Боярский: «Fan ID необходим не для всех»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на задержание фанатов ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с петербургским клубом.
Fan ID необходим не для всех. Нужно выявить наиболее агрессивных. Именно им нужны паспорта болельщиков. Закон должен ужесточаться относительно тех, кто нарушает дисциплину на стадионах. На футбол ходят семьи с детьми, девушки, бабушки. Идиотов нельзя пускать на стадионы. Это не повредит ни одной из команд и вообще спорту. Спорт нужно отчищать от идиотов. Некоторые люди специально приходят на матч, чтобы навредить, а не насладиться футболом. Так что я полностью за ужесточение, вплоть до уголовного наказания.
Что касается задержаний фанатов ЦСКА, то я не думаю, что похожее могло произойти в Санкт-Петербурге после домашнего матча «Зенита». Меры были чрезмерные. Но для того, чтобы все было нормально, нужно было один раз проявить волю и показать, что будет с теми, кто будет нарушать закон. Это будет сдерживать людей.