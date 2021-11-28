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«Ливерпуль» нацелен на трансфер вингера «Порту» Диаса

вчера, 13:19

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием вингера «Порту» Луиса Диаса, сообщает Record.

«Красные» могут сделать предложение по 24-летнему игроку в январе. Клуб ищет игроков на замену Мохамеду Салаху и Садио Мане, которые зимой отправятся на Кубок африканских наций.

Отмечается, что в трансфере Диаса, которым также интересуется принципиальный соперник мерсисайдцев, заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:10
Восхищаюсь трансферной политикой португальских клубов, особенно Бенфикой и Порту. Находят талантливую латиноамериканскую молодежь, покупают недорого, а потом продают за огромные деньги и при этом желающие купить есть!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:40
А можно в сборную и не отпускать.
ОПС
ОПС
вчера в 13:36
Лишь бы прицел не сбился.
David Young
David Young ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 13:25
Здравствуйте.

Мат сам по себе не является нарушением правил.
https://www.soccer.ru/rules
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:20
Рассмотреть можно конечно.
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