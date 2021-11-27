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«Урал» и «Сочи» сыграли вничью

вчера, 15:58
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В матче 16-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Сочи».

На 34-й минуте встречи полузащитник екатеринбургской команды Рафал Августиняк открыл счет в матче. На 68-й хавбек сочинцев Кристиан Нобоа сравнял счет.

С 74-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Матео Барача.

В турнирной таблице РПЛ «Урал» идет на 14-м месте (13 очков), «Сочи» — на 3-м месте (28).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:20
Слабый результат для Сочи. Аутсайдера лиги надо было обыгрывать если хотят бороться за высокие места.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:48
Уралу очки нужны,надо выбираться с последнего места.
санек002
санек002
вчера в 17:31
ставка пролетела
протон
протон
вчера в 17:28
С Уралом не забалуешь. За ничью порвут любого)))
протон
протон
вчера в 17:27
Что произошло с Уралом? В начале сезона они играли как команда ПФЛ, а последние пару туров они играют как хороший середнячок
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:21
Урал отлично смотрелся, особенно в концовке, после удаления у южан.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:14
Уралу очки нужнее !
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 16:36
Старичок Нобоа всё ещё в порядке
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:21
После паузы игр сборной Сочи набрал всего одно очко.
То ли Зенит бояться догнать? То ли чемоданное настроение у игроков? Результат, который показывала команда, до паузы, сейчас фактически нулевой.
В чем дело Федотов и Ко?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:13
Надеялся на сочи в конкурсе прогнозов) был хороший коэф.))
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