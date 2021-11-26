В ПСЖ прокомментировали слухи об уходе Почеттино и приглашении Зидана

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о том, что Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед», а его место займёт бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил уйти, и ни один клуб не связывался с нами относительно Почеттино.
Зидан? Мы очень уважаем его, за то, что он сделал как игрок и тренер, но я могу четко сказать, что контакта и встречи с ним не было.
Как говорил сам Зидан, хочу тренировать сборную с Каримом Бензема с которым он работал в Реале. А также отметил Килиана Мбаппе, Усман Дембеле и Погба.
Так что я думаю что эти все вбросы на счёт Зидана никакого отношения не имеет к реальности .
Посмотрим и дождёмся что по этому поводу скажет сам Карим , если вообще сочтёт нужным такие вбросы комментировать. В любом случае пожелаю Удачи Зидану, великому игроку, тренеру,и просто человеку !
Всем Добра !!!
Как говорил сам Зидан, хочу тренировать сборную с Каримом Бензема с которым он работал в Реале. А также отметил Килиана Мбаппе, Усман Дембеле и Погба.
Так что я думаю что эти все вбросы на счёт Зидана никакого отношения не имеет к реальности .
Посмотрим и дождёмся что по этому поводу скажет сам Карим , если вообще сочтёт нужным такие вбросы комментировать. В любом случае пожелаю Удачи Зидану, великому игроку, тренеру,и просто человеку !
Всем Добра !!!
Как бы то ни было ни Леонардо, ни Почеттино не справляются с прямыми обязанностями. Леонардо понакупал аж всех, да вот забыл, что стадо баранов без чабана разбредается нак. А Поч попер в Париж, зная наперед, что он не сможет справится со звездами Парижа. Одно днло тренировать работягу Сона, а другое Неймара, Мбаппе да еще подоспевшего чипсоедо-ходячего..
В итоге команда звезд без шансов продувает организованному Сити, у которого одна реальная звезда и та была травмирована. Кошмар полный.
Как бы то ни было ни Леонардо, ни Почеттино не справляются с прямыми обязанностями. Леонардо понакупал аж всех, да вот забыл, что стадо баранов без чабана разбредается нак. А Поч попер в Париж, зная наперед, что он не сможет справится со звездами Парижа. Одно днло тренировать работягу Сона, а другое Неймара, Мбаппе да еще подоспевшего чипсоедо-ходячего..
В итоге команда звезд без шансов продувает организованному Сити, у которого одна реальная звезда и та была травмирована. Кошмар полный.