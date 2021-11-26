Брат владельца ПСЖ: «Сделка с Зиданом улажена. Добро пожаловать, Зизу»

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вчера, 11:34

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, в своём твиттере заявил, что парижский клуб достиг договорённости с бывшим главным тренером «Реала» .

Сделка улажена. Скоро об этом будет объявлено официально. Добро пожаловать, Зизу.

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Les choses sont réglées.

Bientôt annoncé..



Bienvenue Zezo — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) November 26, 2021

good night pic.twitter.com/VCBRohw671 — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) November 26, 2021