Польский футбольный союз: «Черчесов? Мы довольны работой Соузы»

В пресс-службе футбольного союза Польши прокомментировали информацию, согласно которой бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить команду Польши.
Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира.
Паулу Соуза работает хорошо и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции.
Ранее на эту тему высказался и сам Станислав Черчесов.
Столько пренебрежения ему даже в России не выказывали
Столько пренебрежения ему даже в России не выказывали
Маразм крепчает)) Рыбхоз загибается
Маразм крепчает)) Рыбхоз загибается