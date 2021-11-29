ЦСКА предложил бесплатную юридическую помощь задержанным фанатам после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом объявила пресс-служба московского клуба.

Сообщаем порядок получения бесплатной юридической консультации для болельщиков, которые были задержаны по итогам матча с «Зенитом».

Необходимо обратиться в Официальный клуб болельщиков ПФК ЦСКА по телефону +7 (495) 540 38 88, либо по электронной почте fanclub@pfc-cska.com.

По итогам обращения вас свяжут с адвокатом.