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РФС: «Большинство из задержанных фанатов не причастны к правонарушениям»

вчера, 17:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В службе коммуникаций РФС выступили с заявлением относительно задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (0:2).

Одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение правил поведения зрителями на стадионе. К сожалению, в рамках организации встречи между ЦСКА и «Зенитом», прошедшей 28 ноября на «ВЭБ Арене», эта задача не была выполнена в полной мере. На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига сделают всё возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
вчера в 20:45, ред.
Что-то ржу. Наше эМВэДэ опять отличилось идиотизмом. Впрочем, как всегда. Во-первых, задерживать нужно было тех фанатов, которые засветились на камерах наблюдения с файерами и прочими дымовыми шашками. Этого было бы более чем достаточно для проведения нормального расследования. Во-вторых, обделалась вся система безопасности стадиона. Всю пиротехнику на стадион пронесли при помощи сотрудников стадиона, это очевидно. Скорей всего, пронесли на стадион до начала матча, спрятав в доступном месте. Как именно это было сделано, завезли на машине, с какими либо материалами или продуктами, либо руководители фанатов пронесли вместе с баннером и т.д. - это уже дело техники. В-третьих, можно увольнять руководителей службы безопасности стадиона и, возможно, клуба. Но в любом случае, это никак не влияет на идиотов из полиции и росгвардии, которые замутили все эту кашу. Кстати, руководителей органов внутренних дел, которые отдали приказ на выполнение этой акции, нужно смело увольнять и заводить на них уголовные дела по статье о превышение полномочий, с реальным сроком отсидки, в перспективе.
4RT
4RT
вчера в 19:59
"превышение должностных полномочий"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:20
Сдаётся мне, что этот скандал имеет цель отвлечь от обсуждения матча.
Иначе может случиться волшебный пинч под оппу портрета...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:50
И менты должны отвечать за безответственность.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40
Как обычно, такое бывает .
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