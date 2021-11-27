Мостовой: «Получается, РПЛ сильнее Серии А»

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой поделился своим мнением о предстоящем поединке 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак». В ходе разговора специалист также высказался по поводу недавней победы «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы.

Я уже как только не топлю за «Спартак»! С самого начала переживаю за них. Уже пора выигрывать в чемпионате России. «Спартак» обыгрывает лучший клуб Италии, а в чемпионате выиграть не могут. А потом возникают вопросы: «Какой чемпионат сильнее?» Как ответить на этот вопрос, когда «Спартак» два раза обыгрывает «Наполи»? Получается, наш чемпионат сильнее, раз 10-е место РПЛ выигрывает у лидера чемпионата Италии.

«Уфу» надо обыгрывать, но она в последнее время цепляется. Думаю, здесь будет ничья.На данный момент лучше сконцентрировать внимание на чемпионате. Все понимают, что если «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги Европы, то дальше будет очень сложно. Да и впереди решающий матч с «Легией». Непонятно, что там будет.