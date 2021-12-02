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Тухель: «Мы впервые сыграли плохо. „Челси“ украл три очка у „Уотфорда“»

вчера, 08:23
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги против «Уотфорда» (2:1).

Мы были очень плохи. Я не ожидал такой игры от команды. Мы оказались не готовы. Я несу часть ответственности за это, поскольку именно на мне лежит подготовка к предстоящим матчам. Мы впервые сыграли плохо именно как команда. Мы не справлялись с соперником, с его давлением, и не выигрывали подборы.

Исход противоборств на поле может быть любым, но мы даже не вступали в них. Мы обсуждали сложившуюся ситуацию во время вынужденной паузы и в перерыве. Мы пытались найти самые простые решения, поскольку было очевидно, что у нас возникают серьезные проблемы на начальной стадии построения атак. В первую очередь, нам необходимо было прибавить в базовых компонентах и перестроиться психологически.

Мы пытались. Я не был слишком критичен к игрокам, приводя лишь аналитические доводы. Но мы должны критически относиться к себе. Мы должны признать, что сегодня нам повезло победить. Я не хочу надолго зацикливаться на этом матче, поскольку уже в субботу нам предстоит следующая игра.

Наше выступление можно объяснить несколькими причинами. «Уотфорд» сыграл с максимальным настроем, а мы допускали ошибки в простейших вещах. Это общая ответственность, и сегодня нам повезло. Мы «украли» эти три очка.

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Все комментарии
протон
протон ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 02:48
Всё верно сказали !!!
azkan
azkan ответ Рома Олейник (раскрыть)
вчера в 21:02
Если вы смотрели оба матча, вы бы так вряд ли написали. Там было плохо в последние 10 минут.
А здесь тотально. Но справедливости ради надо сказать, что кроме голевых моментов. Оба гола после красивых и четких комбинаций получились.
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 14:45
Впервые сыграли плохо? А матч с "Брэнтфордом" он "не смотрел"?
Сантус
Сантус
вчера в 13:23
Это честно.Сам удивился.Раньери хорошо накачал команду.Думаю аргументы были просты:Мы размазали МЮ,а синие их не перекусили...
протон
протон
вчера в 12:28
Такие матчи закаляют команду, хорошо что выстояли и дожали. А Раньери... Сразу видна рука маэстро, Уотфорд должен остаться в АПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 12:21
Они играли ровно так,чтобы хватило выиграть!
azkan
azkan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:40, ред.
Самый худший матч в АПЛ после игры с шейхами. Тоже смотрел))
Опорная зона ни в атаке и ни в защите не помогла. Более того очень много ошибок допускали. Да не только опорники. Короче Лофтус Чику нужна пара Жорж или Канте или Ковачич. Алонсо хоть и поучаствовал в голевых но порол в защите по страшному. Маунт более менее и конечно Менди сыграли на своем уровне.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:59
довольно самокритично, молодец.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:35
И это действительно так .
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:31
Ротация состава возможно сыграла свою роль.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:30
Украл три очка, согласен.
ДСА
ДСА
вчера в 09:14
Везет, как всегда, сильнейшему.
kust07
kust07
вчера в 09:06
По сравнению с нашими клубами сыграли отлично. Результат есть и это главное
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 08:53
Мужик - признал, не то что майкл куррик, который был разочарован ничьей против Челси в воскресенье
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:27
Да норм сыграли,я смотрел!
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