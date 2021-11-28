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«Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника

вчера, 12:25

Пресс-служба «Краснодара» поздравила женщин с Днём матери, который отмечается 28 ноября. В клубном твиттере были опубликованы фотографии игроков «Краснодара» и их матерей.

«Вы — самые обаятельные, привлекательные, великолепные, заботливые, мудрые, умные, красивые, рассудительные, добрые, жизнерадостные и любимые! Поздравляем вас с праздником, дорогие мамы», — говорится в сообщении клуба.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 17:44
Так то лучше победой поздравить надо было.
протон
протон
вчера в 15:43
Милота.
Берегите мам.
Понимаешь, насколько это важный человек, только когда его больше нет рядом
beefs
beefs
вчера в 13:18
молодцы, так держать...
drug01
drug01
вчера в 13:13
Хороший пример
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:52
Мамы их тоже любят
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:37
Трогательно, молодцы!
ДСА
ДСА
вчера в 12:26
Хорошо когда такой подход.
shlomo
shlomo
вчера в 12:26
Молодцы....очень хорошая акция получилась!!!
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