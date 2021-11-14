Головин и Смолов не сыграют в первом стыковом матче сборной России

Футболисты сборной России Александр Головин и Федор Смолов получили желтые карточки в поединке отборочного тура ЧМ-2022 с Хорватией и пропустят первый стыковой поединок в марте будущего года.
Для игроков карточки стали вторыми подряд, поэтому они не выступят в следующем матче.
Сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол забил Федор Кудряшов, срезавший на 81-й минуте мяч в свои ворота.
Россия заняла второе место в группе Н с 22 очками и сыграет в стыковых матчах, Хорватия набрала 23 очка и получила прямую путевку на ЧМ-2022.
Жаль , но ничего уже не исправить.
Всем здоровья.
Жаль , но ничего уже не исправить.
Всем здоровья.