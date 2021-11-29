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«Вам объяснят, куда пройти». ЦСКА вернёт задержанным фанатам их личные вещи

вчера, 13:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба ЦСКА сделала объявление в адрес фанатов клуба, которые не успели забрать свои личные вещи из камер хранения стадиона после матча с «Зенитом».

Все вещи переданы в штаб охраны, попасть в который можно через оба КПП (как с 3-й Песчаной улицы, так и с проезда Березовой рощи). На проходной сообщите, что вы пришли за вещами из камеры хранения, и вам объяснят, куда пройти.

КПП стадиона открыты круглосуточно, поэтому вы можете приехать в любое удобное для вас время.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:29
Прессуют коней даже свои!
kust07
kust07
вчера в 16:25
Ценные вещи наверняка стырили.А вообще позорная ситуация.
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:15
Заботливые!
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 15:04
ЭЭЭ. Я знаю куда приехать, там тоже так грят, а потом утки гуси , мы ниче они сами ударялись
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:48
За что забрали то некоторых, вот вопрос.
4RT
4RT
вчера в 14:25
Вот только честь и достоинство уже не вернуть
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:08
...кроме опасных в обращении вещей :Зонтов,пищевых продуктов,дизайнерской одежды...
Вообще,интересно,что можно сдать в камеру хранения,если ты долго готовился к походу на стадион. Малолетних детей???
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 14:05
Я бы тоже объяснил организаторам куда пройти
Ironigor
Ironigor ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 14:04
Благодарю вас. ✊ Извините, я только учусь !☝😉
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:58
Гортска болванов принесли кучу проблем всем.
Futurista
Futurista
вчера в 13:57
Ложечки то найдут...а осадочек останется)...
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