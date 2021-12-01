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«Рома» на выезде уступила «Болонье»

вчера, 22:29
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 15-го тура Серии А «Рома» на выезде уступила «Болонье» со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Маттиас Сванберг (35').

В турнирной таблице Серии А «Рома» идет на 5-й строчке (25), «Болонья» — на 8-м месте (24).

В следующем туре «Рома» сыграет с «Интером», а «Болонья» — с «Фиорентиной».

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 23:37, ред.
Удивительная игра Ромы порой поражает не только старожил но многих тех кто следит за Серией А. Владеть контролем над игровой ситуацией и проиграть Роме уже как то становится привычно. Вообще команда сейчас с ужасными перепадами. Возможно это поражение станет ключевым на попадание в зону ЛЧ так как отрыв от Аталанты уже 6 очков.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:08
Римляне только в конце затрепыхались, а так никакие были...
протон
протон
вчера в 23:00
Боде Глимт,Венеция,Болонья.
Ж.Моуринье: я больше не особенный,я опытный!
makkie
makkie
вчера в 22:42
Неважные результаты у Ромы.
Всё идёт к тому, что Моуриньо скоро сольют.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:41
Уступила ну и что это футбол.
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