Тухель: «Мы впервые сыграли плохо. „Челси“ украл три очка у „Уотфорда“»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги против «Уотфорда» (2:1).

Мы были очень плохи. Я не ожидал такой игры от команды. Мы оказались не готовы. Я несу часть ответственности за это, поскольку именно на мне лежит подготовка к предстоящим матчам. Мы впервые сыграли плохо именно как команда. Мы не справлялись с соперником, с его давлением, и не выигрывали подборы.

Исход противоборств на поле может быть любым, но мы даже не вступали в них. Мы обсуждали сложившуюся ситуацию во время вынужденной паузы и в перерыве. Мы пытались найти самые простые решения, поскольку было очевидно, что у нас возникают серьезные проблемы на начальной стадии построения атак. В первую очередь, нам необходимо было прибавить в базовых компонентах и перестроиться психологически.

Мы пытались. Я не был слишком критичен к игрокам, приводя лишь аналитические доводы. Но мы должны критически относиться к себе. Мы должны признать, что сегодня нам повезло победить. Я не хочу надолго зацикливаться на этом матче, поскольку уже в субботу нам предстоит следующая игра.

Наше выступление можно объяснить несколькими причинами. «Уотфорд» сыграл с максимальным настроем, а мы допускали ошибки в простейших вещах. Это общая ответственность, и сегодня нам повезло. Мы «украли» эти три очка.