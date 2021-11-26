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Рангник уже находится в Англии. Он готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:37

Директор по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

Немецкий специалист уже находится в Англии. Он дал своё согласие на работу в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что сегодня днём «Локомотив» должен официально объявить об уходе Рангника.

63-летний наставник станет тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Однако не исключён вариант, при котором Рангник останется на своей должности и в следующем сезоне.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:12
Слежу за работой Рангника ещё с тех пор, как он безнадежную деревенскую команду Хоффенхайм поднял до уровня Бундеслиги лет 12-13 назад и со временем моё мнение в том, что это настоящий профессионал и мастер своего дела только росло. Ещё год назад я бы радовался его приходу в МЮ, но сейчас разочаровался в нём, как можно так непрофессионально поступать и бросать своё дело в зародыше ради быстрой наживы.
протон
протон
вчера в 12:11
Не совсем, он достойно развалил Локо и достойно свалил
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности."(с)
Ну новый локо прям крут, на фоне сегодняшние достойной игры Рагалик идет дальше, создавать следующий супер клуб
d1metras
d1metras
вчера в 10:43
потопил Локо теперь за МЮ принялся. Надеюсь его туда не возьмут.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:30
В Локомотиве навел порядок теперь очередь МЮ...)
ОПС
ОПС
вчера в 10:29
Интересно будет посмотреть, что из этого получится.
Землянин
Землянин ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 10:24, ред.
Так он его и потопил, начав с лысого 🙄 Наворотил дров и свалил, только и видали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:54, ред.
Есть тренеры...
Есть управленцы функционеры...

Рангник - кто Вы ???

Если вы тренер - то почему не тренируете ???
Если Вы функционер - то почему соглашаетесь тренировать ???

Многопрофильность в данном случае считаю минусом...
112910415
112910415
вчера в 09:44
говорят, даже эмблему Локо спороть не успел, с ней и прилетел ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:19
Интересно, что расскажут болельщикам Локо "великие" паровозные реформаторы.
Cat01
Cat01
вчера в 09:12
Всё находится в движении...
kust07
kust07
вчера в 09:11
Сбежал как крыса с тонущего корабля.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:06
Вот и бери таких на работу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:03, ред.
63 года а выглядит на 45,здоровья
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:53
Не самый лучший вариант
cska1948
cska1948
вчера в 08:45
Наворотил делов и до свиданья не сказал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:38
Вот это поворот...
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