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Мостовой: «Получается, РПЛ сильнее Серии А»

вчера, 20:46
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой поделился своим мнением о предстоящем поединке 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак». В ходе разговора специалист также высказался по поводу недавней победы «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы.

Я уже как только не топлю за «Спартак»! С самого начала переживаю за них. Уже пора выигрывать в чемпионате России. «Спартак» обыгрывает лучший клуб Италии, а в чемпионате выиграть не могут. А потом возникают вопросы: «Какой чемпионат сильнее?» Как ответить на этот вопрос, когда «Спартак» два раза обыгрывает «Наполи»? Получается, наш чемпионат сильнее, раз 10-е место РПЛ выигрывает у лидера чемпионата Италии.

«Уфу» надо обыгрывать, но она в последнее время цепляется. Думаю, здесь будет ничья.На данный момент лучше сконцентрировать внимание на чемпионате. Все понимают, что если «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги Европы, то дальше будет очень сложно. Да и впереди решающий матч с «Легией». Непонятно, что там будет.

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Все комментарии
Князь снова в строю
Князь снова в строю
сегодня в 14:48
Сашка прав. Уровень серии А и сборной Италии всегда соответствует уровню флагмана чемпионата. А Ювентус сейчас буксует. Поэтому и сборная и лига ослабли. Это как Франция без ПСЖ или Германия без Баварии.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 13:21
А на сайте материться можно? Разрешили?
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 11:30
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 10:27
    После этого интервью еще раз убедился что Мостовой что то принимает и вот почему его не берут тренером
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ FERIS (раскрыть)
    сегодня в 08:58
    В Севастополе до сих пор не любят Россию,что не могут хоть порадоваться нашим командам в еврокубках, за очки принесенные стране
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
    сегодня в 08:56
    Да про чемпионат с иронией сказал, а не вполне серьёзно, пусть последнее место будет в ЛЕ,но спасибо за то что рот закрыли макаронику который кричал в Наполи что порвёт Спартак в ответном матче
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    сегодня в 05:45
    Самое интересное, что в итоге Спартак снова займёт последнее место в группе. Легия их выиграет, а Наполи - Лестер. Вот и опять он увидит какая лига сильнее.
    ibica
    ibica
    сегодня в 03:08
    Из-за таких мнений наша страна находится в жо.. таблицы коэффициентов УЕФА!!
    zim289
    zim289
    сегодня в 02:56
    Ну, Рубин тоже когда-то Барсу обыгрывал, а ЦСКА пару лет назад обыгрывал Реал.
    Только ни Рубин, ни ЦСКА тогда из группы не вышли
    YVG
    YVG
    сегодня в 01:46
    Неужели, когда спартак проиграл АЕКу, что чемпионат Кипра был сильнее российского?
    Землянин
    Землянин ответ Мessi 10 (раскрыть)
    сегодня в 00:34, ред.
    Реал все таки взял должок, а вот ЦСКА дважды его хлопнул, правда из группы вышел Реал 😂
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 00:24
    Мостовому надо посерьёзнее отнестись к своему здоровью в части психики.
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 00:11
    Да Наполи скорее всего сливает ЛЕ чтобы удержать первое место в чемпе.
    Это для них гораздо важнее.
    Вот и всё.
    А спартачи раструбили уже,что они совершили невозможное обыграв лидера серии А.
    vova505
    vova505
    сегодня в 00:11
    Я очень рад за Спартак!
    Всегда мне был небезразличен этот клуб.
    Но эти все выражения вроде «Получается, РПЛ сильнее Серии А» несерьезны, как минимум. Особенно учитывая противостояние лидера РПЛ Зенита и нынешнего середняка серии А Ювентуса.
    Я бы воздержался на месте уважаемых специалистов от подобных высказываний.
    Vintaje
    Vintaje
    сегодня в 00:07
    До чего классным он футболистом был и до чего тупым "экспертом" стал..и дальше все деградирует
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 23:30
    Уфа не проиграет.
    Верг
    Верг ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Так польский чемпионат сильнее рпл так и так
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 23:22
    Что он несёт...
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:21
    Какой то глупый вывод сделал Мостовой. А если Легия обыграла Спартак и Ракув обыграл Рубин то что получается польский чемпионат сильнее РПЛ?
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Да,что он несет!!! Сконцентрировалися,а здесь забивают!!! Тем более Наполи возможно выдыхается,на два,а может и более фронтов,непомню в кубке учавствуют?! К тому же имеются сборники,это еще дополнительная напруга!! Уфа!! Их когда придавит,они шевелится умеют,придавили,Спартаку на выезде точно будет не легко,да еще обескровленны посля борьбы с неаполитанцами!!!
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 22:55
    Под шафе человек может сказать всё, что угодно.
    kust07
    kust07
    вчера в 22:54
    Мостовой вангует,гадает на кофейной гуще
    YVG
    YVG
    вчера в 22:49
    Какую чушь несет великий эксперт.
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 22:39
    Зато с Шведским Рпл на равных,даже пенки зениту ставят,как у нас!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:23
    Ну это громко сказано что РПЛ сильнее Серии А, но благодаря команде Спартак, которой удалось одержать победу над лидером чемпионата Италии, что позволило многим обратить на команду особое внимание. Удачи
    112910415
    112910415
    вчера в 22:14
    возможен компромисс : они равны ! )
    ДСА
    ДСА
    вчера в 22:13
    Мы конечно сильнее.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 22:04
    Сказочник, посмотри Мишу
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:03
    Пока самым большим разочарованием в группах от России является Локо. Уж слишком легко давал себя прихлопнуть Лацио. Просто без шансов. Ну и Зенит Семака похоже, после победы над Мальмё решил свою задачу в ЛЧ выполненной, увы. Наверное опять задачи выхода в плей-офф ЛЧ не стояло, как скажет Семак. Так что уровень нашего чемпионата по-прежнему ниже среднего, потому что Спартаку просто повезло с Наполи. Ни в какое сравнение РПЛ с Серией А не идёт!
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 21:50
    Если бы РПЛ была сильнее Серии А, то Россия была бы выше Италии в таблице коэффициентов УЕФА. Это же очевидно. Но это не так.
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