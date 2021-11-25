Экс-директор «Локомотива»: «Интересно, как Рангник уживётся с Роналду в МЮ»

Бывший директор «Локомотива» Алексей Киричек прокомментировал информацию о возможном уходе в «Манчестер Юнайтед».

Если это состоится, то очень интересно. Человеку 63 года, большую карьеру закончил, начал консультировать. А тут надо идти в Англию. Понятно, что в Манчестере способны заплатить ему столько, сколько Рангнику положил «Локомотив».

Англия всегда манит. Это у всех есть внутри. Клопп там, Тухель там. Будет очень интересно за ним наблюдать. Ему надо будет менять философию, но у Ральфа в раздевалке будет звезда, которая сломала карьеру Сульшера. Речь о Роналду, конечно. Интересно, как они будут уживаться. Захотелось попробовать, самому себе что-то доказать.