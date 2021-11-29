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Йокич — лучший игрок матча «Уфа» — «Спартак»

вчера, 19:22
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Уфы» Боян Йокич признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Словенец провёл на поле 81 минуту, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:08
лучшим был Кукуян. Принёс спартаку очков больше чем кто-либо.
makkie
makkie
вчера в 19:43
Еще бы, против Ломовицкого на фланге играл )))
Там даже вчерашний дублёр с похмелья будет феерить и лучшим станет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:39, ред.
Должен быть Рассказов. Зашел - "Спартак" пропустил, выгнали - "Спартак" забил. Гений.
beefs
beefs
вчера в 19:26
с чем его и поздравляем...
shlomo
shlomo
вчера в 19:24
Соглашусь...хорошо провел матч
протон
протон
вчера в 19:23
Спасибо Кукуяну. А то вообще без очков было.
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