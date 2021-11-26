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Брат владельца ПСЖ: «Сделка с Зиданом улажена. Добро пожаловать, Зизу»

вчера, 11:34

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, в своём твиттере заявил, что парижский клуб достиг договорённости с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

Сделка улажена. Скоро об этом будет объявлено официально. Добро пожаловать, Зизу.

Стоит отметить, что Халифа бин Хамад Аль-Тани первым сообщил о переходе Месси в ПСЖ.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 23:03
Надеюсь, Зидану потом закинут хорошую неустойку )))
Эльдиев Турпал
Эльдиев Турпал
вчера в 19:38, ред.
Это никакой не брат президента ПСЖ, это левый чувак. Давно об этом уже говорили и писали
Kymchenk
Kymchenk
вчера в 18:17
Сэму действительно пора обратно в Шир, а с приходом Зизу появляется надежда, что Лео заиграет. Не так много у него осталось времени, вряд ли он в свои 36 сможет так же хорошо сохранить физ форму, как Криро - свою. А посмотреть, как мелкий снова феерит очень хочется
valt134
valt134
вчера в 18:08
Арабские корни Зидана «сделали своё дело». Как по мне так зря он туда полез. Время покажет...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:47
Неуважение к Почеттино со стороны руководства ПСЖ.
А Зизу радостно согласился возглавить клуб, видимо жена дала добро.
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 17:31
ПСЖ только выиграет! Зизу доказал, что он топ тренер! Вот Почетина даже чемпионат не выиграл..... МЮ с Почетино тоже обос.... я......
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:26
Да, в ПСЖ у него все может получиться! Тем более там у него будут в распоряжении его старые знакомые - Серега Рамос и Кейлор Навас)
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Это надо у футболеров спрашивать зачем они сплавляли Тухеля на протяжении всего сезона. Лилль и Лион это не соперники для ПСЖ
Ми Ша
Ми Ша ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Во Франции у ПСЖ нет конкурентов, ни со спортивной, ни с финансовой стороны. Победа Лилля в чемпионате - продукт удачного сезона, и расслабленных булок ПСЖ, такое бывает.

В АПЛ как раз все наоборот, сама лига намного богаче, а среди всех клубов есть еще более богатые и мощные. При всей доминации МС последних лет, более двух раз подряд не получилось взять чемпионат, а важно учесть, что это пик горожан при одном из сильнейших тренеров современности и он не будет длиться вечно, как и у любого другого клуба.
Grouch
Grouch ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 14:20
Это уже будет не гномик, а ослик.
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:16
Ну раз так, то удачи Зизу в ПСЖ.......
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Grouch (раскрыть)
вчера в 13:30
Если только сзади сядет верхом в корзине и на палочке перед лицом Месси свесит пачку Лейз
roniker_
roniker_ ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
вчера в 13:29
его задача - ЛЧ, а не чемпионат, а в ЛЧ, согласись, самая высокая конкуренция
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:20
Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Звёзд и исполнителей в ПСЖ хватает, хоть отбавляй, шейхам нужны титулы.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 13:08
Удачи Зидану! Поччетино пока непонятно чем занимается!
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
вчера в 13:07, ред.
Самая конкурентная лига в мире, где Сити каждый год всех унижает, а не Лига 1 во Франции где действующий чемпион - Лилль)
Раз во форвнции только ПСЖ, как так получилось что они в прошлом сезоне поиграли все? И почему из этой легкой лиги почти уволили Поччетино, раз там конкуренции нет???
Alhunah
Alhunah
вчера в 12:51
А как же Потечина
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
вчера в 12:50
Пенельсси тогда точно 2 гола забьет за 3 месяца,а не один)))))))
shur
shur
вчера в 12:42, ред.
...одно присутствие на бровке Великого Игрока, Мастера уже завораживает, а если
он ещё и Лигу возьмёт, обещаю одну игру болеть за Барсу( б.я буду)!!!!!!!!! Только
не с Реалом!
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 12:40
Ну ЗиЗу хитрый жук, в МЮ не захотел потому как АПЛ самая конкурентная лига в мире, а в лигу где ПСЖ нет равных побежал, несмотря на своё Марсельское прошлое
shur
shur ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:39
...ты понимаешь Бро, связать МесНейМбап в одно единое не так то и просто,
с Роном Бейлом и Бенземой сраслось и какой мы футбол тогда наблюдали, экстази!!!
Elliada
Elliada
вчера в 12:38
Пару халявных трофеев для Зидана обеспечены.
Я на стреме
Я на стреме ответ Grouch (раскрыть)
вчера в 12:33, ред.
пару раз финт с Матерацци ему прокрутит, и пятки засверкают
ОПС
ОПС
вчера в 12:30
Неинтересно это,. Пусть бы средненький клуб взял и показал свои таланты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:29
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 12:26
    "Приходил Лионель, сказал, что не против. Добро пожаловать, Зизу."
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:20
    В офисе ПСЖ всё готово к приезду соотечественника....
    Gahi
    Gahi
    вчера в 12:18
    Если Зидан возглавит ПСЖ с таким составом игроков, то можно ожидать трофея Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
    Grouch
    Grouch
    вчера в 12:16
    Неужто гномика заставит бегать? Ну, ХЗ....
    a872w92pgepv
    a872w92pgepv
    вчера в 12:15
    Если кто и сможет поставить на место зазнавшихся звезд, то это Зидан.
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