Брат владельца ПСЖ: «Сделка с Зиданом улажена. Добро пожаловать, Зизу»

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, в своём твиттере заявил, что парижский клуб достиг договорённости с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Сделка улажена. Скоро об этом будет объявлено официально. Добро пожаловать, Зизу.
⚡🔴 📞— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) November 26, 2021
Les choses sont réglées.
Bientôt annoncé..
Bienvenue Zezo
good night pic.twitter.com/VCBRohw671— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) November 26, 2021
Стоит отметить, что Халифа бин Хамад Аль-Тани первым сообщил о переходе Месси в ПСЖ.
Плюс ещё ко всему З.Зидан хороший психолог, а это очень важно для главного тренера, да и выиграть три ЛЧ подряд с "Реалом", было не так-то просто, но Зидану это удалось, и вряд ли этот рекорд ЛЧ кто-то из главных тренеров одной команды сможет достичь, поэтому кто-бы что не говорил в адрес Зидана, но свой профессиональный уровень главного тренера он доказал в "Реале" выигранными трофеями за непродолжительный период времени...
Хочется пожелать З.Зидану удачи в ПСЖ, выиграть ЛЧ с ПСЖ, и это вполне реально, и после ПСЖ возглавить сборную Франции....
Плюс ещё ко всему З.Зидан хороший психолог, а это очень важно для главного тренера, да и выиграть три ЛЧ подряд с "Реалом", было не так-то просто, но Зидану это удалось, и вряд ли этот рекорд ЛЧ кто-то из главных тренеров одной команды сможет достичь, поэтому кто-бы что не говорил в адрес Зидана, но свой профессиональный уровень главного тренера он доказал в "Реале" выигранными трофеями за непродолжительный период времени...
Хочется пожелать З.Зидану удачи в ПСЖ, выиграть ЛЧ с ПСЖ, и это вполне реально, и после ПСЖ возглавить сборную Франции....
В АПЛ как раз все наоборот, сама лига намного богаче, а среди всех клубов есть еще более богатые и мощные. При всей доминации МС последних лет, более двух раз подряд не получилось взять чемпионат, а важно учесть, что это пик горожан при одном из сильнейших тренеров современности и он не будет длиться вечно, как и у любого другого клуба.
В АПЛ как раз все наоборот, сама лига намного богаче, а среди всех клубов есть еще более богатые и мощные. При всей доминации МС последних лет, более двух раз подряд не получилось взять чемпионат, а важно учесть, что это пик горожан при одном из сильнейших тренеров современности и он не будет длиться вечно, как и у любого другого клуба.