«Тоттенхэму» прислали коробку с кетчупом после запрета на соус от Конте

«Тоттенхэм» получил подарок в виде коробки с кетчупом от компании по производству соусов.

Недавно главный тренер «шпор» исключил классический соус из меню команды.

Австрийская компания по производству соусов Curtice Brothers, приславшая клубу подарок, разместила послание Конте в британской газете:

Дорогой Антонио. До нас дошло, что вы запретили кетчуп. Мы приветствуем ваше решение, питание играет важную роль, но так же важна и радость. Вы знали, что наши помидоры тоже из Италии? Не все кетчупы одинаковы. Так что не списывайте весь кетчуп со счетов.