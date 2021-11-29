«Золотой мяч» сегодня узнает своего обладателя. Церемония вручения в 22:30

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вчера, 16:47

Сегодня в театре Шатле в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Начало церемонии в 22:30 мск. Список 30 претендентов на самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе был объявлен 8 октября и выглядит следующим образом:

Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе ( ПСЖ ), ( ПСЖ ), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар ( ПСЖ ), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Атлетико»).

Больше всего представителей из Англии — пять игроков «Челси», пять от «Манчестер Сити», два от «Манчестер Юнайтед» и по одному от «Ливерпуля» и «Тоттенхема».

В состав претендентов также вошли четыре игрока «Пари Сен-Жермен».

Ранее было сообщение, что нападающий парижан Лионель Месси получит «Золотой мяч» в этом году. Также бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в своём твиттере заранее поздравил аргентинца с победой.

Напомним, что в 2020 году церемония вручения «Золотого мяча» была отменена. Организаторы объяснили такое решение пандемией коронавируса и необъективными результатами сезона в связи с перенесением Евро-2020.