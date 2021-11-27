«Реал» отказался от идеи трансфера Погба из-за запросов игрока по зарплате

«Реал» не подпишет полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба следующим летом, сообщает Marca.
По информации источника, «Реал» не намерен удовлетворять требования хавбека по условиям контракта.
Также в мадридском клубе считают, что Погба не впишется в команду, несмотря на свои высокие футбольные качества.
Ранее появлялась информация об игроке, которого «Реал» рассматривает в качестве альтернативы Погба.
другой человек, ну объясните в чём его феномен, баскетболист хр-нов???!!!
другой человек, ну объясните в чём его феномен, баскетболист хр-нов???!!!
Не особо то он и нужен "Реалу", со своим непростым характером..
Не особо то он и нужен "Реалу", со своим непростым характером..