«Тоттенхэму» прислали коробку с кетчупом после запрета на соус от Конте

«Тоттенхэм» получил подарок в виде коробки с кетчупом от компании по производству соусов.
Недавно главный тренер «шпор» Антонио Конте исключил классический соус из меню команды.
Австрийская компания по производству соусов Curtice Brothers, приславшая клубу подарок, разместила послание Конте в британской газете:
Дорогой Антонио. До нас дошло, что вы запретили кетчуп. Мы приветствуем ваше решение, питание играет важную роль, но так же важна и радость. Вы знали, что наши помидоры тоже из Италии? Не все кетчупы одинаковы. Так что не списывайте весь кетчуп со счетов.
Недавно запрет на кетчуп ввели и в другом клубе АПЛ.
Пусть обычные помидоры жрут.
Пусть обычные помидоры жрут.