«Играем как дерьмо!» В Сеть попало видео разноса Роналду игрокам «Ювентуса»

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вчера, 10:59

В Сети появился отрывок из нового документального фильма «Все или ничего: „Ювентус“», в котором форвард «Манчестер Юнайтед» , ранее защищавший цвета туринского клуба, впал в ярость из-за игры команды.

Португалец потерял хладнокровие в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту». Первая игра завершилась в пользу «Порту» со счетом 2:1, а после первого тайма в ответном матче туринцы опять проигрывали со счетом 0:1.

В перерыве Роналду зашел в раздевалку и начал кричать на партнеров по команде, бросив свою футболку на пол: «Надо работать усерднее. Дерьмо! Мы играем как дерьмо!»

Хуан Куадрадо пытался успокоить Роналду. «Успокойся. Ты должен быть примером для всех!» — сказал колумбиец.

«Я говорю и про себя тоже! Мы вообще не играем! Это игра Лиги чемпионов! У нас должен быть характер!» — ответил Криштиану.

Во втором тайме «Ювентус» сравнял счет, а позже вышел вперед — 2:1. Игра перешла в овертайм и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Юве», но благодаря правилу выездного гола в четвертьфинал пробился «Порту».

После матча Роналду заплакал в раздевалке. Этот момент также оказался запечатлен на видео.