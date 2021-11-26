Лидеры «Манчестер Юнайтед» выступили за назначение Почеттино

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вчера, 10:17

Лидеры «Манчестер Юнайтед» назвали руководству клуба предпочтительного кандидата на должность нового главного тренера.

, и хотят, чтобы команду возглавил наставник ПСЖ . Они считают, что аргентинский специалист — идеальный тренер в долгосрочной перспективе, который поможет вернуть клуб на топ-уровень. Кроме того, Почеттино имеет опыт работы в Англии с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

Однако «Манчестер Юнайтед», скорее всего, придётся подождать до лета с назначением аргентинца. Временным тренером «красных дьяволов» до конца сезона может стать директор «Локомотива» Ральф Рангник.