Рангник уже находится в Англии. Он готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 08:37

Директор по спорту и развитию «Локомотива» близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

Немецкий специалист уже находится в Англии. Он дал своё согласие на работу в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что сегодня днём «Локомотив» должен официально объявить об уходе Рангника.

63-летний наставник станет тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Однако не исключён вариант, при котором Рангник останется на своей должности и в следующем сезоне.