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Полиция составила 51 протокол на фанатов после матча ЦСКА — «Зенит»

вчера, 12:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба МВД рассказала о подробностях задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».

Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА – «Зенит», составлен 51 протокол об административных правонарушениях, в том числе:

25 – по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий;

23 – по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;

2 – по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»;

1 – по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.

Проверочные мероприятия продолжаются.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 17:40
"Психоактивных веществ"????? Вы, болельщики, что млядь творите????? Я бы мог понять спиртосодержащие жидкости, Но БАРБИТУРА это пздц. Химия это больше чем ПЗДЦ. Моих слюней на всех неадекватов не хватит.
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:04
По моему полиция вчера сильно переборщила. Вероятнее всего показательная порка, дабы не повторялось в будущем.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:56
По сути нарушителей по протоколам было максимум 14
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 13:54
А теперь скажите немцам или англичанам, что у нас за употребление пива в обезьяник посадят и протокол составят аххах
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:44
Что за беспредел !
Где свобола совести , почему нарушают права человек , всем срочно написать жалобы в ЕСПЧ, они нам ответят по закону !
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:38
Где, на фанатке цска? Ох уж эти теории заговоров )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:03
Не верю, что там не было ни одного орловского.
E5 E5
E5 E5 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 12:55
Легко! и все что угодно...
Сп62
Сп62
вчера в 12:53
Согласно протоколам нарушителей было 51 человек. Спрашивается, а за что пострадали остальные 357 человек. На всякий случай?
98mqy4eaa6em
98mqy4eaa6em
вчера в 12:46
Заставь дураков Богу молиться
ДСА
ДСА
вчера в 12:43
Т.е. бухло на стадион пронести все-таки можно.
Seregayehch
Seregayehch
вчера в 12:35
51 палка на дураках думающих что страна и футбол тут для них. Не мешайте гос корпорациям бабки пилить и законы пихать
vinyardrip
vinyardrip ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:23
трансцедентно. хз как пишется. честно не знаю
4RT
4RT
вчера в 12:19
Ещё пару глухарей закрыли
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:18
Это уже план по сбору денег полицией на ёлку к Новому году...
vinyardrip
vinyardrip ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:17
А че в течение года не видно? Ждем ещё пару лет?
vinyardrip
vinyardrip ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:16, ред.
От скуки начал анализировать комменты... Блин, давай адрес, к тебе приедут люди для общения. Ну тебе реально скучно не с кем пообщаться. Раньше были похожи на рассуждения, а щас скорей, на для тех кому влом читать и я баллы луплю для хз чего
shlomo
shlomo ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 12:15
Может и не просто так.... посмотрим что будет после следующих матчей...
vinyardrip
vinyardrip ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:13
Обычно никто не грешил. Взялись за фанатов. Может не просто так?
протон
протон
вчера в 12:13, ред.
Ну теперь заживём! Главных правонарушителей победили! Теперь можно спокойно спать, главное по больше протоколов, типа мы работаем
shlomo
shlomo
вчера в 12:12
Обычно этим только Спартаки грешили, а вот и армейцы подхватили инициативу
beefs
beefs
вчера в 12:07
прилично набралось уродцев общества...
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