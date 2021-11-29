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ЦСКА предложил бесплатную юридическую помощь задержанным фанатам

вчера, 15:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЦСКА предложил бесплатную юридическую помощь задержанным фанатам после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом объявила пресс-служба московского клуба.

Сообщаем порядок получения бесплатной юридической консультации для болельщиков, которые были задержаны по итогам матча с «Зенитом».

Необходимо обратиться в Официальный клуб болельщиков ПФК ЦСКА по телефону +7 (495) 540 38 88, либо по электронной почте fanclub@pfc-cska.com.

По итогам обращения вас свяжут с адвокатом.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:07
Ну и на... заступаться за отребье???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:55
Всем непричастным должна быть выплачена миллионная компенсация.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:33
Чего-то я перестал понимать все эти телодвижения. Кто-то пытается спалить трибуну, полиция их вяжет за это, а те, кому принадлежит стадион, который пытались спалить, пытаются их отмазывать...
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:38
ЦСКА оправдывает пиротехнику?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:31
"Условно-бесплатную"!)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 16:01
Эмоции были на трибунах, а после была их сущность!
Когда, что то совершают "герои", а потом бедные овечки...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:33
Вот это правильное решение.
beefs
beefs
вчера в 15:32
а подвести файеры не пробовали...
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:32
Что - то копы ополчились на армейцев...
Comentarios
Comentarios ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:28
Да ладно вам на эмоциях были
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:23
Это тем кто палил пиротехнику, а сейчас плачет!
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