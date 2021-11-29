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10 болельщиков ЦСКА всё ещё находятся в отделении МВД

вчера, 14:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Некоторая часть болельщиков (10 человек) ЦСКА по-прежнему находятся в отделении МВД России по Войковскому району.

Протоколы составляют по статьям КоАП РФ, в том числе «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Проводятся допросы.

Сотрудники правоохранительных органов аргументируют задержание необходимостью выявить виновных, так как камеры во время игры не функционировали. Протоколы на руки задержанным пока не выдаются.

Ранее сообщалось, что полиция составила 51 протокол на болельщиков после матча ЦСКА – «Зенит».

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:44
ну да, у нас же мусора никогда не будут человека зря держать
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:32
выявляют организаторов!
протон
протон
вчера в 14:54
любимый город может спать спокойно...сейчас им повесят поджог Москвы 1812 го....
drug01
drug01
вчера в 14:33
Если заслужили то....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:28
Наверное чтото серьёзное,раз держат
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