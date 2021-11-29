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Боярский: «Fan ID необходим не для всех»

вчера, 15:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на задержание фанатов ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с петербургским клубом.

Fan ID необходим не для всех. Нужно выявить наиболее агрессивных. Именно им нужны паспорта болельщиков. Закон должен ужесточаться относительно тех, кто нарушает дисциплину на стадионах. На футбол ходят семьи с детьми, девушки, бабушки. Идиотов нельзя пускать на стадионы. Это не повредит ни одной из команд и вообще спорту. Спорт нужно отчищать от идиотов. Некоторые люди специально приходят на матч, чтобы навредить, а не насладиться футболом. Так что я полностью за ужесточение, вплоть до уголовного наказания.

Что касается задержаний фанатов ЦСКА, то я не думаю, что похожее могло произойти в Санкт-Петербурге после домашнего матча «Зенита». Меры были чрезмерные. Но для того, чтобы все было нормально, нужно было один раз проявить волю и показать, что будет с теми, кто будет нарушать закон. Это будет сдерживать людей.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 21:17
Если представить себя на месте футболистов, то я бы выбрал играть под огалтелый шум фанатов, иногда с матом, файер шоу и тд, чем под камерной тишиной в исполнении детей и бабушек... Всё же футбол довольно агрессивная игра, и фанаты реально заводят тебя против соперника... Но современные реалии превращают футбол в театр... На трибунах матом не поругаться, на поле если ты слегка чуть ногу поднял, можешь красную получить... Такое, если честно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:09
От идиотов надо очищать и актёрский цех)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:31
Особенно для тех, кто в шляпе
alexgurzan
alexgurzan ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 17:30
.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 16:56, ред.
Боярский себе уже сделал?
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 16:53
А когда Зенит-Динамо играли 2-4 там интересно кто выбегал на поле?!?!?
Вираж. Что-то Боярский молчали
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:47
Вообщем михо предлагает зенит обойти потому, что в зените все "культурные" как и сам мишаня.
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:27
"Шарфик Тосно")...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:26
Не, Мерседес это порода, кличка скорее всего "шляпа Дзюбы"!)
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:18
Конь по кличке Мерседес)...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:14
Это не автомобиль, это конь Д'артаньяна!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:13, ред.
Ну хоть Боярский признал, что это была акция запугивания в лучших традициях, когда всех под одну гребенку. Измениться ли при этом поведение болельщиков? Конечно, ведь еще пара таких акций и без ковида все будут играть при пустых трибунах. Футбол в России - не для болельщиков. А все это - введение ID - просто грандиозный распил, QR-коды по которым продают билеты - уже именные.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:12
Семейству Боярских нужен всем.Чтобы не парковались в неположенных местах регулярно.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:08
Помнится когда игры из-за Ковида проходили при пустых трибунах, Боярский позировал на стадионе! Питерским закон не писан, он писан питерскими для остальных!
makkie
makkie
вчера в 16:05
Что касается задержаний фанатов ЦСКА, то я не думаю, что похожее могло произойти в Санкт-Петербурге после домашнего матча «Зенита».
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Да-да, только питерский МВД постоянно прессует приезжих фанатов Спартака. Иногда даже за пределами стадиона до начала матча. Либо запугивают, либо боятся. Но откуда об этом знать Боярскому? Для него фанаты Зенита святые, а все остальные хулиганы и отморозки.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:54
В Красно Белое пускать только при наличии Фан ид.
Futurista
Futurista
вчера в 15:48
Боярский: Парковаться на тротуарах можно только мне...
4RT
4RT
вчера в 15:46
Без Fan id водку продавать не будут
shlomo
shlomo
вчера в 15:45
В чем то Миша прав...
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