Польский футбольный союз: «Черчесов? Мы довольны работой Соузы»

В пресс-службе футбольного союза Польши прокомментировали информацию, согласно которой бывший главный тренер сборной России может возглавить команду Польши.

Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира.

Паулу Соуза работает хорошо и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции.