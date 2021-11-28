«Краснодар» опубликовал фотографии игроков с их мамами в честь праздника

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вчера, 12:25

Пресс-служба «Краснодара» поздравила женщин с Днём матери, который отмечается 28 ноября. В клубном твиттере были опубликованы фотографии игроков «Краснодара» и их матерей.

«Вы — самые обаятельные, привлекательные, великолепные, заботливые, мудрые, умные, красивые, рассудительные, добрые, жизнерадостные и любимые! Поздравляем вас с праздником, дорогие мамы», — говорится в сообщении клуба.