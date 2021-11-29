10 болельщиков ЦСКА всё ещё находятся в отделении МВД

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вчера, 14:22

Некоторая часть болельщиков (10 человек) ЦСКА по-прежнему находятся в отделении МВД России по Войковскому району.

Протоколы составляют по статьям КоАП РФ , в том числе «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Проводятся допросы. Сотрудники правоохранительных органов аргументируют задержание необходимостью выявить виновных, так как камеры во время игры не функционировали. Протоколы на руки задержанным пока не выдаются.