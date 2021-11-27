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«Реал» отказался от идеи трансфера Погба из-за запросов игрока по зарплате

вчера, 15:28

«Реал» не подпишет полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба следующим летом, сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» не намерен удовлетворять требования хавбека по условиям контракта.

Также в мадридском клубе считают, что Погба не впишется в команду, несмотря на свои высокие футбольные качества.

Ранее появлялась информация об игроке, которого «Реал» рассматривает в качестве альтернативы Погба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:59
пусть Рангник с ним мается !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:44
Вероятность того, что он свалит из МЮ, стремится к нулю. А жаль.
NOVA
NOVA
вчера в 18:53
ну и правильно, зачем он нужен, у нас есть молодые Вальверде и Камавинга!!!
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 18:37
Боюсь вы очень переоцениваете возможности Зенита)))
David Young
David Young
вчера в 17:06
Считаю что Поль зря настаивал на этом, упустил отличный шанс из-за этого.
shur
shur
вчера в 17:05
... до кю-вался, скоро ведь 30-ник и по убывающей!!! Хотя опять таки в сборной
другой человек, ну объясните в чём его феномен, баскетболист хр-нов???!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:52
В составе "Реала" Погба хотел очень видеть З.Зидан....
Не особо то он и нужен "Реалу", со своим непростым характером..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:18
Реалу хватает одного Бейла.
амурец
амурец
вчера в 16:06
Изначально такое решение и должно было быть
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:59
Абсолютно верное решение.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:56
Ну если Реал не тянет, только Зенит справится с аппетитом Погба,) Погба- в Зенит!!!)
протон
протон
вчера в 15:45
Очень надеюсь, что Рангник убедит руководство МЮ тоже не удовлетворять финансовые запросы Погба
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:30
Этот негритёнок слишком большого мнения о себе и своих футбольных качествах.
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