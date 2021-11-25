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Экс-директор «Локомотива»: «Интересно, как Рангник уживётся с Роналду в МЮ»

вчера, 21:15

Бывший директор «Локомотива» Алексей Киричек прокомментировал информацию о возможном уходе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Если это состоится, то очень интересно. Человеку 63 года, большую карьеру закончил, начал консультировать. А тут надо идти в Англию. Понятно, что в Манчестере способны заплатить ему столько, сколько Рангнику положил «Локомотив».

Англия всегда манит. Это у всех есть внутри. Клопп там, Тухель там. Будет очень интересно за ним наблюдать. Ему надо будет менять философию, но у Ральфа в раздевалке будет звезда, которая сломала карьеру Сульшера. Речь о Роналду, конечно. Интересно, как они будут уживаться. Захотелось попробовать, самому себе что-то доказать.

Вероятно, МЮ никого не нашли лучше, решили пойти по пути «Челси», когда они пригласили Хиддинка. За эти полгода они ничего не потеряют. А потом выберут нового тренера, либо снова договорятся с Ральфом. Правда, я не могу представить, что Рангник ещё и «Локо» будет консультировать. На два фронта он не сможет работать, это странно. Очень удивлюсь, если после назначения в Англию, «Локо» будет уверять, что Рангник остаётся в клубе. Интересно посмотреть, есть ли неустойка в контракте Рангника с московским клубом, как в случае контракта с Николичем. Инвестиции то в него были вложены очень серьёзные.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:20
вернётся через полгода с новыми силами
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 05:20, ред.
Рагник - большой стратег, будет уговаривать Пенальду перейти в паровозики
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:17
6 голов в 5ти матчах ЛЧ, сломал карьеру)

Почему не говорят, что купленный за огромные деньги Санчо с 0 голов и 0 ассистов до последнего времени не сломал карьеру?)
Сантус
Сантус
вчера в 23:07, ред.
Да просто уживётся...отправит его в аренду в Локо...Джорджина уже ищет квартиру и садик рядом с Курским вокзалом...
протон
протон
вчера в 21:53
"в раздевалке будет звезда, которая сломала карьеру Сульшера" - аналитик высшего класса дал комментарий
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:44
Норм будут жить,так жэ будут вылизывать Рону, как и все остальные!
4RT
4RT
вчера в 21:41
Он Роналду в Локомотив сошлёт 😁
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:37
Скользкий этот Рангник.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:28
Экс-директор «Локомотива»: «Интересно, как Рангник уживётся с Роналду в МЮ
Ему надо будет менять философию, но у Ральфа в раздевалке будет звезда, которая сломала карьеру Сульшера.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:20
С дайвером сложно...
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