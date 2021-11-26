Лидеры «Манчестер Юнайтед» выступили за назначение Почеттино

Лидеры «Манчестер Юнайтед» назвали руководству клуба предпочтительного кандидата на должность нового главного тренера.
Харри Магуайр, Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш хотят, чтобы команду возглавил наставник ПСЖ Маурисио Почеттино. Они считают, что аргентинский специалист — идеальный тренер в долгосрочной перспективе, который поможет вернуть клуб на топ-уровень. Кроме того, Почеттино имеет опыт работы в Англии с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».
Однако «Манчестер Юнайтед», скорее всего, придётся подождать до лета с назначением аргентинца. Временным тренером «красных дьяволов» до конца сезона может стать директор «Локомотива» Ральф Рангник.
Почему же он не вывел на топ-уровень Тоттенхэм более чем за пять лет?! Май 2014-ноябрь 2019год... Он не только не вывел на топ-уровень, но и не выиграл ни одного трофея со "шпорами", а уровень ПСЖ, в котором он главный тренер, мы увидели в матче ЛЧ с МС... Всё что мы увидели, звёздный состав и не более....
И после того, как М.Почеттино главный тренер ПСЖ, у команды возникают проблемы с командами Лига 1, с которыми при Тухеле этих проблем не было....
Вряд ли уровень М.Почеттино соответствует амбициям МЮ... Для МЮ нужен главный тренер уровня Клоппа, Гвардиолы, Тухеля, Конте....
Выбор главного тренера в МЮ сейчас происходит по принципу: "На безрыбье и рак рыба".... Руководство МЮ "затянуло" с решением об увольнении Сульшера и в итоге выбрало не очень удачный момент для его увольнение....Уволили тогда, когда и пригласить некого, из топ-тренеров, которые бы соответствовали амбициям МЮ.
Почему же он не вывел на топ-уровень Тоттенхэм более чем за пять лет?! Май 2014-ноябрь 2019год... Он не только не вывел на топ-уровень, но и не выиграл ни одного трофея со "шпорами", а уровень ПСЖ, в котором он главный тренер, мы увидели в матче ЛЧ с МС... Всё что мы увидели, звёздный состав и не более....
И после того, как М.Почеттино главный тренер ПСЖ, у команды возникают проблемы с командами Лига 1, с которыми при Тухеле этих проблем не было....
Вряд ли уровень М.Почеттино соответствует амбициям МЮ... Для МЮ нужен главный тренер уровня Клоппа, Гвардиолы, Тухеля, Конте....
Выбор главного тренера в МЮ сейчас происходит по принципу: "На безрыбье и рак рыба".... Руководство МЮ "затянуло" с решением об увольнении Сульшера и в итоге выбрало не очень удачный момент для его увольнение....Уволили тогда, когда и пригласить некого, из топ-тренеров, которые бы соответствовали амбициям МЮ.
НО это можно свалить на фактор перенасыщенности звездами в команде, и отсутствие у Почетта либо стержня, либо авторитета, и еще неизвестно перед кем - или перед игроками, или перед руководством.
Может у него нет полного свободы выбора состава, возможно есть требования, по которым он должен выпускать тех или иных игроков обязательно...может быть...ничего нельзя исключать.
Плюс, в тактическом плане он точно уступает Пепу, Клоппу, Тухелю и, возможно, Конте.
Тут кто-то ниже писал, что у МЮ должны быть амбиции на одного из этих коучей, с первыми тремя соглашусь, но насчет Конте можно поспорить. Пока что у ничего не всё айс в Ттх. Можно наладится.
Во-вторых, опять же насчет амбиций. Амбиции у МЮ закончились, когда в команде не стало тех игроков, которые хотят играть за команду, которые с головы до ног Красные Дьяволы(Гиггз, Скоулз, Фердинад, Нэвилл, Руни, Флетчер, Каррик, ван дер Сар, Эвра), и стало больше тех, кто играет за огромные бабки (играют по настроению, если вообще можно назвать их игру игрой)
Итог: в МЮ должны пересмотреть или политику(не только трансферную) и видение клуба, цели, или же пересмотреть(и также поменять) РУКОВОДСТВО! Также, вычистить состав. А в коучи пригласить кого-то из авторитетных.
Спасибо за внимание!
НО это можно свалить на фактор перенасыщенности звездами в команде, и отсутствие у Почетта либо стержня, либо авторитета, и еще неизвестно перед кем - или перед игроками, или перед руководством.
Может у него нет полного свободы выбора состава, возможно есть требования, по которым он должен выпускать тех или иных игроков обязательно...может быть...ничего нельзя исключать.
Плюс, в тактическом плане он точно уступает Пепу, Клоппу, Тухелю и, возможно, Конте.
Тут кто-то ниже писал, что у МЮ должны быть амбиции на одного из этих коучей, с первыми тремя соглашусь, но насчет Конте можно поспорить. Пока что у ничего не всё айс в Ттх. Можно наладится.
Во-вторых, опять же насчет амбиций. Амбиции у МЮ закончились, когда в команде не стало тех игроков, которые хотят играть за команду, которые с головы до ног Красные Дьяволы(Гиггз, Скоулз, Фердинад, Нэвилл, Руни, Флетчер, Каррик, ван дер Сар, Эвра), и стало больше тех, кто играет за огромные бабки (играют по настроению, если вообще можно назвать их игру игрой)
Итог: в МЮ должны пересмотреть или политику(не только трансферную) и видение клуба, цели, или же пересмотреть(и также поменять) РУКОВОДСТВО! Также, вычистить состав. А в коучи пригласить кого-то из авторитетных.
Спасибо за внимание!