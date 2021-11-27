«Играем как дерьмо!» В Сеть попало видео разноса Роналду игрокам «Ювентуса»

В Сети появился отрывок из нового документального фильма «Все или ничего: „Ювентус“», в котором форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ранее защищавший цвета туринского клуба, впал в ярость из-за игры команды.
Португалец потерял хладнокровие в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту». Первая игра завершилась в пользу «Порту» со счетом 2:1, а после первого тайма в ответном матче туринцы опять проигрывали со счетом 0:1.
В перерыве Роналду зашел в раздевалку и начал кричать на партнеров по команде, бросив свою футболку на пол: «Надо работать усерднее. Дерьмо! Мы играем как дерьмо!»
Хуан Куадрадо пытался успокоить Роналду. «Успокойся. Ты должен быть примером для всех!» — сказал колумбиец.
«Я говорю и про себя тоже! Мы вообще не играем! Это игра Лиги чемпионов! У нас должен быть характер!» — ответил Криштиану.
Во втором тайме «Ювентус» сравнял счет, а позже вышел вперед — 2:1. Игра перешла в овертайм и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Юве», но благодаря правилу выездного гола в четвертьфинал пробился «Порту».
После матча Роналду заплакал в раздевалке. Этот момент также оказался запечатлен на видео.
Имеет огромный опыт в качестве игрока, один из лучших игроков Мирового футбола, амбициозен, максималист, трудоголик -все те качества, которые бы ему помогли в его тренерской карьере добиться очень хороших результатов.....
И вряд ли кто-либо из игроков его команды не выкладывался бы по максимуму, и на тренировке, и в игре в очередном матче...
Он будет работать сам и заставит работать других, максимально, как только возможно....
Жаль, если такой талантливый игрок с таким огромным опытом завершив футбольную карьеру игрока, уйдёт из футбола....
Имеет огромный опыт в качестве игрока, один из лучших игроков Мирового футбола, амбициозен, максималист, трудоголик -все те качества, которые бы ему помогли в его тренерской карьере добиться очень хороших результатов.....
И вряд ли кто-либо из игроков его команды не выкладывался бы по максимуму, и на тренировке, и в игре в очередном матче...
Он будет работать сам и заставит работать других, максимально, как только возможно....
Жаль, если такой талантливый игрок с таким огромным опытом завершив футбольную карьеру игрока, уйдёт из футбола....
Мне кажется, будет круто, если он не спеша отдохнет, а затем начнет с молодежки условного МЮ или «Реала», научит лоботрясов своему трудолюбию и воспитает под себя команду. А затем вместе с новым поколением придет в основную команду.
Мне кажется, будет круто, если он не спеша отдохнет, а затем начнет с молодежки условного МЮ или «Реала», научит лоботрясов своему трудолюбию и воспитает под себя команду. А затем вместе с новым поколением придет в основную команду.