ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»

вчера, 18:21

Сегодня в театре Шатле в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Начнётся мероприятие в 22:30 по МСК.

Журналист Педру Сепульведа сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял решение не присутствовать на церемонии вручения награды.

Все новости
Месси – семикратный! Но репутация «Золотого мяча» трещит по швам
Сегодня, 01:02Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии41
Официально«Челси» — лучшая команда 2021 года
Сегодня, 00:03 Комментарии11
ОфициальноМесси — обладатель «Золотого мяча» 2021 года
Вчера, 23:58 ФотоВидеоКомментарии246
ОфициальноДоннарумма — обладатель приза лучшему голкиперу года имена Льва Яшина
Вчера, 23:37 ФотоКомментарии15
ОфициальноРоналду занял 6-е место в голосовании за «Золотой мяч»
Вчера, 23:33 ФотоКомментарии10
ОфициальноФутболистка «Барселоны» стала обладательницей «Золотого мяча» среди женщин
Вчера, 23:22 ФотоВидеоКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
СДС
СДС ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:49
Зато Рон много чего натворил ))) опустил ниже плинтуса две топ команды )))) Ювентус и Манчестер)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:07
Месси остался ни с кем и продолжал творить? Позорно начал вылетать из Лиги Чемпионов, вот и всё что он творил после ухода Хави и Иньесты. Разве нет?
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA ответ СДС (раскрыть)
вчера в 21:52
Просто в слезах бросил дважды,и обвинил федерацию футбола)))))))))))))))))))))))
СДС
СДС ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
вчера в 21:42
Но повязку не пинал .... И не говорил после проигрыша
что если бы вся моя команда играла так как я мы бы не проигрывали ))))) и это уважение к команде???? )))))
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 20:55
Сколько бы человек не тренировал себя, сколько бы не работал над собой, но в большом спорте без рождённого таланта очень сложно. Роналду супермашина по забиванию голов. Я согласен. Но на этом все, чтобы он забил надо ему создать момент. Надо создать для него удобное убойное для гола момент. Но в части создания такого момента самому себе и своим одноклубникам у него есть проблемы. В связи с чем для таких футболистов очень важны правильный подбор команды и партнёров. Если таковы отсутствуют и показатели начинают падать. Тоже самое можно сказать насчёт Левондовского. Который в своей карьере очень удачно оказался в суперкоманде как Бавария, где все 11 человек играют как настроенные часы. Откуда и голы забиваются, и у Мюллера передачи голевые наматываются.
В той Барселоне с Хави Иниестой под руководством Гвардиолы, Месси блестел, творил все что угодно, но потом остался нескем кроме Суареса и Альбы. Но не смотря на это продолжал создавать голы если не самому себе то партнёрам, которые забивали из убойных позиций через десятый раз. Не согласится с тем что Месси лучший можно только из-за любви к другому футболисту.
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA ответ СДС (раскрыть)
вчера в 20:55
Видели уважение гнома к сборной,2 раза бросал😂😂😂😂
СДС
СДС ответ Apokalipsys (раскрыть)
вчера в 20:50
Меся ... Гей клуб ???? Хахахахахаха ты ничего не перепутал)??????? Месси Гей , хаххахаха....... У Месси все дети своего производства, а не с пробирки ..))))
СДС
СДС ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
вчера в 20:47
Как ты говоришь Гном .... Гном проявит уважение... А вот дельфин и плакса проведёт ночь рыдая в подушку))))
СДС
СДС ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:44
Он как бы тоже претендент.... Просто это неуважение к другим ..... По принципу мог бы сидеть один , они уже знают кто получит ....
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:40
Этот праздник жизни давно уже потерял весь свой смысл
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:18
Значит, когда ему вручают, то все быть обязаны, как кому-то другому - примадонны не будет. Банальное неуважение к коллегам по цеху.
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 20:14
Он записан на коррекцию бровей, эпиляцию груди и пятой точки. Это всё куда важнее для Криша...
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 20:02
7 ЗМ, только подумать что из всех ныне живущих людей больше никто ничего подобного не увидит в своей жизни )
Per4ick
Per4ick ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 19:33
в 2017 и 2018 он прям посещал))) ох эти персофаны гнума
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:31
Слился Криска .... Понимает что он сейчас никакой ...
Apokalipsys
Apokalipsys ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 19:23
Эта меся в каждой 63 затычка, конечно будет присутствовать, он же надеется на 1 место, он и гейклубе будет солировать!
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:15
Ну и правильно, он теперь чужой на этом празднике жизни!
feris1
feris1 ответ Сергей Елизаров (раскрыть)
вчера в 19:10
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:10
    Вот она истинная суть награды.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 19:03
    Правильно. Ему там нечего делать. Он не претендует на эту награду.
    GHOST OF TSUSHIMA
    GHOST OF TSUSHIMA
    вчера в 18:56
    Жаль Роналду.Вон гном там будет, посмотрит на победу Роберта Левандовского.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Бадр? кто это такой? Знаем только Хабиба.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 18:55
    Вместо тогго,что бы праздно проводить время,Роналду будет усиленно заниматься в тренажёрке,что бы получить приз Золотой Мускул.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 18:48
    Что бы не расплакаться. Как в 2007 случилось.
    S.Т.A.L.K.E.R
    S.Т.A.L.K.E.R
    вчера в 18:45
    Ну пенельсси там будет, и тот посмотрит как Лева побеждает,Рон там не нужен.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 18:43
    Пусть памятник себе ещё один поставит )))
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 18:43
    Вполне логично, он знает, что Золотой мяч вручат кому-то другому, и зачем ему присутствовать... Он уже сколько раз присутствовал, что для него очередная церемония вручения не представляет особого интереса....
    В основном присутствуют организаторы, официальные лица, и те, кто в числе претендентов на награду, ну и их близкое "окружение" к примеру главный тренер...
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 18:42
    Ну как всегда)) так и не повзрослела Кристина. Годы идут, но ничего не меняется - никакого уважения к соперникам. Уже не первую церемонию пропускает, когда знает что точно пролетит как фанера над Парижем.
    А Лео, например, все равно посещал это мероприятие, даже когда не выигрывал.
    Сергей Елизаров
    Сергей Елизаров
    вчера в 18:41
      Elliada
      Elliada
      вчера в 18:27
      Мог бы быть мужиком и прийти порадоваться за другого. Как Левановски
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100