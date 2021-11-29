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«Золотой мяч» сегодня узнает своего обладателя. Церемония вручения в 22:30

вчера, 16:47

Сегодня в театре Шатле в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Начало церемонии в 22:30 мск. Список 30 претендентов на самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе был объявлен 8 октября и выглядит следующим образом:

Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар (ПСЖ), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Атлетико»).

Больше всего представителей из Англии — пять игроков «Челси», пять от «Манчестер Сити», два от «Манчестер Юнайтед» и по одному от «Ливерпуля» и «Тоттенхема».

В состав претендентов также вошли четыре игрока «Пари Сен-Жермен».

Ранее было сообщение, что нападающий парижан Лионель Месси получит «Золотой мяч» в этом году. Также бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своём твиттере заранее поздравил аргентинца с победой.

Напомним, что в 2020 году церемония вручения «Золотого мяча» была отменена. Организаторы объяснили такое решение пандемией коронавируса и необъективными результатами сезона в связи с перенесением Евро-2020.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 23:17
да дадут Леве мяч. иначе это будут похороны и обесценивание этой награды
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:21
А где показывают? Что-то не могу найти.
амурец
амурец
вчера в 20:21
Будем надеятся все же на справедливость и увидим вручения ЗМ тому кто заслужил (Бензема или Левандовски), а не очередную комедию с подарком липового ЗМ Месси
dimagas2
dimagas2 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 19:16
Сложно сказать)))
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:10
Справедливости нет поэтому зм дадут Лео Месси
shur
shur ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:06
...Кудряшов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shlifen
shlifen ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 18:48
Прошу прощения, вместо лайка случайно тыкнул на ваш коммент Жалобу =(((

P.S. Просьба к администраторам - если возможно, введите функционал отмены жалобы =((
112910415
112910415
вчера в 18:42
надо вручать два !
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:41
Левандскому не дали приз в прошлом году из-за Ковид , если сегодня не вручат золотой мяч, то этот позор франц футбол никогда не смоет.
juvenale
juvenale
вчера в 18:39
Если не Левандовски,то это будет очередной позор
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
нет гнум выиграл такой приз 4 раза так что само само собой напрашивается мнение, по какому сценаций? у роналду в 2013 0 трофеев у Снейдера 5 и требл + финал ЧМ. так же в 2012 Иньеста лучший игрок евро должен брать зм, отдали гнуму за стату и кубок испани и бесполезные 91 гол
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:28
Посмотрим цирк с конями ! Поляк - лучший !
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:22
Не победил бы. Он победил бы по сценарию 2013 года.
А в год проведения ЧМ выиграл бы игрок победивший в ней, и он должен был быть Андрес Иньеста, а не Месси.
Хорошо хоть в 2018 признали Модрич, а то могли подарить португальскому дельфину.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:19
Нарцисс ведь его несколько раз выиграла, для этого может объединили?
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:16
Снейдер победил бы, он получил больше всего голосов от журналистов, второй был Иньеста 3 Хави гном только 4
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:15
Снейдер бы не победил. За победу на ЧМ выиграл бы Иньеста, он его заслуживал больше всех остальных, забил победный гол, дошёл с Барсой до полуфинала. Он перевесил Снейдера. В любом случае ЗМ был бы в музее Барселоны.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
и слияния никогда не было до 2010 года, потом мошенник блаттер отправился в отставку и снова разъединили. совпадение? не думаю
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:14
Только не говорите, что Лео Месси его выиграет! Это будет крайне несправедливый итог 2021 года...Я лично за Левандовски.
Elliada
Elliada
вчера в 18:13
Поздравляю Месси с седьмым ЗМ. Достоин более чем. Завистникам огнетушитель
Per4ick
Per4ick ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 18:12
где был результат в 2010? в 2019? ах да это же так не работает у персофанов гнума
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:11
Вот сколько не сочиняй, а факт остаётся фактом. Слияние и продление голосования - совсем разные вещи.
Именно продлить голосование, чего никогда не было.
зигзаг
зигзаг ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 17:59
Главное не как играли, а результат. А если с такой ненормальной логикой как у тебя, то надо лишить реал всех титулов, так как помогали вечно судьи,особенно при зидане в лиге чемпионов)))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:54
Каждый год говорят, что эта награда обесценилась, но все равно не хотят, чтобы его выиграл Месси))
Странно получается.
olba
olba ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:53
Ну что поделать, вот так , не справедливо ((
olba
olba ответ Cayman (раскрыть)
вчера в 17:52
Если называете несколько человек, значит не ярко выраженные)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:45
Симон Кьер, Барелла, Морено, как попали в список?
Ми Ша
Ми Ша ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 17:42
Хедшот адептам Леонида…)).
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:39
Наконец то дождались! Сегодня узнаем кто получит Золотой мяч Месси или Левандовски. Я ставлю на Месси.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:37
Блаттер в 2010 году изменил правила голосование зм соединив его с фифа, потом левый мяч дали гнуму слившемуся с ЧМ позорно. мда)
Per4ick
Per4ick ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 17:36
выиграл кубок америки ))) что же не дали алвесу или суаресу в свое время если это такой супер пупер турнир, провели специально для гномины вне очередную копу да еще шанс это же очевидно, провалился с единственным топ соперником, где аргентина весь матч сидела в обороне и забила в одной атаке где бразилия привезла себе сама. мда когда сливал ЧМ 2010 года быстро вы все переобулись хотя будь голосование только журналистов победил бы Снейдер
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