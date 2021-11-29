«Вам объяснят, куда пройти». ЦСКА вернёт задержанным фанатам их личные вещи

Пресс-служба ЦСКА сделала объявление в адрес фанатов клуба, которые не успели забрать свои личные вещи из камер хранения стадиона после матча с «Зенитом».

Все вещи переданы в штаб охраны, попасть в который можно через оба КПП (как с 3-й Песчаной улицы, так и с проезда Березовой рощи). На проходной сообщите, что вы пришли за вещами из камеры хранения, и вам объяснят, куда пройти.

КПП стадиона открыты круглосуточно, поэтому вы можете приехать в любое удобное для вас время.