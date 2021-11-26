«Рангник в МЮ — плохая новость для других команд». АПЛ готовится к встрече с «отцом немецких тренеров»

Клопп уже объявил максимальную готовность.
Третий немец в АПЛ и большой вызов для Рангника
После увольнения Даниэля Фарке из «Норвича» в Премьер-Лиге осталось только два немецких тренера — Юрген Клопп и Томас Тухель. Неминуемый приход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» будет означать, что три английских топ-клуба окажутся под контролем немецких специалистов. Мы можем скептически ухмыляться, рассказывая о работе Рангника и его команды в «Локомотиве», но это явно не тот проект, по которому стоит судить о Ральфе.
Скорее он перенес на футбол укоренившиеся среди больших режиссеров традиции: снимают один фильм для киностудии (и для денег), другой фильм для себя (и репутации). «Локомотив» предоставил не пыльную синекуру, от которой было грех отказываться, ведь честный заработок сам шел в руки. А вот «Манчестер Юнайтед» предоставляет Рангнику плацдарм для реализации самых смелых амбиций. В Англии он должен выложиться на 100%.
Юрген Клопп прогнозирует улучшения в игре «Ман Юнайтед»
Менеджер «Ливерпуля» ответил на вопрос об ожидаемом приходе своего соотечественника в «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что Рангник оказал значительное влияние на футбольный стиль Клоппа, принесший Юргену столько побед и славы прессинг уходит корнями в конспекты старшего товарища. Не удивительно, что Клопп точно знает, чего ожидать от Рангника, и в свойственной манере выражает ему приветственный респект:
К сожалению, в Англию приезжает хороший тренер, вот так обстоят дела в «Манчестер Юнайтед». Ральф — действительно опытный менеджер, он прославился в Германии тем, что построил две сильные команды «из ничего», имею в виду «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг», которые при нем стали заметной силой в Бундеслиге. Думаю, с приходом Рангника «Манчестер Юнайтед» серьезно прибавит в организации игровых действий, мы должны быть к этому готовы. Очевидно, это не очень хорошая новость для других команд Премьер-Лиги.
Тухель напомнил, что Рангник оказал влияние на целое поколение немецких тренеров
Действующий победитель Лиги чемпионов называет Рангника одним из своих учителей, и это не праздный реверанс. Свою первую тренерскую работу Томас получил в конце 90-х благодаря Рангнику — возглавил юношескую команду U15 в клубе «Ульм 1846», где завершил футбольную карьеру под руководством Ральфа:
Он очень помог мне, сначала был моим тренером в «Ульме», а затем одним из тех, кто убедил меня выбрать тренерскую карьеру. Ральф оказал огромное влияние на всех нас в то время, он показал нам футбол с новой стороны. Я могу много говорить об этом, но не хотелось бы увлекаться, насколько я знаю, «Манчестер Юнайтед» еще не назначил Рангника главным тренером. Давайте будем уважать всех, кто имеет к этому отношение.
Футбольное прозрение Рангника случилось почти 40 лет назад благодаря Лобановскому
Сейчас ему 63 года, а знаменательное событие, которое изменило жизнь Рангника, повлияло на немецкий футбол и сделало его таким особенным для следующего поколения немецких тренеров, случилось с 25-летним Ральфом, который в то время поигрывал в футбол за команду «Виктория» (Бакнанг) из шестого немецкого дивизиона. Сам Рангник называет это «футбольным прозрением».
В феврале 1983 года «Виктория» встретилась в товарищеском матче с киевским «Динамо» Валерия Лобановского, сильнейшей командой СССР на тот момент и настоящей футбольной «машиной», которая легко разделалась с любителями из немецкой глубинки. На игравшего в полузащите Рангника организация и мощь киевлян оказала огромное влияние, он был буквально сбит с толку, о чем позже рассказал в книге Рафаэля Хонигштейна «Перезагрузка»:
До этого я просто играл в футбол и был счастлив, но в тот день со мной случилось футбольное прозрение. Я впервые увидел команду, которая настолько слаженно и систематически двигается без мяча, их прессинг был великолепен. Через несколько минут после очередной потери мне захотелось остановиться и пересчитать соперников. Казалось, что они везде.
Рангник возьмется за изучение прессинга Лобановского, который ляжет в основу его собственной футбольной философии, опробованной в ряде клубов, включая «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Инновационный для Германии прессинг-подход Рангника станет важной частью тактической революции в немецком футболе и вдохновит целое поколение тренеров, в том числе Юргена Клоппа и Томаса Тухеля, с которым Ральф теперь сможет сойтись лицом к лицу в лучшей лиге мира.
Нет ничего более постоянного, чем временное
Ральф Рангник приходит в «Манчестер Юнайтед» на позицию временного тренера до конца сезона, а затем перейдет на позицию консультанта по трансферным и стратегическим вопросам еще на два года, именно на таких условиях Рангник согласился приехать на «Олд Траффорд». Но если у Ральфа хорошо пойдут дела в качестве тренера, то «Манчестер Юнайтед», возможно, будет заинтересован в сохранении немца именно на этой позиции. Взаимный аппетит приходит во время игры.
Вот так всегда думаешь, ну может хоть в этот раз из болельщиков не будут делать идиотов и подтвердят слухи, но нет
Вот так всегда думаешь, ну может хоть в этот раз из болельщиков не будут делать идиотов и подтвердят слухи, но нет
он не умеет работать с большими клубами, которые претендуют на титул, ТОП 4 и играют в ЛЧ, его успехи видны лишь с клубами Аутсайдерами, по этому он бы больше подошел бы условному Ньюкаслу, Астон Вилле, чтобы из дна сотворить вроде конфетку.................
помимо Тухэля и Клоппа его учеником считается и Хазенхюнтель в Саутгемптоне, как раз при нем последний тренировал в Лейпциге...... ну видим работу и влияние - два раза по 9-0.........
кстати, в свое время его Шальке из ЛЧ выбивал как раз МЮ Фергюсона в 2011 году, тогда рангнику достался клуб вышедший в четвертьфинал после феликса Магата, кстати у шальке тогда был дивный состав Рауль, Хунтелар, Нойер на воротах....... интересно он захочет МЮ отомстить ........?!....
он не умеет работать с большими клубами, которые претендуют на титул, ТОП 4 и играют в ЛЧ, его успехи видны лишь с клубами Аутсайдерами, по этому он бы больше подошел бы условному Ньюкаслу, Астон Вилле, чтобы из дна сотворить вроде конфетку.................
помимо Тухэля и Клоппа его учеником считается и Хазенхюнтель в Саутгемптоне, как раз при нем последний тренировал в Лейпциге...... ну видим работу и влияние - два раза по 9-0.........
кстати, в свое время его Шальке из ЛЧ выбивал как раз МЮ Фергюсона в 2011 году, тогда рангнику достался клуб вышедший в четвертьфинал после феликса Магата, кстати у шальке тогда был дивный состав Рауль, Хунтелар, Нойер на воротах....... интересно он захочет МЮ отомстить ........?!....