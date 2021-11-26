В ПСЖ прокомментировали слухи об уходе Почеттино и приглашении Зидана

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Манчестер Юнайтед», а его место займёт бывший тренер «Реала» .

Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил уйти, и ни один клуб не связывался с нами относительно Почеттино.

Зидан? Мы очень уважаем его, за то, что он сделал как игрок и тренер, но я могу четко сказать, что контакта и встречи с ним не было.