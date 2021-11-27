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Польский футбольный союз: «Черчесов? Мы довольны работой Соузы»

вчера, 14:47

В пресс-службе футбольного союза Польши прокомментировали информацию, согласно которой бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить команду Польши.

Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира.

Паулу Соуза работает хорошо и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции.

Ранее на эту тему высказался и сам Станислав Черчесов.

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 01:13
Эххххх…..сбили ляхи сон Саламовичу
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:02
А Черчесов недоволен ответом союза.
Столько пренебрежения ему даже в России не выказывали
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:48
В Чайхоне возможно требуются сотрудники
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:42
Другими словами: Усатого таракана не заказывали.....
Сантус
Сантус ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 17:31
Скорее не оферта,а афёра.)Буквы почти те же,но добавляется статья...)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:31
Намекал, намекал, а потом рубанул с солдатской прямотой "полевого командира":мол, хочу возглавить сборную Польши и точка!. Но не услышали и столько потеряли!
David Young
David Young
вчера в 17:08
Значит это не та армия которую возглавит полевой командир. Шашлыков и усов надежды им тоже не видать.
particular
particular
вчера в 17:07
Отбрили бородатую инфу и побрили усы несостоявшегося кандидата :)
pendulum47
pendulum47 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:42
все может быть)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:18
То есть,оферта безработного осталась без внимания.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 16:09, ред.
Черчесова можно пригласить разве что на кухню шашлыки готовить, но никак не в тренеры)
berda2003
berda2003
вчера в 15:52
поляки, конечно 16и, но не дураки...
sir_Alex
sir_Alex ответ pendulum47 (раскрыть)
вчера в 15:39
Может, это РФС шалит? 😉
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:27
И тут Стасяна отфутболили...
4RT
4RT
вчера в 15:25
Зря,он бы вам про Дзюбу рассказал 😁
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:22
Это просто слухи чтобы давить психологический на сборную Польши
112910415
112910415
вчера в 15:15
обидно как-то получилось
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 15:04
Это вы погорячились. Вам обязательно нужно попробовать Стаса! Буквально 1-2 игры. А потом уже говорите
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53
Ну это было предсказуемо. Ничего удивительного.
pendulum47
pendulum47
вчера в 14:51, ред.
ахахахахаха Стас получается все придумал
Маразм крепчает)) Рыбхоз загибается
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