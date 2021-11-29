Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»

1638199306

вчера, 18:21

Сегодня в театре Шатле в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Начнётся мероприятие в 22:30 по МСК.

Журналист Педру Сепульведа сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» принял решение не присутствовать на церемонии вручения награды.