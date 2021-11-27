«Реал» отказался от идеи трансфера Погба из-за запросов игрока по зарплате

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вчера, 15:28

«Реал» не подпишет полузащитника «Манчестер Юнайтед» следующим летом, сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» не намерен удовлетворять требования хавбека по условиям контракта.

Также в мадридском клубе считают, что Погба не впишется в команду, несмотря на свои высокие футбольные качества.

Ранее появлялась информация об игроке, которого «Реал» рассматривает в качестве альтернативы Погба.