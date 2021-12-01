В матче 15-го тура Серии А «Рома» на выезде уступила «Болонье» со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Маттиас Сванберг (35').
В турнирной таблице Серии А «Рома» идет на 5-й строчке (25), «Болонья» — на 8-м месте (24).
В следующем туре «Рома» сыграет с «Интером», а «Болонья» — с «Фиорентиной».
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