«„Интеру“ нужно продолжать побеждать». Индзаги — после матча со «Специей»

Главный тренер «Интера» поделился мыслями после победы в матче со «Специей» (2:0) в 15-м туре Серии А.

Это был важный матч, мы подошли к нему правильно. Мы показали хорошую игру, и в субботу нас ждет еще одна тяжелая игра.

Мы совершенствуемся, с этим единством и желанием мы можем расти еще больше. Знали, что соперник будет сидеть глубоко, так что нужно было проявить терпение.

Мы должны продолжать в том же духе, потому что «Аталанта» играет действительно хорошо, а «Милан» и «Наполи» почти не сбавляют ход.