Газизов: «У меня никаких вопросов к работе арбитра нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Недовольны ничьей, упустили победу в добавленное время. Это вдвойне неприятно. У нас было больше острых моментов, могли заканчивать раньше. Тяжёлая игра, но могли побеждать. Судейство? Всё по делу, сейчас у меня никаких вопросов к работе арбитра нет.

Несколько матчей подряд нам не везёт в концовке. Ведём и не можем удержать победный счёт, но ничего страшного, будем двигаться дальше.