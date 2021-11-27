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Терюшков: «„Химки“ потеряли в матче с „Краснодаром“ два очка»

вчера, 23:03
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал результат матча «Химки» — «Краснодар»:

«Химки» потеряли с «Краснодаром» два очка. Надо было додавить, забить четвёртый. Но я рад, что команда собралась – первый тайм мы проиграли полностью, но потом показали характер: забить три вратарю сборной – дорогого стоит. Обидно, нам надо было и с ЦСКА выигрывать, и с «Локомотивом»… Наверное, и сегодняшним результатом надо быть довольным – «Краснодар» борется за первую пятёрку. Но небольшой осадок остался.

Матч закончился вничью 3:3. Подмосковный клуб вышел из зоны вылета и сейчас располагается на 14-й строке.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 05:28
Удивляет некомпетентность чиновников. Оказывается надо было и у Краснодара, и у ЦСКА , и у Локо выиграть... Не Химки, а прям Ливерпуль... А один так недавно тоже заявил, что :»Главное-попасть на Олимпиаду!» Театр абсурдов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:23
Видимо разные футбольные матчи мы смотрели.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:47
Кто-то теряет а кто-то находит. Удачи
beefs
beefs
сегодня в 01:02
да уж навыигрывали вы, что на 14-м месте...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:01
Забили три вратарю сборной России! Вот такой у нас вратарь!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Очень необъективное, предвзятое мнение.
протон
протон
вчера в 23:33
Это типа новый Петросян? Шутка какая-то плоская. Повезло забить 3 четырьмя ударами и не пропустить 5.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:16
Вопрос срочный,кто здесь потерял
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