Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»

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вчера, 14:49

Согласно данным статистического портала ECI, победителем Российской Премьер-Лиги сезона 2021/2022 с вероятностью 86,2 % станет петербургский «Зенит». По данным того же портала вероятность чемпионства московского «Спартака» приравнивается к 0%. Следом за «Зенитом» в списке идёт московское «Динамо». Вероятность победы команды — 9,7 %.

Всего в списке лишь 2 команды помимо «Зенита» и «Динамо», набравшие более 1%. Это Локомотив (1,3%) и Сочи (1,7%).

Значения ECI рассчитываются на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов. Влияние недавних матчей на результаты расчётов выше, чем влияние более старых.