Спортивный директор «Вероны»: «Интерес к Миранчуку? Это фейк»

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вчера, 18:13

Спортивный директор «Вероны» Тони Д'Амико ответил на слухи о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» :

Интерес «Вероны» к Миранчуку? Это фейк.

Последний раз российский футболист выходил на поле в матче с «Сампдорией» 27 октября этого года. Игрока выпустили на замену на 11 минут.