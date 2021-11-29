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Газизов: «У меня никаких вопросов к работе арбитра нет»

вчера, 19:49
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Недовольны ничьей, упустили победу в добавленное время. Это вдвойне неприятно. У нас было больше острых моментов, могли заканчивать раньше. Тяжёлая игра, но могли побеждать. Судейство? Всё по делу, сейчас у меня никаких вопросов к работе арбитра нет.

Несколько матчей подряд нам не везёт в концовке. Ведём и не можем удержать победный счёт, но ничего страшного, будем двигаться дальше.

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valeron4321
valeron4321
вчера в 22:17
Зато в Уфе есть слепой выше по должности председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов, который доказывает, что Кукуян повелся якобы на страдания Соболева, хотя Кукуян не увидел нарушения на Соболеве, ему указал ВАР.
Шамиль Газизов внимательно смотрел матч, поэтому объективен.
Две левые ЖК Рассказову тоже не в его компетенции комментировать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:56
Если у Газизова претензий нет то нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 19:54
В чем не прав? Что по шнобелю получил локтем?
Сп62
Сп62
вчера в 19:53
Фортуна не х.., в руках не удержишь.
Cat01
Cat01
вчера в 19:51
Но Соболев был не прав!!!
drug01
drug01
вчера в 19:50
Это хорошо
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