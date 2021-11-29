РФС: «Большинство из задержанных фанатов не причастны к правонарушениям»

В службе коммуникаций РФС выступили с заявлением относительно задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (0:2).

Одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение правил поведения зрителями на стадионе. К сожалению, в рамках организации встречи между ЦСКА и «Зенитом», прошедшей 28 ноября на « ВЭБ Арене», эта задача не была выполнена в полной мере. На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК .

Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига сделают всё возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники.