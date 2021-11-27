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«Тоттенхэму» прислали коробку с кетчупом после запрета на соус от Конте

вчера, 09:13

«Тоттенхэм» получил подарок в виде коробки с кетчупом от компании по производству соусов.

Недавно главный тренер «шпор» Антонио Конте исключил классический соус из меню команды.

Австрийская компания по производству соусов Curtice Brothers, приславшая клубу подарок, разместила послание Конте в британской газете:

Дорогой Антонио. До нас дошло, что вы запретили кетчуп. Мы приветствуем ваше решение, питание играет важную роль, но так же важна и радость. Вы знали, что наши помидоры тоже из Италии? Не все кетчупы одинаковы. Так что не списывайте весь кетчуп со счетов.

Недавно запрет на кетчуп ввели и в другом клубе АПЛ.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 12:41
Жрите майонез 😁
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:43
Решение запретить кетчуп правильное. Сам по себе он выжигает выносливость и снижает тестостерон. По-сути это хороший концентрат китайских консервантов с обильным содержанием сахара, смесь очень вредная для любого организма. Плюс он блокирует чувство насыщения, повышает аппетит и ведет к перееданию, особенного мучного и жирного, снижает метаболизм и может привести к ожирению «по женскому типу», когда бедра и живот растут. Конечно, спортсменам такое не грозит, но лишняя нагрузка на печень, сердце и поджелудочную будет. Плюс утомляемость в придачу.
Пусть обычные помидоры жрут.
Futurista
Futurista
вчера в 10:37
Этот производитель кетчупов видимо не в курсе что...
Паста с кетчупом: пожалуйста, ТОЛЬКО НЕ ЭТО!
Именно это сочетание чаще всего шокирует итальянцев; кетчуп, конечно, имеет некоторое сходство с томатным соусом, однако в Италии поливать пасту кетчупом считается настоящим преступлением...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:58
По мне так это дурость, блажь, глупые хотелки Конте.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:18
Делать им больше нечего....
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