
Futurista ответ beefs (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Знаю кто точно нам не попадется, если выйдет в стыки...Украина...
drug01
drug01
вчера в 19:29
Это не самое главное
beefs
beefs
вчера в 19:25
кто еще попадет нам в соперники...
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