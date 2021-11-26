Рангник уже находится в Англии. Он готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Директор по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».
Немецкий специалист уже находится в Англии. Он дал своё согласие на работу в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что сегодня днём «Локомотив» должен официально объявить об уходе Рангника.
63-летний наставник станет тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Однако не исключён вариант, при котором Рангник останется на своей должности и в следующем сезоне.
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности."(с)
Ну новый локо прям крут, на фоне сегодняшние достойной игры Рагалик идет дальше, создавать следующий супер клуб
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности."(с)
Ну новый локо прям крут, на фоне сегодняшние достойной игры Рагалик идет дальше, создавать следующий супер клуб
Есть управленцы функционеры...
Рангник - кто Вы ???
Если вы тренер - то почему не тренируете ???
Если Вы функционер - то почему соглашаетесь тренировать ???
Многопрофильность в данном случае считаю минусом...
Есть управленцы функционеры...
Рангник - кто Вы ???
Если вы тренер - то почему не тренируете ???
Если Вы функционер - то почему соглашаетесь тренировать ???
Многопрофильность в данном случае считаю минусом...