Дани Алвес считает, что «Золотой мяч» нужно вручить Эриксену

1638199843

вчера, 18:30

Защитник «Барселоны» поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году. Церемония вручения награды состоится сегодня в Париже в 22:30 по МСК.

Для меня в этом году Кристиан Эриксен заслуживает «Золотой мяч» за то, через что он прошел. Это было бы сильным посланием для всего футбольного сообщества, люди стали бы более чуткими. Месси — лучший, он был лучшим в течение 20 последних лет, но для всех было бы хорошо, если бы Эриксен выиграл «Золотой мяч».

Напомним, что во время матча Евро-2020 в составе сборной Дании против сборной Финляндии Эриксен пережил остановку сердца. После этого случая футболисту установили имплантированный дефибриллятор.