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Лидеры «Манчестер Юнайтед» выступили за назначение Почеттино

вчера, 10:17

Лидеры «Манчестер Юнайтед» назвали руководству клуба предпочтительного кандидата на должность нового главного тренера.

Харри Магуайр, Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш хотят, чтобы команду возглавил наставник ПСЖ Маурисио Почеттино. Они считают, что аргентинский специалист — идеальный тренер в долгосрочной перспективе, который поможет вернуть клуб на топ-уровень. Кроме того, Почеттино имеет опыт работы в Англии с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

Однако «Манчестер Юнайтед», скорее всего, придётся подождать до лета с назначением аргентинца. Временным тренером «красных дьяволов» до конца сезона может стать директор «Локомотива» Ральф Рангник.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:08
Они сами в клубе всего-ничего и решают))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:16
Ну раз игроки решают кого брать тренером... Тогда всё понятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:41
В итоге дайвер под себя выберет кого-нить.
А потом свалит в команду из ЛЧ...
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 12:40
Прошу простить за многослов, пусть я болельщик другого клуба, всё же, искренне неприятно смотреть на то, что происходит с МЮ, это не тот клуб, который достоин того, что с ним сейчас происходит.
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 12:37
Почеттино сделает из МЮ привлекательную команду с более-менее атакующим футболом, как в своем время сделал из Ттхма, НО, конечно же, ЕСЛИ СМОЖЕТ это сделать. Потому что, смотря что происходит в ПСЖ, закрадываются сомнения...

НО это можно свалить на фактор перенасыщенности звездами в команде, и отсутствие у Почетта либо стержня, либо авторитета, и еще неизвестно перед кем - или перед игроками, или перед руководством.
Может у него нет полного свободы выбора состава, возможно есть требования, по которым он должен выпускать тех или иных игроков обязательно...может быть...ничего нельзя исключать.

Плюс, в тактическом плане он точно уступает Пепу, Клоппу, Тухелю и, возможно, Конте.
Тут кто-то ниже писал, что у МЮ должны быть амбиции на одного из этих коучей, с первыми тремя соглашусь, но насчет Конте можно поспорить. Пока что у ничего не всё айс в Ттх. Можно наладится.
Во-вторых, опять же насчет амбиций. Амбиции у МЮ закончились, когда в команде не стало тех игроков, которые хотят играть за команду, которые с головы до ног Красные Дьяволы(Гиггз, Скоулз, Фердинад, Нэвилл, Руни, Флетчер, Каррик, ван дер Сар, Эвра), и стало больше тех, кто играет за огромные бабки (играют по настроению, если вообще можно назвать их игру игрой)

Итог: в МЮ должны пересмотреть или политику(не только трансферную) и видение клуба, цели, или же пересмотреть(и также поменять) РУКОВОДСТВО! Также, вычистить состав. А в коучи пригласить кого-то из авторитетных.

Спасибо за внимание!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:31
Не уверен, что Маурисио сможет поднять МЮ и Рангник сомнительный кандидат.
протон
протон
вчера в 12:07
Трудно сказать, что будет. Но нам нужны эмоции и умный тренер. Так что, ждем новостей!
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
вчера в 12:03
При нынешней игровой форме господина Магуайра, руководство МЮ должно мало интересовать, что он там себе думает и кого хочет...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:16
Был бы лучший вариант
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 11:11
Рагник поедет снижать цену а игроков МЮ.Объяснит им, что их уровень это локомотив. Ждите новых игроков в локо.
112910415
112910415
вчера в 11:10
вот чудаки !
все знают : где Рангник, там триумф !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:09
А этот немец зачем там ? Разрушить МЮ ?
Это правильно , пора уже убрать этих бритов !
Я на стреме
Я на стреме ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 11:07
как это нет лидеров ? Магуайр допустим лидер привозов
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:59
Они считают, что аргентинский специалист — идеальный тренер в долгосрочной перспективе, который поможет вернуть клуб на топ-уровень. Кроме того, Почеттино имеет опыт работы в Англии с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

Почему же он не вывел на топ-уровень Тоттенхэм более чем за пять лет?! Май 2014-ноябрь 2019год... Он не только не вывел на топ-уровень, но и не выиграл ни одного трофея со "шпорами", а уровень ПСЖ, в котором он главный тренер, мы увидели в матче ЛЧ с МС... Всё что мы увидели, звёздный состав и не более....
И после того, как М.Почеттино главный тренер ПСЖ, у команды возникают проблемы с командами Лига 1, с которыми при Тухеле этих проблем не было....

Вряд ли уровень М.Почеттино соответствует амбициям МЮ... Для МЮ нужен главный тренер уровня Клоппа, Гвардиолы, Тухеля, Конте....

Выбор главного тренера в МЮ сейчас происходит по принципу: "На безрыбье и рак рыба".... Руководство МЮ "затянуло" с решением об увольнении Сульшера и в итоге выбрало не очень удачный момент для его увольнение....Уволили тогда, когда и пригласить некого, из топ-тренеров, которые бы соответствовали амбициям МЮ.
Viduka
Viduka ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 10:56
Фергюсон:)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:56
Может что и получится!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 10:49
В мю есть лидеры?
YVG
YVG
вчера в 10:44
Огромная пропасть между желаемым и действительным.
berda2003
berda2003
вчера в 10:34
фашист за 2 месяца уничтожил локомотив, а за полгода МЮ переведёт в чемпионшип...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:30, ред.
Самолёт с Рангником 7 раз развернулся за 3 часа полёта...
Немцу это надоело и он выпрыгнул с парашютом со словами "Да пошли вы все..." где то над Европой....между Манчестером и Москвой...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:20
Едва ли этот физрук что-то изменит в МЮ.
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