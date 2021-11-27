Терюшков: «„Химки“ потеряли в матче с „Краснодаром“ два очка»

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал результат матча «Химки» — «Краснодар»:

«Химки» потеряли с «Краснодаром» два очка. Надо было додавить, забить четвёртый. Но я рад, что команда собралась – первый тайм мы проиграли полностью, но потом показали характер: забить три вратарю сборной – дорогого стоит. Обидно, нам надо было и с ЦСКА выигрывать, и с «Локомотивом»… Наверное, и сегодняшним результатом надо быть довольным – «Краснодар» борется за первую пятёрку. Но небольшой осадок остался.