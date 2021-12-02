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«„Интеру“ нужно продолжать побеждать». Индзаги — после матча со «Специей»

сегодня, 00:32
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями после победы в матче со «Специей» (2:0) в 15-м туре Серии А.

Это был важный матч, мы подошли к нему правильно. Мы показали хорошую игру, и в субботу нас ждет еще одна тяжелая игра.

Мы совершенствуемся, с этим единством и желанием мы можем расти еще больше. Знали, что соперник будет сидеть глубоко, так что нужно было проявить терпение.

Мы должны продолжать в том же духе, потому что «Аталанта» играет действительно хорошо, а «Милан» и «Наполи» почти не сбавляют ход.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:53
Похоже в этом чемпионате даже одна ничья может быть фатальной.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:16
На хорошем ходу сейчас Интер.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:40
Многие об этом мечтают
ОПС
ОПС
сегодня в 04:30
Посмотрим, поглядим.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:56
Посмотрим что будет дальше
Gahi
Gahi
сегодня в 00:34
Так и нужно играть от матча к матчу побеждать. Удачи
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