«Урал» и «Сочи» сыграли вничью

В матче 16-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Сочи».
На 34-й минуте встречи полузащитник екатеринбургской команды Рафал Августиняк открыл счет в матче. На 68-й хавбек сочинцев Кристиан Нобоа сравнял счет.
С 74-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Матео Барача.
В турнирной таблице РПЛ «Урал» идет на 14-м месте (13 очков), «Сочи» — на 3-м месте (28).
То ли Зенит бояться догнать? То ли чемоданное настроение у игроков? Результат, который показывала команда, до паузы, сейчас фактически нулевой.
В чем дело Федотов и Ко?
То ли Зенит бояться догнать? То ли чемоданное настроение у игроков? Результат, который показывала команда, до паузы, сейчас фактически нулевой.
В чем дело Федотов и Ко?