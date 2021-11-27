«Урал» и «Сочи» сыграли вничью

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вчера, 15:58

В матче 16-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Сочи».

На 34-й минуте встречи полузащитник екатеринбургской команды Рафал Августиняк открыл счет в матче. На 68-й хавбек сочинцев Кристиан Нобоа сравнял счет.

С 74-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Матео Барача.