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Спортивный директор «Вероны»: «Интерес к Миранчуку? Это фейк»

вчера, 18:13

Спортивный директор «Вероны» Тони Д'Амико ответил на слухи о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука:

Интерес «Вероны» к Миранчуку? Это фейк.

Последний раз российский футболист выходил на поле в матче с «Сампдорией» 27 октября этого года. Игрока выпустили на замену на 11 минут.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:30
только у Зенита не фейк ...
galem72
galem72
сегодня в 10:52
Даже Верона отвернулась от нашего "топаря". ))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:18
РФПЛ всё ближе 😉
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:07
Уже все опровергли интерес к Миранчуку, никому он не нужен.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:05
Интерес есть, но очень дорого.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 18:59
История с Миранчуком сама по себе становится малоинтересной
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 18:53
Его взяли, чтобы держать в тонусе Иличича по ходу
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:44, ред.
Из Аталанты Миранчуку надо уходить.
протон
протон
вчера в 18:42
Ну, и правильно. Верона всё-таки ,Ромэо и Джульеты, а не Ммранчука
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:39
Российским журналистам уже пора забыть про Миранчука. Во-первых, ни один из слухов не подтвердился за все эти месяцы, что уже говорит об уровне журналистики, а во-вторых, он сам разберется, даже будет лучше, если медийное давление на него будет поменьше. Авось, выкарабкается сам как-нибудь. А если не выкарабкается, то тем более говорить уже не о чем.
particular
particular
вчера в 18:38
Неинтересное не может вызывать интерес... То, что ему не удаётся на тренировках и изредка на поле, сложно надуть в уши как чью-то страсть по его душу...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:25
Хватит уже врать !
Никому не нужен Миранчук в Италии , судя по играм в сборной он играет на уровне Пердива , не более.
Для него Уфа и Урал будут счастьем если согласятся взять его бесплатно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:15
А жаль. Было бы неплохо.
Cat01
Cat01
вчера в 18:15
Все ищут ему место
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