«Рангник в МЮ — плохая новость для других команд». АПЛ готовится к встрече с «отцом немецких тренеров»

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26 ноября 2021, 19:59

Клопп уже объявил максимальную готовность.

Третий немец в АПЛ и большой вызов для Рангника

После увольнения Даниэля Фарке из «Норвича» в Премьер-Лиге осталось только два немецких тренера — Юрген Клопп и Томас Тухель. Неминуемый приход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» будет означать, что три английских топ-клуба окажутся под контролем немецких специалистов. Мы можем скептически ухмыляться, рассказывая о работе Рангника и его команды в «Локомотиве», но это явно не тот проект, по которому стоит судить о Ральфе.

Скорее он перенес на футбол укоренившиеся среди больших режиссеров традиции: снимают один фильм для киностудии (и для денег), другой фильм для себя (и репутации). «Локомотив» предоставил не пыльную синекуру, от которой было грех отказываться, ведь честный заработок сам шел в руки. А вот «Манчестер Юнайтед» предоставляет Рангнику плацдарм для реализации самых смелых амбиций. В Англии он должен выложиться на 100%.

Юрген Клопп прогнозирует улучшения в игре «Ман Юнайтед»

Менеджер «Ливерпуля» ответил на вопрос об ожидаемом приходе своего соотечественника в «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что Рангник оказал значительное влияние на футбольный стиль Клоппа, принесший Юргену столько побед и славы прессинг уходит корнями в конспекты старшего товарища. Не удивительно, что Клопп точно знает, чего ожидать от Рангника, и в свойственной манере выражает ему приветственный респект:

К сожалению, в Англию приезжает хороший тренер, вот так обстоят дела в «Манчестер Юнайтед». Ральф — действительно опытный менеджер, он прославился в Германии тем, что построил две сильные команды «из ничего», имею в виду «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг», которые при нем стали заметной силой в Бундеслиге. Думаю, с приходом Рангника «Манчестер Юнайтед» серьезно прибавит в организации игровых действий, мы должны быть к этому готовы. Очевидно, это не очень хорошая новость для других команд Премьер-Лиги.

Тухель напомнил, что Рангник оказал влияние на целое поколение немецких тренеров

Действующий победитель Лиги чемпионов называет Рангника одним из своих учителей, и это не праздный реверанс. Свою первую тренерскую работу Томас получил в конце 90-х благодаря Рангнику — возглавил юношескую команду U15 в клубе «Ульм 1846», где завершил футбольную карьеру под руководством Ральфа:

Он очень помог мне, сначала был моим тренером в «Ульме», а затем одним из тех, кто убедил меня выбрать тренерскую карьеру. Ральф оказал огромное влияние на всех нас в то время, он показал нам футбол с новой стороны. Я могу много говорить об этом, но не хотелось бы увлекаться, насколько я знаю, «Манчестер Юнайтед» еще не назначил Рангника главным тренером. Давайте будем уважать всех, кто имеет к этому отношение.

Футбольное прозрение Рангника случилось почти 40 лет назад благодаря Лобановскому

Сейчас ему 63 года, а знаменательное событие, которое изменило жизнь Рангника, повлияло на немецкий футбол и сделало его таким особенным для следующего поколения немецких тренеров, случилось с 25-летним Ральфом, который в то время поигрывал в футбол за команду «Виктория» (Бакнанг) из шестого немецкого дивизиона. Сам Рангник называет это «футбольным прозрением».

В феврале 1983 года «Виктория» встретилась в товарищеском матче с киевским «Динамо» Валерия Лобановского, сильнейшей командой СССР на тот момент и настоящей футбольной «машиной», которая легко разделалась с любителями из немецкой глубинки. На игравшего в полузащите Рангника организация и мощь киевлян оказала огромное влияние, он был буквально сбит с толку, о чем позже рассказал в книге Рафаэля Хонигштейна «Перезагрузка»:

До этого я просто играл в футбол и был счастлив, но в тот день со мной случилось футбольное прозрение. Я впервые увидел команду, которая настолько слаженно и систематически двигается без мяча, их прессинг был великолепен. Через несколько минут после очередной потери мне захотелось остановиться и пересчитать соперников. Казалось, что они везде.

Рангник возьмется за изучение прессинга Лобановского, который ляжет в основу его собственной футбольной философии, опробованной в ряде клубов, включая «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Инновационный для Германии прессинг-подход Рангника станет важной частью тактической революции в немецком футболе и вдохновит целое поколение тренеров, в том числе Юргена Клоппа и Томаса Тухеля, с которым Ральф теперь сможет сойтись лицом к лицу в лучшей лиге мира.

Нет ничего более постоянного, чем временное

Ральф Рангник приходит в «Манчестер Юнайтед» на позицию временного тренера до конца сезона, а затем перейдет на позицию консультанта по трансферным и стратегическим вопросам еще на два года, именно на таких условиях Рангник согласился приехать на «Олд Траффорд». Но если у Ральфа хорошо пойдут дела в качестве тренера, то «Манчестер Юнайтед», возможно, будет заинтересован в сохранении немца именно на этой позиции. Взаимный аппетит приходит во время игры.