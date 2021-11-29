Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»

Сегодня в театре Шатле в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Начнётся мероприятие в 22:30 по МСК.
Журналист Педру Сепульведа сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял решение не присутствовать на церемонии вручения награды.
что если бы вся моя команда играла так как я мы бы не проигрывали ))))) и это уважение к команде???? )))))
что если бы вся моя команда играла так как я мы бы не проигрывали ))))) и это уважение к команде???? )))))
В той Барселоне с Хави Иниестой под руководством Гвардиолы, Месси блестел, творил все что угодно, но потом остался нескем кроме Суареса и Альбы. Но не смотря на это продолжал создавать голы если не самому себе то партнёрам, которые забивали из убойных позиций через десятый раз. Не согласится с тем что Месси лучший можно только из-за любви к другому футболисту.
В той Барселоне с Хави Иниестой под руководством Гвардиолы, Месси блестел, творил все что угодно, но потом остался нескем кроме Суареса и Альбы. Но не смотря на это продолжал создавать голы если не самому себе то партнёрам, которые забивали из убойных позиций через десятый раз. Не согласится с тем что Месси лучший можно только из-за любви к другому футболисту.
В основном присутствуют организаторы, официальные лица, и те, кто в числе претендентов на награду, ну и их близкое "окружение" к примеру главный тренер...
В основном присутствуют организаторы, официальные лица, и те, кто в числе претендентов на награду, ну и их близкое "окружение" к примеру главный тренер...
А Лео, например, все равно посещал это мероприятие, даже когда не выигрывал.
А Лео, например, все равно посещал это мероприятие, даже когда не выигрывал.