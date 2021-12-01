1638386965

вчера, 22:29

В матче 15-го тура Серии А «Рома» на выезде уступила «Болонье» со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Маттиас Сванберг (35').

В турнирной таблице Серии А «Рома» идет на 5-й строчке (25), «Болонья» — на 8-м месте (24).

В следующем туре «Рома» сыграет с «Интером», а «Болонья» — с «Фиорентиной».