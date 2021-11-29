Йокич — лучший игрок матча «Уфа» — «Спартак»

Защитник «Уфы» Боян Йокич признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).
Словенец провёл на поле 81 минуту, не отметившись результативными действиями.
Защитник «Уфы» Боян Йокич признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).
Словенец провёл на поле 81 минуту, не отметившись результативными действиями.
Там даже вчерашний дублёр с похмелья будет феерить и лучшим станет.
Там даже вчерашний дублёр с похмелья будет феерить и лучшим станет.