ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter обошёл по популярности «Зенит»

вчера, 17:14

Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter преодолел отметку в 62 тыс. подписчиков и обошёл по этому показателю «Зенит».

Страница «красно-белых» стала самой популярной среди клубов РПЛ. Об этом объявила пресс-служба москвичей.

За прошедший год наши публикации не раз набирали сотни тысяч лайков и миллионы просмотров. В июле наш аккаунт даже был первым в мире по уровню взаимодействий с пользователями!

С 1 января 2021 года наша аудитория увеличилась на 47 тысяч подписчиков (с 15 до 62), показав самый быстрый рост в РПЛ. Для сравнения, за идентичный период аккаунт «Зенита» вырос на семь тысяч подписчиков, «Локомотива» — на две, а ЦСКА — на полторы.

Спасибо за вашу потрясающую поддержку не только на трибунах, но и в аккаунтах клуба, красно-белые!

Все новости
«Тоттенхэму» прислали коробку с кетчупом после запрета на соус от Конте
Сегодня, 09:13 Комментарии5
Ибрагимович показал навыки тхэквондо и процитировал Брюса Ли
Вчера, 15:45 ВидеоКомментарии8
Лукаку деактивировал свой аккаунт в «твиттере»
25 ноября Комментарии4
«Валера на месте, не переживайте!». Жена Карпина показала отдых в Дубае
23 ноября ФотоВидеоКомментарии16
СлухиДжеррард запретил в «Астон Вилле» газировку и пудинги
23 ноября Комментарии16
СлухиМарадона был похоронен без сердца
23 ноября Комментарии28
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:56
Спартаку надо порядок в своих рядах наводить, а не аккаунтами мериться!
Пока, что хайп выше чем футбол!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:36
Ну, твиттер это, конечно, статусно!
Ждем продолжения ожесточенной борьбы в одноклассниках
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:35
Я счастлив ! И с каким счётом , 7:1 ????
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:35
Следующие 7:1 от Зенита позволят данному аккаунту обогнать аккаунты Барсы,МЮ и Реала вместе взятых.....)))
протон
протон
вчера в 17:59
Это подарок на 100 лет! Хоть где-то Спартак первый.
ДСА
ДСА
вчера в 17:35
Немудрено, Спартак самая популярная команда.
drug01
drug01
вчера в 17:15
Просто здорово
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100