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В ПСЖ прокомментировали слухи об уходе Почеттино и приглашении Зидана

вчера, 14:54

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о том, что Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед», а его место займёт бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил уйти, и ни один клуб не связывался с нами относительно Почеттино.

Зидан? Мы очень уважаем его, за то, что он сделал как игрок и тренер, но я могу четко сказать, что контакта и встречи с ним не было.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:15
Может хоть Зизу вернет Лео в игру...
particular
particular
вчера в 19:01, ред.
Пока со всех щелей не потекло, Леонардо уверенно держит стойку и монотонно отнекивается от любопытных...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:12, ред.
Это без него решат, там контакты на уровне шейхов
sash71
sash71 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:59
Сомневаюсь. Шейхи за собственными денежками следят
Agamaga........
Agamaga........ ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 17:51
Это говорит только о коррупции
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:46
Дыма без огня не бывает...
112910415
112910415
вчера в 17:40
давайте угадывать тогда
может быть, Рангника в ПСЖ ?!
Nazi
Nazi
вчера в 17:32
Или брат шейха упился вусмерть и фантазирует онлайн, или Леонардо просто понятия не имеет, что творится в клубе.

Как бы то ни было ни Леонардо, ни Почеттино не справляются с прямыми обязанностями. Леонардо понакупал аж всех, да вот забыл, что стадо баранов без чабана разбредается нак. А Поч попер в Париж, зная наперед, что он не сможет справится со звездами Парижа. Одно днло тренировать работягу Сона, а другое Неймара, Мбаппе да еще подоспевшего чипсоедо-ходячего..

В итоге команда звезд без шансов продувает организованному Сити, у которого одна реальная звезда и та была травмирована. Кошмар полный.
Сантус
Сантус ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:40
...мысли читаешь?))
Сантус
Сантус
вчера в 16:39
За какие заслуги Леонардо стал спортдиром в ПСЖ? Оказался в нужном месте в нужное время?Он легенда ПСЖ?Что?Как управленец он никакущий..
протон
протон
вчера в 16:30
Мутный этот Леонардо, не зря с ним никто не срабатывается и за какие заслуги шейхи его так упорно держат...
sash71
sash71
вчера в 16:28
Поче пора поменять клуб иначе это чревато для него позором. Он уже начинает терять нить управления над звёздами и руководство ПСЖ это видит. Зидан это тот кто вполне в состоянии усмирить амбиции любой мега звёзды. Зизу всем показал и доказал, что он не только был игроком ТОП уровня но стал ТОП тренером. Победить в ЛЧ три раза подряд это уже извините о чем то говорит.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:27
Харасмент и провокация.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:23
В таком случае все будут довольны
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:22
Кто такой Зидан ?Тем более Пиночеттино !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:19
Спортдир вообще не в теме...новости походу из газет узнаёт...
Тут вариантов не много....либо он не знает свою работу...либо Зидана в лицо...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 16:16
Вот так!...тверда и четка!!
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:04
Брат владельца ПСЖ пишет в своем твиттере, что с Зиданом договорились.
Спортивный директор говорит, что переговоры с Зиданом даже не велись
Одно можно сказать определенно:
Кто то из них двоих биздит , как дышит
И интуиция подсказывает , что это не арабский шейх
4RT
4RT
вчера в 16:03
Поглядите в кабинете,он уже там 😁
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:35
Очередной фейк развенчан...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:17, ред.
Да уже сколько раз Зидан озвучивал своё мнение по поводу каких-то вбросов про его трудоустройства. Пока он отдыхает и не рассматривает никаких предложений. Его мечта, это сборная Франции. Ждёт пока Дешам закончит свой сезон в сборной.
Как говорил сам Зидан, хочу тренировать сборную с Каримом Бензема с которым он работал в Реале. А также отметил Килиана Мбаппе, Усман Дембеле и Погба.
Так что я думаю что эти все вбросы на счёт Зидана никакого отношения не имеет к реальности .
Посмотрим и дождёмся что по этому поводу скажет сам Карим , если вообще сочтёт нужным такие вбросы комментировать. В любом случае пожелаю Удачи Зидану, великому игроку, тренеру,и просто человеку !
Всем Добра !!!
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 15:04
.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:01
Фантазеры продолжают куражится.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 15:00
вы чё там охренели? Зидан уже свадебный костюм надел
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:59
Так кто и куда уходит и приходит,не понял!?
shlomo
shlomo
вчера в 14:59
Пока все останется так как есть...
Cat01
Cat01
вчера в 14:59
Замучили слухи
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