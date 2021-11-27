Спортивный директор «Вероны»: «Интерес к Миранчуку? Это фейк»

Спортивный директор «Вероны» Тони Д'Амико ответил на слухи о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука:
Интерес «Вероны» к Миранчуку? Это фейк.
Последний раз российский футболист выходил на поле в матче с «Сампдорией» 27 октября этого года. Игрока выпустили на замену на 11 минут.
Никому не нужен Миранчук в Италии , судя по играм в сборной он играет на уровне Пердива , не более.
Для него Уфа и Урал будут счастьем если согласятся взять его бесплатно.
Никому не нужен Миранчук в Италии , судя по играм в сборной он играет на уровне Пердива , не более.
Для него Уфа и Урал будут счастьем если согласятся взять его бесплатно.