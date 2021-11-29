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Дани Алвес считает, что «Золотой мяч» нужно вручить Эриксену

вчера, 18:30

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году. Церемония вручения награды состоится сегодня в Париже в 22:30 по МСК.

Для меня в этом году Кристиан Эриксен заслуживает «Золотой мяч» за то, через что он прошел. Это было бы сильным посланием для всего футбольного сообщества, люди стали бы более чуткими. Месси — лучший, он был лучшим в течение 20 последних лет, но для всех было бы хорошо, если бы Эриксен выиграл «Золотой мяч».

Напомним, что во время матча Евро-2020 в составе сборной Дании против сборной Финляндии Эриксен пережил остановку сердца. После этого случая футболисту установили имплантированный дефибриллятор.

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Все комментарии
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 20:41
Мысль очень хорошая, но всё же стоило бы просто выделить ему особую номинацию. ЗМ надо было бы вручать за футбольные заслуги (хотя о чём я, гному его тупо покупают за вывеску).
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:39
Все варианты верны!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:34
По аналогии можно кучу примеров привести. Например в 2019 году можно было дать Э.Сала который погиб в авиакатастрофе, когда летел на трансфер из Франции в Англию, на частном самолёте.
YVG
YVG
вчера в 20:20
Глупость подобная глупости Мостового.
particular
particular
вчера в 19:36
Все эти предположения, утверждения, недовольства и восхваления за несколько часов до награждения не несут в себе совершенно никакой смысловой нагрузки...
Илья85
Илья85 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 19:31
По моему ,ты переоцениваешь его способности )))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:24
По Алвесу получается,чтобы получить ЗМ надо пройти клиническую смерть на поле,если так было бы,тогда Роналду в каждой игре переносил бы клиническую смерть искуственно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:12
Просто придумал оригинальную версию.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:12
Неподумавши сказал.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 19:09
а ещё круче будет вручить планете негров. планета ж обезьян уже так нельзя грить
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 19:07
а я бы ибре отдал, зидану, иньесте и ещё куча кому. самый побеждавший не равно самый значимый, но бесспорно алвес топ.чик
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:04
Наверное всё таки лучше дать Джорджу Флойду (посмертно). Ведь вы из-за него на коленях стоите перед каждым матчем, вот тут вообще красота будет!
Маразм вселился в ваши умы надолго...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:01
Кому угодно только не карлику.
Q-J-G
Q-J-G ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 18:49
Или Неймару, он вчера на костылях "ушёл" из стадиона...
Взрослые люди, но такой бред "несут", такую несусветицу...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:47
Почему Кокорину или Мамаеву в 19 году не дали? Они через зону прошли.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:44
Дайте Азару. У него сейчас какие-то проблемы с желудком.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:43
Завалился с больным сердцем = лучший игрок мира... Я конечно понимаю, что iq футболистов на уровне с воробушком, но не до такой же степени...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:43
Давайте ещё чёрному отдадим, потому что BLM, а потом гею, когда по всему Миру начнётся их поддержка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
Очень странное решение.
juvenale
juvenale
вчера в 18:38, ред.
Грэте Тунберг лучше
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:37
Каждый год умирают и становятся инвалидами десятки футболистов, это закон больших чисел, выделять именно Эриксена? Бред
протон
протон
вчера в 18:36
помню как Шевченко в 2004 за выслугу получил... Роналдиньо сезон провёл наголову сильнее.
Elliada
Elliada
вчера в 18:33
Почему тогда не Агуэро? Одноклубник всё-таки
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:32
«Нужно вручить Эриксену» - в нашем мире нет таких стандартов. Бедные люди...
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