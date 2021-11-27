Мостовой: «Получается, РПЛ сильнее Серии А»

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой поделился своим мнением о предстоящем поединке 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак». В ходе разговора специалист также высказался по поводу недавней победы «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы.
Я уже как только не топлю за «Спартак»! С самого начала переживаю за них. Уже пора выигрывать в чемпионате России. «Спартак» обыгрывает лучший клуб Италии, а в чемпионате выиграть не могут. А потом возникают вопросы: «Какой чемпионат сильнее?» Как ответить на этот вопрос, когда «Спартак» два раза обыгрывает «Наполи»? Получается, наш чемпионат сильнее, раз 10-е место РПЛ выигрывает у лидера чемпионата Италии.
«Уфу» надо обыгрывать, но она в последнее время цепляется. Думаю, здесь будет ничья.На данный момент лучше сконцентрировать внимание на чемпионате. Все понимают, что если «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги Европы, то дальше будет очень сложно. Да и впереди решающий матч с «Легией». Непонятно, что там будет.
Только ни Рубин, ни ЦСКА тогда из группы не вышли
Только ни Рубин, ни ЦСКА тогда из группы не вышли
Это для них гораздо важнее.
Вот и всё.
А спартачи раструбили уже,что они совершили невозможное обыграв лидера серии А.
Это для них гораздо важнее.
Вот и всё.
А спартачи раструбили уже,что они совершили невозможное обыграв лидера серии А.
Всегда мне был небезразличен этот клуб.
Но эти все выражения вроде «Получается, РПЛ сильнее Серии А» несерьезны, как минимум. Особенно учитывая противостояние лидера РПЛ Зенита и нынешнего середняка серии А Ювентуса.
Я бы воздержался на месте уважаемых специалистов от подобных высказываний.
Всегда мне был небезразличен этот клуб.
Но эти все выражения вроде «Получается, РПЛ сильнее Серии А» несерьезны, как минимум. Особенно учитывая противостояние лидера РПЛ Зенита и нынешнего середняка серии А Ювентуса.
Я бы воздержался на месте уважаемых специалистов от подобных высказываний.