«Ливерпуль» нацелен на трансфер вингера «Порту» Диаса

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вчера, 13:19

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием вингера «Порту» , сообщает Record.

«Красные» могут сделать предложение по 24-летнему игроку в январе. Клуб ищет игроков на замену Мохамеду Салаху и Садио Мане, которые зимой отправятся на Кубок африканских наций.

Отмечается, что в трансфере Диаса, которым также интересуется принципиальный соперник мерсисайдцев, заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.