«Ливерпуль» нацелен на трансфер вингера «Порту» Диаса

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием вингера «Порту» Луиса Диаса, сообщает Record.
«Красные» могут сделать предложение по 24-летнему игроку в январе. Клуб ищет игроков на замену Мохамеду Салаху и Садио Мане, которые зимой отправятся на Кубок африканских наций.
Отмечается, что в трансфере Диаса, которым также интересуется принципиальный соперник мерсисайдцев, заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Мат сам по себе не является нарушением правил.
https://www.soccer.ru/rules
Мат сам по себе не является нарушением правил.
https://www.soccer.ru/rules