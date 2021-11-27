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«Играем как дерьмо!» В Сеть попало видео разноса Роналду игрокам «Ювентуса»

вчера, 10:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

В Сети появился отрывок из нового документального фильма «Все или ничего: „Ювентус“», в котором форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ранее защищавший цвета туринского клуба, впал в ярость из-за игры команды.

Португалец потерял хладнокровие в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту». Первая игра завершилась в пользу «Порту» со счетом 2:1, а после первого тайма в ответном матче туринцы опять проигрывали со счетом 0:1.

В перерыве Роналду зашел в раздевалку и начал кричать на партнеров по команде, бросив свою футболку на пол: «Надо работать усерднее. Дерьмо! Мы играем как дерьмо!»

Хуан Куадрадо пытался успокоить Роналду. «Успокойся. Ты должен быть примером для всех!» — сказал колумбиец.

«Я говорю и про себя тоже! Мы вообще не играем! Это игра Лиги чемпионов! У нас должен быть характер!» — ответил Криштиану.

Во втором тайме «Ювентус» сравнял счет, а позже вышел вперед — 2:1. Игра перешла в овертайм и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Юве», но благодаря правилу выездного гола в четвертьфинал пробился «Порту».

После матча Роналду заплакал в раздевалке. Этот момент также оказался запечатлен на видео.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:55
рабочий момент
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:02
    протон
    протон
    вчера в 15:34
    Зная, что некоторые читают только заголовки, сообщаю – Роналду тоже играл 62ово, он в этом признает.
    shur
    shur
    вчера в 14:38
      GHOST OF TSUSHIMA
      GHOST OF TSUSHIMA
      вчера в 13:32, ред.
      После неудачного выступления на чемпионате мира в России нападающий «Барселоны» принял решение приостановить выступления за национальную команду до конца 2018 года.

      А вот еще...

      В прошедшее воскресенье в финале турнира, который проходил в США, команда Аргентины уступила в серии пенальти сборной Чили — 2:4, а Лионель Месси не смог реализовать свой удар с одиннадцатиметровой отметки. Вскоре после окончания матча один из лучших футболистов современности объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
      GHOST OF TSUSHIMA
      GHOST OF TSUSHIMA
      вчера в 13:28
      Нет оладья, будет бросать сборную дважды как месси)))))))))))))))
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 13:21
      Когда прочитал первую часть заголовка и зашел, думая, что это новость про сборную России.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 12:57
      Ответ GHOST OF TSUSHIMA.
      А если не получится стать хорошим тренером, заплачет? Бросит свисток и уйдет?
      GHOST OF TSUSHIMA
      GHOST OF TSUSHIMA
      вчера в 12:48
      В отличии от полурослика Рон и хорошим амбициозным тренером станет,и научит детей забивать в лиге больше 1 гола за 3 месяца.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 12:17
      Видел я то видео. Столько презрения на лицах игроков к Роналду я еще не видел.
      juvenale
      juvenale
      вчера в 12:15
      ну по тем матчам роналду наверное одним из худших был,играл только кьеза
      Adrian von Ziegler
      Adrian von Ziegler ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
      вчера в 11:57
      «Что касается «Конкурса прогнозов» - у меня есть свой подход, и неоднозначно что это единственный правдивый, есть и другие. И нужно уважать человека. Спасибо за внимание».

      Привет всем. Из любопытства прочитал почти 40 комментариев (Конкурс прогнозов), чтобы найти полезную информацию о конкурсе прогнозов, и случайно наткнулся на этот комментарий. Не мог пройти мимо: он говорит, что «у меня есть свой подход, и неоднозначно что это единственный правдивый, есть и другие». Недавно зарегистрировался (я), другие уже ответили мне очень «свободно», все же открытое пространство, и есть такие люди, которые этим занимаются, чтобы поглощать человеческую энергию. Из его текстов понял, что это постоянно с ним происходило. Он молодой, горячий человек, и понятно что долго не выдержал. Но когда он говорил, что у него есть свой подход и неоднозначно что это единственный правдивый, есть и другие: из этого можно сделать вывод, что он не считает свой подход безупречным, и уважает других. Слушайте, это моя профессия, и знаю о чем говорю. Разозлили парня, еще и как понимаю призы не получил, и что вы хотели? Вообще, любите друг друга (это касается всех), и мотивируйте. Из того, что я прочитал, могу сказать: этот человек с комплексами, но талантлив. Возможно, с биполярным расстройством личности, но я не уверен, пока не поговорю с ним лично. Может он любит искусство. Так что любите друг друга. И удачи в жизни и конкурсе прогнозов.
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 11:52
      К Рону можно по-разному относиться, но то, что он выкладывается каждый матч по полной, сложно отрицать. Для него нет второстепенных игр, где можно халтурить и ходить туда-сюда. Он прям тащится от игры и живет футболом.
      Zhgoon
      Zhgoon ответ Q-J-G (раскрыть)
      вчера в 11:48
      Не уйдет. Он не сможет без вызовов, характер не тот, чтобы сидеть на яхте и писать книги или бухтеть на телевидении. Да и медийный масштаб персоны слишком велик, чтобы просто так все бросить. Как минимум, будет где-нибудь директором по чему-нибудь.
      Мне кажется, будет круто, если он не спеша отдохнет, а затем начнет с молодежки условного МЮ или «Реала», научит лоботрясов своему трудолюбию и воспитает под себя команду. А затем вместе с новым поколением придет в основную команду.
      Sadjon
      Sadjon
      вчера в 11:43
      Ну в той игре реально игра не шла у них.....
      LaFur1aRoja
      LaFur1aRoja
      вчера в 11:41
      Ливер, МС, Лестер, Ирландия, Сербия...вроде уже и партнеров по Ювентусу нету рядом, и все равно как 62о...совпадение ? не думаю...
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 11:34, ред.
      На мой взгляд, Роналду был бы хорошим главным тренером, к примеру той же сборной Португалии, или команды европейской топ-лиги...
      Имеет огромный опыт в качестве игрока, один из лучших игроков Мирового футбола, амбициозен, максималист, трудоголик -все те качества, которые бы ему помогли в его тренерской карьере добиться очень хороших результатов.....
      И вряд ли кто-либо из игроков его команды не выкладывался бы по максимуму, и на тренировке, и в игре в очередном матче...
      Он будет работать сам и заставит работать других, максимально, как только возможно....

      Жаль, если такой талантливый игрок с таким огромным опытом завершив футбольную карьеру игрока, уйдёт из футбола....
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 11:18
      Не любит Рональду проигрывать.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 11:13
      Поистерил, бросил футболку, заплакал...
      GHOST OF TSUSHIMA
      GHOST OF TSUSHIMA
      вчера в 11:10
      «Я говорю и про себя тоже! Мы вообще не играем!
      Без этой фразы глорики посчитали бы,что Роналду себя выгораживает.Но увы Рон,Ювентус и без тебя играет ерундово...Как мс,который за сто лет ни разу ЛЧ не выиграл-0...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 11:10
      Месси бы забился в углу и ждал бы начала второго тайма
      kust07
      kust07
      вчера в 11:08
      Нашим футболистам бы такие эмоции. А то им все до лампочки
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 11:01
      Почему "как"?
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